Какой ремонт выбирают украинцы для квартир на вторичном рынке в 2025 году

Люди в квартире. Фото: Freepik

Украинский рынок вторичного жилья демонстрирует четкую тенденцию: большинство покупателей предпочитает квартиры с готовым ремонтом, чтобы сразу заселиться и избежать дополнительных расходов и хлопот. Недвижимость стала не только активом, но и средством немедленного решения жизненных потребностей. В таких условиях ремонт превратился в ключевой аргумент в переговорах.

Спрос на жилье с ремонтом в Украине вырос настолько, что сейчас рынок вторичной недвижимости фактически формирует новый стандарт: "заселился — и живи", пишет "24 Канал". По словам экспертов, в 2025 году большинство украинцев готовы инвестировать именно в те квартиры, которые не требуют существенных дополнительных вложений. Такой подход смещает фокус покупателей с "хорошей цены" на "готовое состояние".

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"Квартиры, в которых есть любой ремонт, то есть такие, куда можно сразу переехать. Ремонт отнимает много времени, а еще это лишние расходы", — объясняет президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха.

Что означает "жилье с ремонтом" в 2025 году

Квартиры с ремонтом — понятие широкое. Продавцы часто указывают в описании "жилье после ремонта", но в реальности это может означать как косметическое обновление стен, так и полноценную реконструкцию с дизайнерским проектом. В то же время большинство покупателей ищет так называемый "бытовой минимум".

По данным сервиса OLX Недвижимость, в приоритете покупателей — жилье с базовым комфортом: исправные коммуникации, простой косметический ремонт, базовая бытовая техника и несколько предметов мебели. Это позволяет заехать в квартиру сразу после покупки.

Второй по популярности вариант — жилье с "евроремонтом". Это преимущественно квартиры, где заменены окна, полы, сантехника, а иногда — и разведено новое электричество.

"Людям нужно заселяться сейчас, а не откладывать жизнь на потом", — подчеркивает Гайдамаха.

Деньги решают: как меняется цена в зависимости от состояния

Аналитика цен показывает, что состояние ремонта напрямую влияет на стоимость. Стоимость однокомнатной квартиры с базовым комфортом для проживания в апреле 2025 года составляет в среднем 1,35 млн гривен. Зато жилье с евроремонтом уже стоит 2,61 млн грн.

И хотя на рынке есть и варианты с дизайнерскими решениями и авторскими проектами, цена таких предложений стартует от 4,38 млн гривен за однокомнатное жилье. Спрос на них ограничен.

Вторичка доминирует: статистика поведения покупателей

Несмотря на развитие первичного рынка, вторичка сохраняет лидерство в интересах покупателей. По опросу, проведенному OLX в апреле 2025 года, 61% респондентов рассматривают оба типа жилья — и новостройки, и вторичный фонд. Но только 14% ищут исключительно новое жилье. Тогда как 24% — исключительно "вторичку".

Еще более показательный факт: количество откликов на объявления о продаже вторичного жилья втрое превышает аналогичные показатели по новостройкам. И это несмотря на то, что "свежие" квартиры часто имеют лучшую инфраструктуру, планировку и энергоэффективность.

Причина кроется в простоте: в отличие от квартиры в новостройке без отделки, вторичное жилье уже имеет все необходимое для заселения. А это — главное требование покупателя в 2025 году.

Почему украинцы избегают ремонтов

В 2025 году ремонт перестал быть мечтой о новом интерьере. Инфляция, нестабильные цены на стройматериалы, дефицит мастеров и риск наткнуться на недобросовестных исполнителей — все это побуждает людей искать уже обустроенное жилье.

Кроме того, многие покупатели — это внутренне перемещенные лица, которые потеряли дом и нуждаются в скорейшем решении жилищного вопроса. Для них квартира без ремонта — неприемлемый вариант.

Ремонт больше не роскошь, а сервис. И тот, кто продает жилье с готовым функционалом, имеет преимущество, констатируют эксперты.

Ранее мы сообщали, рынок недвижимости Украины продолжает трансформироваться под влиянием войны, экономических сдвигов и изменения потребительских приоритетов. Рост цен на стройматериалы, налоговые изменения и фокус на энергоэффективности формируют актуальные тренды, одновременно вытесняя определенные типы объектов в категорию антитрендов.

Отметим также, ремонт квартиры может существенно улучшить комфорт проживания, но его влияние на рыночную стоимость жилья не всегда однозначно. В Киеве, в зависимости от района, типа квартиры и ее расположения, наличие или отсутствие ремонта по-разному сказывается на цене. Важно понимать, что в некоторых случаях ремонт может даже не повысить стоимость недвижимости.