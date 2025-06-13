Як об’єднати дві квартири в одну — умови, вартість, документи у 2025

Люди вивчають креслення. Фото: Freepik

Бажання збільшити житлову площу закономірно виникає в тих, хто володіє двома суміжними квартирами. Така ідея здається простою, але на практиці вимагає уважної підготовки, оцінки технічних можливостей і проходження низки процедур. Об’єднання квартир — це не просто демонтаж стіни між помешканнями, а повноцінна реконструкція з юридичними та бюрократичними нюансами.

Як наголошують фахівці експертного сервісу Dozvil, є два основні способи об'єднання житла. Перший — по горизонталі, якщо квартири розташовані поряд на одному поверсі. Другий спосіб — по вертикалі, якщо квартири знаходяться одна над одною.

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Обидва варіанти допустимі, але лише за умови, що між квартирами можна створити прохід без втручання в несучі конструкції. Особливо обережно варто діяти у випадку панельних будинків, де майже всі стіни — несучі.

Хто і що має погодити

Об’єднати квартири можна лише тоді, коли дотримано таких умов:

Повна згода всіх власників. Якщо хоча б один із співвласників не погоджується, ситуацію доведеться вирішувати в судовому порядку. Жодних обтяжень. Квартири не мають бути під арештом, у заставі чи предметом судових суперечок. Технічна можливість. Важливо переконатися, що реконструкція не порушить будівельних норм і не створить аварійної ситуації.

Формально погодження з обслуговуючою компанією не обов’язкове, однак його краще пройти, щоб уникнути потенційних конфліктів у майбутньому.

Що потрібно для початку: документи

Щоб розпочати процес об’єднання, потрібно підготувати:

технічні паспорти обох квартир (якщо наявні);

документи, що підтверджують право власності;

проєкт реконструкції (якщо планується зміна конфігурації);

паспорт та ідентифікаційний код власника.

Далі слід звернутися до архітектора або проєктної організації для складання технічного висновку та розробки відповідного проєкту перебудови.

Що робити далі: етапи об'єднання

Перевірка технічної можливості

Спочатку інженер чи архітектор оцінює конструктивні особливості будівлі. У разі панельного будинку, де всі стіни несучі, навіть мінімальне втручання може бути заборонене.

Розробка та погодження проєкту

Реконструкцію необхідно узаконити. Для цього проєкт подають до органів місцевої влади чи ЦНАПу, проходять погодження, а також реєструють дозвільні документи в системі "Дія".

Проведення будівельних робіт

Після отримання дозволу можна здійснювати реконструкцію відповідно до проєкту. Важливо не відступати від погодженого плану.

Введення в експлуатацію

По завершенню робіт об'єкт потрібно офіційно ввести в експлуатацію як нову одиницю нерухомості.

Оформлення права власності

Оновлену квартиру необхідно зареєструвати як єдиний об'єкт: з одним кадастровим номером, поштовою адресою та правом власності.

Скільки коштує об’єднати квартири

Ціна на об’єднання квартир — індивідуальна. Вона залежить від:

складності будівельних робіт;

типу будинку (новобудова, панельний, цегляний);

потреби у реконструкції;

наявності технічної документації;

міста чи регіону.

Наприклад, у Києві та області мінімальна вартість стартує від 25 000 грн, але при складних проєктах сума може зрости в рази.

Особливості об'єднання в новобудовах

У сучасних житлових комплексах забудовники іноді передбачають можливість об’єднання квартир ще на етапі проєктування. Це дає змогу провести перепланування без ризику пошкодити конструкцію.

Однак навіть у таких випадках не варто оминати консультації з архітектором та юридичним спеціалістом. Закон не звільняє власника від потреби отримати дозволи.

Чому важливо діяти легально

Самовільне об'єднання квартир може мати серйозні наслідки:

штрафи за порушення будівельних норм;

неможливість продати чи оформити спадщину на незаконно переплановану квартиру;

проблеми з постачанням комунальних послуг (через неузгоджені зміни в технічному паспорті);

загроза безпеці будинку та мешканців.

Дотримання процедури — не формальність, а запорука вашого майбутнього спокою та юридичної чистоти угоди, наголошують експерти.

Що буде з комунальними послугами та адресою

Після об’єднання необхідно змінити поштову адресу на єдину, оновити особові рахунки для сплати комунальних послуг та повідомити керуючу компанію, щоб уникнути подвійних нарахувань. Ці зміни оформлюються окремо після введення квартири в експлуатацію як одного об’єкта.

Як повідомлялось, навіть найспокійніші люди можуть втратити терпіння через постійний шум перфоратора чи молотка від сусідів. Важливо знати, що в Україні діють чіткі правила щодо часу проведення ремонтних робіт у квартирах, які забороняють їх у певні години та дні, щоб забезпечити спокій мешканців.

Також ми розповідали, що на українському ринку вторинного житла покупці все частіше шукають квартири з готовим ремонтом, аби одразу заселитися та уникнути зайвих витрат. Це свідчить про зміну пріоритетів: нерухомість розглядається не просто як актив, а як засіб негайного задоволення житлових потреб. Саме тому наявність ремонту стає вирішальним фактором при укладанні угоди.