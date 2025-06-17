Квартира с ремонтом или без — что выгоднее покупать в Украине в 2025 году

Женщина красит стену. Фото: Freepik

Покупка квартиры — это всегда компромисс между мечтами, бюджетом и реальностью. Один из ключевых вопросов, который встает перед покупателем: взять готовое жилье с ремонтом или вложиться в квартиру "после строителей"? Ответ зависит от ваших целей, ресурсов и готовности к рискам.

Прежде всего, стоит разграничить цели: жилье для себя или инвестиция, отмечает эксперт по недвижимости, член Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Андрей Бразас в комментарии агентству "УНН". Именно от этого зависит, какая квартира будет более выгодной. Если ищете жилье для собственного проживания, ремонт "под ключ" может превратиться из бонуса в проблему.

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"Этот ремонт будет не такой, как вы хотите, а такой, как есть. Там могут быть не так расположены розетки, не то оборудование. Это главный недостаток", — объясняет Бразас.

Кроме того, даже купив квартиру без отделки, надо иметь ресурсы, чтобы организовать ремонт.

"Если у вас нет бригады или вы сами не умеете это делать, не факт, что сможете завершить ремонт быстро и качественно. Часто он длится месяцами", — добавляет специалист.

Квартира под аренду: ремонт — плюс в кошельке

В случае инвестирования (сдача в аренду), логика меняется. Время — это деньги, а каждый месяц простоя — это потери.

"Купили квартиру, заплатили — и она работает с первого дня, если там уже есть ремонт. Вы можете сразу сдать ее или сами заселиться", — отмечает Бразас.

Разница в цене: не такая очевидная, как кажется

Казалось бы, квартира без ремонта должна быть существенно дешевле. Но на практике разница часто не компенсирует реальные затраты на ремонт.

"Даже если ремонт обойдется вам в 500 долларов за метр — что уже почти нереально, — то квартира без ремонта не будет дешевле на эту сумму. На рынке такого дисконта не дают", — объясняет риелтор.

В Киеве средняя цена ремонта — 1 000-1 200 долл. за кв. м в новостройках. И даже такой ремонт не гарантирует рост стоимости объекта.

Кому выгодно брать без ремонта

Квартира без отделки может быть выгодной только в одном случае: если вы сами умеете делать ремонт или имеете проверенную бригаду.

"Только если у вас есть возможность сделать ремонт быстро и дешево. Вы строитель, имеете знакомых — тогда может быть смысл", — отмечает Бразас.

Также выгодной может быть стратегия "экспресс-ремонта" под аренду — минимальный косметический ремонт и быстрый запуск объекта.

"Если ремонты — это ваш бизнес, и вы можете быстро и дешево сделать экономный вариант с базовой мебелью — тогда это работает", — добавляет он.

Альтернатива: почти готовые объекты со скидкой

Интересным вариантом для инвесторов могут быть квартиры в новостройках, где дом уже возведен, но еще не сдан в эксплуатацию. Там часто есть косметический ремонт, а цена ниже.

"Покупаете квартиру с ремонтом, меблируете и сразу сдаете. Параллельно решаете документы. Объект растет в цене, вы уже получаете доход", — говорит эксперт.

Это позволяет одновременно наращивать инвестиционную стоимость и не терять прибыль.

"Коммуникации еще не подключены, но технически все готово. Если застройщик имеет ресурс — документы он добьет", — объясняет Бразас.

Но важно отличать такие объекты от действительно "сырых" застроек.

"Вкладываться на уровне котлована я бы сейчас не рискнул и клиентам не советую. В 2022 году все заморозили — и ничего никому не вернули", — отмечает он.

Стоит ли ремонтировать перед продажей

Если квартира в очень плохом состоянии — ремонт перед продажей делать не стоит. Если же речь о незначительных дефектах — стоит сделать косметику.

"Если нужно немного подправить: плитка отпала, двери поцарапаны — косметика обязательно. Это увеличивает ликвидность", — объясняет Бразас, добавляя, что главное — это впечатление покупателя.

"Человек видит опрятность, чувствует приятный запах — он скорее купит. Даже если потом что-то доделает", — заключает эксперт.

Как принять взвешенное решение

В 2025 году покупка квартиры с ремонтом имеет смысл в трех случаях:

Если жилье для аренды — быстрый запуск приносит доход. Если у вас нет времени и ресурсов на ремонт. Если ремонт сделан качественно, а цена не завышена.

Без ремонта выгодно покупать только:

Если у вас есть опыт, команда или возможность сделать все дешево. Если вы хотите полностью адаптировать жилье под себя. Если планируете инвестировать в рост стоимости "почти готовых" объектов.

В других случаях — риск потерять время, деньги и нервы, считает Бразас.

Как сообщалось, ремонт квартиры — настоящее испытание, ведь инфляция, нехватка квалифицированных мастеров и рост цен на материалы значительно увеличили стоимость работ. Однако, благодаря грамотному планированию и некоторым хитростям, вы сможете существенно сэкономить, не жертвуя при этом качеством.

Также мы рассказывали, что перепланировка жилья является не только модным веянием, но и насущной необходимостью для многих владельцев, которые стремятся адаптировать пространство под свои индивидуальные требования. Это может включать объединение комнат, расширение кухни или изменение конфигурации ванной комнаты. Однако, важно помнить, что даже незначительные, на первый взгляд, изменения могут считаться нарушением строительных норм и привести к штрафам.