Коли не можна робити ремонт у квартирі — години, дні та штрафи у 2025

Щоб ремонт не обернувся штрафом — що треба знати у 2025
Гучні звуки від перфоратора чи молотка, які лунають за стіною, здатні зіпсувати день навіть найтолерантнішому сусідові. Проте не всі знають, що українське законодавство чітко регламентує години й дні, коли ремонтувати у квартирі заборонено.
В Україні захист від надмірного шуму регулюється Законом України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення". Цей закон встановлює чіткі норми допустимого рівня шуму в житлових і нежитлових приміщеннях, щоб забезпечити комфорт і безпеку громадян.
На основі цього документа діють санітарні норми, затверджені Міністерством охорони здоров’я. Вони визначають максимально допустимі рівні гучності залежно від типу будівлі та часу доби:
Для житлових приміщень:
- з 08:00 до 22:00 — не більше 40-55 дБ;
- з 22:00 до 08:00 — не більше 30-45 дБ.
Для нежитлових будівель:
- офіси — до 50 дБ (максимум 65 дБ);
- музеї, суди, церкви — до 40 дБ (максимум 55 дБ);
- кафе, спортзали, ресторани — до 55 дБ (максимум 70 дБ).
До рівня шуму, створеного людським голосом, музикою чи співом, застосовується корекція мінус 5 дБА.
Приклади звуків і рівень дБ:
- шепіт на відстані 1 м — близько 30 дБ;
- розмова — 50-60 дБ;
- пилосос — 70 дБ;
- перфоратор — 95-110 дБ;
- рух транспорту — 80-90 дБ;
- концерт або клуб — 100-120 дБ.
Коли ремонт — заборонений: години та дні тиші
Найбільш поширеним джерелом скарг на шум стають ремонтні роботи. Законодавство України встановлює наступні часові обмеження:
- у будні: ремонт дозволено з 08:00 до 21:00;
- у вихідні та святкові дні: будь-які гучні роботи заборонені повністю.
Проте є винятки: якщо мешканці заздалегідь узгодять ремонт із сусідами, і ті не мають заперечень, роботи у святкові дні допустимі.
Варто зазначити, що у багатоквартирних будинках діють і внутрішні правила, які можуть бути жорсткішими за закон. Їх встановлюють ОСББ чи керуючі компанії. Наприклад, у деяких будинках ремонт може бути заборонений не лише у вихідні, а й у будні після 19:00.
Штрафи за шум: що чекає на порушників
У 2025 році адміністративна відповідальність за порушення тиші визначається статтею 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Якщо ремонт виходить за межі дозволеного часу або створює надмірний шум, на порушника можуть чекати:
- попередження або штраф у розмірі 85-255 грн — для фізичних осіб;
- штраф у розмірі 255-510 грн — для посадовців і підприємців;
- повторне порушення протягом року: штраф зростає до 510 грн, можливе вилучення джерела шуму (музичної техніки, будівельного обладнання);
- для юридичних осіб штраф може сягати до 2 550 грн.
Для притягнення до відповідальності потрібно викликати поліцію, яка складе адміністративний протокол на місці.
Як довести порушення: практичні поради
Щоб довести факт порушення, слід діяти системно:
- Зателефонуйте на 102 та вкажіть точну адресу, характер порушення й орієнтовний час.
- Зберіть докази: відео- або аудіозапис, показання сусідів.
- Зверніться до поліції повторно, якщо порушення не припиняється.
- За потреби — складіть колективну скаргу до місцевої ради або керуючої компанії.
Як уникнути конфліктів із сусідами
Щоб ремонт не став причиною конфліктів, дотримуйтесь таких рекомендацій:
- Попереджайте сусідів заздалегідь. Розкажіть про графік робіт, тривалість і тип шуму (наприклад, свердління чи штроблення). Це допоможе уникнути скарг.
- Дотримуйтесь часових обмежень. Плануйте гучні роботи на період із 08:00 до 21:00 у будні.
- Використовуйте шумозахисні технології. Наприклад, шумопоглинаючі мати чи інструменти з низьким рівнем шуму.
- Узгоджуйте роботи у вихідні. Якщо ремонт потрібен у суботу чи свято, отримайте письмову згоду сусідів.
Як діяти, якщо сусіди скаржаться
Уявімо, що ви проводите ремонт, але сусіди викликали поліцію через шум у дозволений час. У такому разі:
- покажіть поліції, що роботи проводяться в межах дозволених годин (08:00-21:00 у будні);
- надайте докази, що ви повідомили сусідів (наприклад, листування чи оголошення в під’їзді);
- якщо шум не перевищує 55 дБ вдень, ви маєте право продовжувати роботи.
Але якщо ж ви порушили правила, краще визнати помилку, перепросити та скоригувати графік.
Що ще варто знати українцям
На українському ринку вторинного житла більшість покупців шукають квартири з готовим ремонтом, адже це дозволяє одразу заселитися й уникнути зайвих витрат та клопоту. Нерухомість перестала бути просто активом — тепер це швидке рішення житлових потреб. Саме тому наявність ремонту стала вирішальним фактором у процесі купівлі-продажу.
Також ми розповідали, що у 2025 році дизайн житла зазнав значних змін, і вчорашні тренди тепер можуть зіпсувати інтер'єр. Щоб ваша квартира виглядала сучасною та стильною, важливо знати, яких рішень уникати.
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