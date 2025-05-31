Коли не можна робити ремонт у квартирі — години, дні та штрафи у 2025

Чоловік робить ремонт. Фото: Freepik

Гучні звуки від перфоратора чи молотка, які лунають за стіною, здатні зіпсувати день навіть найтолерантнішому сусідові. Проте не всі знають, що українське законодавство чітко регламентує години й дні, коли ремонтувати у квартирі заборонено.

В Україні захист від надмірного шуму регулюється Законом України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення". Цей закон встановлює чіткі норми допустимого рівня шуму в житлових і нежитлових приміщеннях, щоб забезпечити комфорт і безпеку громадян.

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На основі цього документа діють санітарні норми, затверджені Міністерством охорони здоров’я. Вони визначають максимально допустимі рівні гучності залежно від типу будівлі та часу доби:

Для житлових приміщень:

з 08:00 до 22:00 — не більше 40-55 дБ;

з 22:00 до 08:00 — не більше 30-45 дБ.

Для нежитлових будівель:

офіси — до 50 дБ (максимум 65 дБ);

музеї, суди, церкви — до 40 дБ (максимум 55 дБ);

кафе, спортзали, ресторани — до 55 дБ (максимум 70 дБ).

До рівня шуму, створеного людським голосом, музикою чи співом, застосовується корекція мінус 5 дБА.

Приклади звуків і рівень дБ:

шепіт на відстані 1 м — близько 30 дБ;

розмова — 50-60 дБ;

пилосос — 70 дБ;

перфоратор — 95-110 дБ;

рух транспорту — 80-90 дБ;

концерт або клуб — 100-120 дБ.

Коли ремонт — заборонений: години та дні тиші

Найбільш поширеним джерелом скарг на шум стають ремонтні роботи. Законодавство України встановлює наступні часові обмеження:

у будні: ремонт дозволено з 08:00 до 21:00;

у вихідні та святкові дні: будь-які гучні роботи заборонені повністю.

Проте є винятки: якщо мешканці заздалегідь узгодять ремонт із сусідами, і ті не мають заперечень, роботи у святкові дні допустимі.

Варто зазначити, що у багатоквартирних будинках діють і внутрішні правила, які можуть бути жорсткішими за закон. Їх встановлюють ОСББ чи керуючі компанії. Наприклад, у деяких будинках ремонт може бути заборонений не лише у вихідні, а й у будні після 19:00.

Штрафи за шум: що чекає на порушників

У 2025 році адміністративна відповідальність за порушення тиші визначається статтею 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Якщо ремонт виходить за межі дозволеного часу або створює надмірний шум, на порушника можуть чекати:

попередження або штраф у розмірі 85-255 грн — для фізичних осіб;

штраф у розмірі 255-510 грн — для посадовців і підприємців;

повторне порушення протягом року: штраф зростає до 510 грн, можливе вилучення джерела шуму (музичної техніки, будівельного обладнання);

для юридичних осіб штраф може сягати до 2 550 грн.

Для притягнення до відповідальності потрібно викликати поліцію, яка складе адміністративний протокол на місці.

Як довести порушення: практичні поради

Щоб довести факт порушення, слід діяти системно:

Зателефонуйте на 102 та вкажіть точну адресу, характер порушення й орієнтовний час. Зберіть докази: відео- або аудіозапис, показання сусідів. Зверніться до поліції повторно, якщо порушення не припиняється. За потреби — складіть колективну скаргу до місцевої ради або керуючої компанії.

Як уникнути конфліктів із сусідами

Щоб ремонт не став причиною конфліктів, дотримуйтесь таких рекомендацій:

Попереджайте сусідів заздалегідь. Розкажіть про графік робіт, тривалість і тип шуму (наприклад, свердління чи штроблення). Це допоможе уникнути скарг. Дотримуйтесь часових обмежень. Плануйте гучні роботи на період із 08:00 до 21:00 у будні. Використовуйте шумозахисні технології. Наприклад, шумопоглинаючі мати чи інструменти з низьким рівнем шуму. Узгоджуйте роботи у вихідні. Якщо ремонт потрібен у суботу чи свято, отримайте письмову згоду сусідів.

Як діяти, якщо сусіди скаржаться

Уявімо, що ви проводите ремонт, але сусіди викликали поліцію через шум у дозволений час. У такому разі:

покажіть поліції, що роботи проводяться в межах дозволених годин (08:00-21:00 у будні);

надайте докази, що ви повідомили сусідів (наприклад, листування чи оголошення в під’їзді);

якщо шум не перевищує 55 дБ вдень, ви маєте право продовжувати роботи.

Але якщо ж ви порушили правила, краще визнати помилку, перепросити та скоригувати графік.

Що ще варто знати українцям

На українському ринку вторинного житла більшість покупців шукають квартири з готовим ремонтом, адже це дозволяє одразу заселитися й уникнути зайвих витрат та клопоту. Нерухомість перестала бути просто активом — тепер це швидке рішення житлових потреб. Саме тому наявність ремонту стала вирішальним фактором у процесі купівлі-продажу.

Також ми розповідали, що у 2025 році дизайн житла зазнав значних змін, і вчорашні тренди тепер можуть зіпсувати інтер'єр. Щоб ваша квартира виглядала сучасною та стильною, важливо знати, яких рішень уникати.