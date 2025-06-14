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Головна Нерухомість Витрати на ремонт злетіли — як українцям зекономити у 2025 році

Витрати на ремонт злетіли — як українцям зекономити у 2025 році

Ua en ru
Дата публікації: 14 червня 2025 03:57
Скільки коштує ремонт квартири у 2025 році та як зменшити витрати
Чоловік робить ремонт у квартирі. Фото: Freepik
Ключові моменти Типи ремонтів і що входить у кожен з них Що впливає на остаточну суму Як зменшити витрати на ремонт — без втрати якості Чи варто братись за ремонт у 2025 році

Ремонт у квартирі — це завжди виклик, що вимагає часу, грошей і нервів. У 2025 році в Україні ціни на ремонтні роботи стрімко зросли через інфляцію, дефіцит фахівців і подорожчання матеріалів. Але розумне планування і кілька хитрощів допоможуть зекономити без втрати якості.

Цьогоріч ремонт квартир в Україні відчутно подорожчав. Основні причини — зростання цін на будівельні матеріали, підвищення зарплат робітників і загальна інфляція, пише "РБК-Україна". У великих містах, зокрема в Києві, ціни вищі через попит і дорожнечу логістики.

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За словами представників дизайнерської студії Borisstudio, у цьому році середня вартість ремонту "під ключ" зросла на 25% — якщо у 2024 році за квадратний метр у столиці платили 600-750 доларів, то зараз ця цифра сягає 800-1 000 доларів.

Типи ремонтів і що входить у кожен з них

Не кожен ремонт однаковий. Варто розрізняти капітальний та ремонт "під ключ". І хоча другий варіант здається комфортним, він суттєво дорожчий.

Капітальний ремонт охоплює:

  • демонтаж старих покриттів,
  • заміну комунікацій (електрика, труби, опалення),
  • вирівнювання поверхонь,
  • використання якісних матеріалів.

Ціна питання — 300-400 доларів за "квадрат", тобто для 40 кв. м це 12 000-16 000 доларів.

Ремонт "під ключ" передбачає повний супровід: від дизайну до декору. Він зручний для тих, хто хоче зайти в готову квартиру без стресу. Але й ціна — інша: 36 000-44 000 доларів за ті ж 40 кв. м.

Але сюди не входять вікна, двері та техніка, а також можливі додаткові витрати на складні проєкти або меблі під замовлення.

"Завжди рахуйте резерв у 20-30% до бюджету — непередбачувані витрати трапляються майже завжди", — попереджають у Borisstudio.


Що впливає на остаточну суму

На ціну ремонту впливають:

  1. Регіон — Київ, як завжди, лідер за вартістю.
  2. Складність проєкту — чим більше деталей, тим дорожче.
  3. Тип об’єкта — ремонт у новобудові може бути простішим і дешевшим, ніж у "вторинці".
  4. Індивідуальні вимоги — авторський нагляд, дизайн, меблі ручної роботи — все це додатково оплачується.

Зрозуміло, що ремонт без чіткого плану ризикує вийти з-під контролю. Але є способи заощадити.

Як зменшити витрати на ремонт — без втрати якості

Поради щодо економії на ремонті від дизайнерів та практиків можуть допомогти заощадити до 30%. Головне — планування і зважений підхід.

Складіть реалістичний бюджет

Без чітких меж витрат ремонт перетворюється на бездонну діру. Включайте в кошторис усе: від вартості ручок на дверях до вартості доставлення будматеріалів. І обов’язково додавайте резерв у 20-30%.

Купуйте матеріали самостійно

Підрядники часто працюють з певними постачальниками, де ціна може бути вищою. Самостійний пошук дозволяє знайти аналогічну якість дешевше.

"Не обов’язково обирати преміум-сегмент, щоб отримати хороший результат. Є багато матеріалів середнього цінового рівня, які виглядають не гірше", — кажуть у Borisstudio.

Обирайте простий, але продуманий дизайн

Складні конструкції, декоративні панелі, артмеблі — красиво, але дорого. Простота може бути і стильною, і економною. Мінімалізм зараз у тренді — і він значно здешевлює проєкт.

Відмовтесь від зайвих опцій

Можливо, вбудована шафа або розумне освітлення виглядають привабливо, але чи справді вони потрібні? Кожна "фішка" — це ще кілька тисяч гривень.

Чи варто братись за ремонт у 2025 році

Ціни на ремонт зросли, і це факт. Але з правильним підходом витрати можна контролювати. Планування, чіткий бюджет, обдумані рішення — ось ключ до економії.

"Ми часто бачимо, як люди переплачують не тому, що ремонт дорогий, а тому, що не мають плану", — підсумували в Borisstudio.

Як повідомлялось, на українському ринку вторинного житла більшість покупців шукають квартири з готовим ремонтом. Це дозволяє їм одразу заселитися, уникнувши зайвих витрат та клопоту. Фактично, наявність ремонту стала вирішальним фактором у переговорах, адже нерухомість тепер розглядається як засіб негайного задоволення житлових потреб.

Також ми розповідали, що об'єднання двох суміжних квартир — це поширене бажання для збільшення житлової площі. Хоча ідея може здаватися простою, насправді це повноцінна реконструкція, що вимагає ретельної підготовки та оцінки технічних можливостей. Такий процес включає не лише демонтаж стіни, а й проходження низки складних юридичних і бюрократичних процедур.

ремонт квартири нерухомість ціни квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
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