Який ремонт обирають українці для квартир на вторинному ринку у 2025 році

Люди у квартирі. Фото: Freepik

Український ринок вторинного житла демонструє чітку тенденцію: більшість покупців віддає перевагу квартирам із готовим ремонтом, щоб одразу заселитися та уникнути додаткових витрат і клопоту. Нерухомість стала не лише активом, а й засобом негайного вирішення життєвих потреб. У таких умовах ремонт перетворився на ключовий аргумент у переговорах.

Попит на житло з ремонтом в Україні зріс настільки, що нині ринок вторинної нерухомості фактично формує новий стандарт: "заселився — і живи", пише "24 Канал". За словами експертів, у 2025 році більшість українців готові інвестувати саме в ті квартири, які не потребують суттєвих додаткових вкладень. Такий підхід зміщує фокус покупців із "гарної ціни" на "готовий стан".

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"Квартири, в яких є будь-який ремонт, тобто такі, куди можна одразу переїхати. Ремонт забирає багато часу, а ще це зайві витрати", — пояснює президентка Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха.

Що означає "житло з ремонтом" у 2025 році

Квартири з ремонтом — поняття широке. Продавці часто вказують в описі "житло після ремонту", але в реальності це може означати як косметичне оновлення стін, так і повноцінну реконструкцію з дизайнерським проєктом. Водночас більшість покупців шукає так званий "побутовий мінімум".

За даними сервісу OLX Нерухомість, у пріоритеті покупців — житло з базовим комфортом: справні комунікації, простий косметичний ремонт, базова побутова техніка й кілька меблів. Це дозволяє заїхати до квартири одразу після купівлі.

Другий за популярністю варіант — житло з "євроремонтом". Це переважно квартири, де замінені вікна, підлога, сантехніка, а іноді — й розведено нову електрику.

"Людям потрібно заселятися зараз, а не відкладати життя на потім", — підкреслює Гайдамаха.

Гроші вирішують: як змінюється ціна залежно від стану

Аналітика цін показує, що стан ремонту безпосередньо впливає на вартість. Вартість однокімнатної квартири з базовим комфортом для проживання у квітні 2025 року становить у середньому 1,35 млн гривень. Натомість житло з євроремонтом уже коштує 2,61 млн грн.

І хоча на ринку є й варіанти з дизайнерськими рішеннями та авторськими проєктами, ціна таких пропозицій стартує від 4,38 млн гривень за однокімнатне житло. Попит на них обмежений.

Вторинка домінує: статистика поведінки покупців

Попри розвиток первинного ринку, вторинка зберігає лідерство в інтересах покупців. За опитуванням, проведеним OLX у квітні 2025 року, 61% респондентів розглядають обидва типи житла — і новобудови, і вторинний фонд. Але лише 14% шукають винятково нове житло. Тоді як 24% — виключно "вторинку".

Ще показовіший факт: кількість відгуків на оголошення про продаж вторинного житла втричі перевищує аналогічні показники по новобудовах. І це попри те, що "свіжі" квартири часто мають кращу інфраструктуру, планування та енергоефективність.

Причина криється у простоті: на відміну від квартири в новобудові без оздоблення, вторинне житло вже має все необхідне для заселення. А це — головна вимога покупця у 2025 році.

Чому українці уникають ремонтів

У 2025 році ремонт перестав бути мрією про новий інтер’єр. Це — тягар. Інфляція, нестабільні ціни на будматеріали, дефіцит майстрів і ризик натрапити на недобросовісних виконавців — усе це спонукає людей шукати вже облаштоване житло.

Крім того, багато покупців — це внутрішньо переміщені особи, які втратили дім і потребують якнайшвидшого розв'язання житлового питання. Для них квартира без ремонту — неприйнятний варіант.

Ремонт більше не розкіш, а сервіс. І той, хто продає житло з готовим функціоналом, має перевагу, констатують експерти.

Раніше ми повідомляли, ринок нерухомості України продовжує трансформуватися під впливом війни, економічних зсувів та зміни споживчих пріоритетів. Зростання цін на будматеріали, податкові зміни та фокус на енергоефективності формують актуальні тренди, водночас витісняючи певні типи об'єктів у категорію антитрендів.

Зазначимо також, ремонт квартири може суттєво покращити комфорт проживання, але його вплив на ринкову вартість житла не завжди однозначний. У Києві, залежно від району, типу квартири та її розташування, наявність чи відсутність ремонту по-різному позначається на ціні. Важливо розуміти, що в деяких випадках ремонт може навіть не підвищити вартість нерухомості.