Квартира з ремонтом чи без — що вигідніше купувати в Україні у 2025 році

Жінка фарбує стіну. Фото: Freepik

Купівля квартири — це завжди компроміс між мріями, бюджетом і реальністю. Одне з ключових питань, яке постає перед покупцем: взяти готове житло з ремонтом чи вкластися у квартиру "після будівельників"? Відповідь залежить від ваших цілей, ресурсів і готовності до ризиків.

Перш за все, варто розмежувати цілі: житло для себе чи інвестиція, наголошує експерт з нерухомості, член Асоціації фахівців з нерухомості України Андрій Бразас у коментарі агентству "УНН". Саме від цього залежить, яка квартира буде більш вигідною. Якщо шукаєте житло для власного проживання, ремонт "під ключ" може перетворитися з бонусу на проблему.

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"Цей ремонт буде не такий, як ви хочете, а такий, як є. Там можуть бути не так розташовані розетки, не те обладнання. Це головний недолік", — пояснює Бразас.

Крім того, навіть купивши квартиру без оздоблення, треба мати ресурси, щоб організувати ремонт.

"Якщо у вас немає бригади або ви самі не вмієте це робити, не факт, що зможете завершити ремонт швидко та якісно. Часто він триває місяцями", — додає фахівець.

Квартира під оренду: ремонт — плюс у гаманці

У випадку інвестування (здача в оренду), логіка змінюється. Час — це гроші, а кожен місяць простою — це втрати.

"Купили квартиру, заплатили — і вона працює з першого дня, якщо там уже є ремонт. Ви можете одразу здати її або самі заселитися", — зазначає Бразас.

Різниця в ціні: не така очевидна, як здається

Здавалося б, квартира без ремонту має бути суттєво дешевшою. Але на практиці різниця часто не компенсує реальні витрати на ремонт.

"Навіть якщо ремонт обійдеться вам у 500 доларів за метр — що вже майже нереально, — то квартира без ремонту не буде дешевшою на цю суму. На ринку такого дисконту не дають", — пояснює рієлтор.

У Києві середня ціна ремонту — 1 000-1 200 дол. за кв. м у новобудовах. І навіть такий ремонт не гарантує зростання вартості об'єкта.

Кому вигідно брати без ремонту

Квартира без оздоблення може бути вигідною лише в одному випадку: якщо ви самі вмієте робити ремонт або маєте перевірену бригаду.

"Тільки якщо у вас є можливість зробити ремонт швидко і дешево. Ви будівельник, маєте знайомих — тоді може бути сенс", — зазначає Бразас.

Також вигідною може бути стратегія "експрес-ремонту" під оренду — мінімальний косметичний ремонт і швидкий запуск об’єкта.

"Якщо ремонти — це ваш бізнес, і ви можете швидко й дешево зробити економний варіант з базовими меблями — тоді це працює", — додає він.

Альтернатива: майже готові об’єкти зі знижкою

Цікавим варіантом для інвесторів можуть бути квартири в новобудовах, де будинок уже зведений, але ще не зданий в експлуатацію. Там часто є косметичний ремонт, а ціна нижча.

"Купуєте квартиру з ремонтом, меблюєте і одразу здаєте. Паралельно вирішуєте документи. Об'єкт росте в ціні, ви вже отримуєте дохід", — каже експерт.

Це дозволяє одночасно нарощувати інвестиційну вартість і не втрачати прибуток.

"Комунікації ще не підключені, але технічно все готово. Якщо забудовник має ресурс — документи він доб'є", — пояснює Бразас.

Але важливо відрізняти такі об’єкти від справді "сирих" забудов.

"Вкладатись на рівні котловану я б зараз не ризикнув і клієнтам не раджу. У 2022 році все заморозили — і нічого нікому не повернули", — наголошує він.

Чи варто ремонтувати перед продажем

Якщо квартира в дуже поганому стані — ремонт перед продажем робити не варто. Якщо ж мова про незначні дефекти — варто зробити косметику.

"Якщо потрібно трохи підправити: плитка відпала, двері подряпані — косметика обов’язково. Це збільшує ліквідність", — пояснює Бразас, додаючи, що головне — це враження покупця.

"Людина бачить охайність, відчуває приємний запах — вона скоріше купить. Навіть якщо потім щось доробить", — підсумовує експерт.

Як прийняти зважене рішення

У 2025 році купівля квартири з ремонтом має сенс у трьох випадках:

Якщо житло для оренди — швидкий запуск приносить дохід. Якщо ви не маєте часу й ресурсів на ремонт. Якщо ремонт зроблено якісно, а ціна не завищена.

Без ремонту вигідно купувати тільки:

Якщо у вас є досвід, команда або можливість зробити все дешево. Якщо ви хочете повністю адаптувати житло під себе. Якщо плануєте інвестувати у зростання вартості "майже готових" об’єктів.

В інших випадках — ризик втратити час, гроші та нерви, вважає Бразас.

Як повідомлялось, ремонт квартири — справжнє випробування, адже інфляція, брак кваліфікованих майстрів та зростання цін на матеріали значно збільшили вартість робіт. Однак, завдяки грамотному плануванню та деяким хитрощам, ви зможете суттєво заощадити, не жертвуючи при цьому якістю.

Також ми розповідали, що перепланування житла є не лише модним віянням, а й нагальною потребою для багатьох власників, які прагнуть адаптувати простір під свої індивідуальні вимоги. Це може включати об'єднання кімнат, розширення кухні або зміну конфігурації ванної кімнати. Однак, важливо пам'ятати, що навіть незначні, на перший погляд, зміни можуть вважатися порушенням будівельних норм і призвести до штрафів.