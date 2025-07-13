Как переоформить квартиру на жену в 2025 году — пошагово и без ошибок

Женщина и мужчина с документами. Фото: Freepik

Переоформление квартиры на жену — это важный шаг, который может понадобиться по разным причинам: от семейного планирования до оптимизации имущественных вопросов. Чтобы процесс был быстрым, законным и без лишних затрат, важно знать все нюансы, от подготовки документов до финансовых аспектов.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как переоформить квартиру на жену в 2025 году, какие документы нужны, куда обращаться и сколько это стоит.

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Дарственная — главный инструмент переоформления

В 2025 году самым распространенным и безопасным способом переоформления квартиры на жену является договор дарения, известный в быту как "дарственная" — безвозмездная передача имущества. Когда речь идет о близких родственниках, в частности жене, такой способ имеет несколько важных преимуществ. Главное из них — освобождение от налога. Украинское законодательство определяет, что при передаче имущества в пределах первой степени родства (к которой относятся и супруги), налог на доходы физических лиц, а также пошлина — не взимаются.

Согласно Гражданскому кодексу Украины (статья 717), договор дарения — это сделка, по которой даритель безвозмездно передает имущество (в данном случае квартиру) одаряемому в собственность. Для недвижимости такой договор заключается в письменной форме и обязательно заверяется нотариусом (статья 182 ГК Украины).

После завершения процедуры новая владелица квартиры — жена — получает соответствующие документы на свое имя.

Куда обращаться и с чего начинать

Первый шаг — консультация с нотариусом. Он подскажет, какие именно документы нужно подготовить, и оценит ситуацию: не находится ли квартира под арестом, есть ли у нее другие совладельцы, нет ли ограничений по отчуждению.

Нотариусом может быть как государственный, так и частный специалист — важно лишь, чтобы он имел доступ к государственному реестру прав на недвижимое имущество. Именно через нотариуса происходит оформление договора и дальнейшее внесение изменений в реестр.

Какие документы понадобятся

Без определенного пакета документов переоформление невозможно, отмечают специалисты портала "Юристи.ua". Но не нужно пугаться: если квартира уже в вашей собственности, собрать все необходимое несложно.

Прежде всего нужны:

паспорта и ИНН обеих сторон — мужа и жены;

документы, подтверждающие брак (свидетельство);

оригинал документа, подтверждающего право собственности на квартиру;

технический паспорт на жилье.

Если квартира была куплена в браке, понадобится нотариально заверенное согласие второго супруга, даже если он же и передает ее. Это связано с тем, что согласно закону, такое имущество принадлежит обоим.

Иногда нужна дополнительная справка из БТИ или выписка из реестра вещных прав. Но точный перечень всегда лучше уточнить у нотариуса, потому что могут быть индивидуальные нюансы.

Как проходит сам процесс переоформления

После консультации с нотариусом и сбора всех документов стороны (муж и жена) лично прибывают в офис нотариуса. Там заключается договор дарения, который сразу заверяется и вносится в реестр.

После этого данные поступают в государственный реестр. В среднем смена владельца длится от одного до трех рабочих дней, в зависимости от загруженности нотариуса и регистраторов. После завершения регистрации новая владелица получит выписку из реестра прав собственности, в котором будет указано ее имя.

В некоторых случаях обновляется также технический паспорт — это зависит от требований конкретного нотариуса или региональных практик.

Сколько это стоит

Переоформление квартиры на жену — одна из самых дешевых операций с недвижимостью. Все благодаря тому, что дарение между супругами не облагается налогами.

Основные расходы — это нотариальные услуги. Их размер зависит от региона, типа недвижимости и нотариуса. В 2025 году средняя стоимость оформления дарственной в Киеве и других крупных городах — от 4 000 до 8 000 грн.

В эту сумму могут входить:

оформление договора;

государственная пошлина (при необходимости);

регистрация права собственности в реестре;

копии, выписки, технические расходы.

Иногда нужна оценка недвижимости — если нотариус настаивает, или если квартира оформляется на жену после развода. В таком случае услуги оценщика могут добавить еще 1-2 тыс. грн к общей стоимости.

Важные нюансы

Переоформление квартиры на жену — формально простое, но юридически значимое решение. Важно понимать, что дарственная имеет безвозвратный характер. Если передумали — отменить ее можно лишь через суд, и то в очень ограниченных случаях (например, если одаренное лицо совершило серьезное нарушение против дарителя).

Также следует помнить, что если квартира уже была под залогом или на ней есть другие обременения, дарение может быть невозможным без снятия ограничений. Именно поэтому желательно еще в начале проконсультироваться с опытным нотариусом и, при необходимости, юристом.

Что еще надо знать украинцам

В 2025 году украинцы, планирующие сделки с недвижимостью, часто спрашивают: можно ли купить квартиру без согласия одного из супругов. Ответ на этот вопрос регулируется Семейным и Гражданским кодексами Украины, и правильное понимание этих норм является ключевым для избежания возможных юридических проблем.

Также мы рассказывали, что когда квартира находится в общей совместной собственности, ее владельцы не имеют определенных долей. Порядок раздела такой собственности или выделения доли в Украине установлен Гражданским и Семейным кодексами.