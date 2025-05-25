Антитренди нерухомості України 2025 — що не варто купувати

Хрущовка у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ринок нерухомості України у 2025 році продовжує адаптуватися до викликів воєнного часу, економічних змін та нових споживацьких уподобань. Зміни у попиті, зростання цін на будівельні матеріали, нові податки та підвищення енергоефективності формують нові тренди, водночас виводячи деякі об’єкти нерухомості в категорію антитрендів.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які типи нерухомості стали антитрендами у 2025 році через застарілі характеристики, високі витрати на утримання або невідповідність сучасним вимогам безпеки та комфорту.

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Застарілі панельні будинки радянської забудови

Хрущовки, чешки та інші панельні будинки 1960-1980-х років залишаються найменш привабливими на вторинному ринку. За даними платформи ЛУН, попит на таке житло в містах, як Київ, Львів та Одеса, знизився на 15-20% порівняно з новобудовами.

Основні причини:

низька енергоефективність;

потреба в капітальному ремонті;

відсутність сучасних зручностей, таких як ліфти чи укриття.

У 2025 році покупці надають перевагу новобудовам із сучасними інженерними системами та вищим рівнем безпеки.

Квартири на верхніх поверхах без укриттів

Безпека стала ключовим фактором при виборі житла. За словами рієлтора Тараса Лисенка, у 2025 році квартири на верхніх поверхах (особливо 9-й і вище) у будинках без укриттів або з ненадійними бомбосховищами втратили популярність.

Попит на такі об’єкти у великих містах, як Київ, Харків чи Запоріжжя, знизився на 25% через воєнні ризики. Орендарі та покупці шукають житло на нижніх поверхах (1-5) у будинках із сертифікованими укриттями або поруч із метро, що може слугувати захистом.

Великі будинки з надмірною площею

Приватні будинки площею понад 500 кв. м стали антитрендом через високі податки та витрати на утримання. У 2025 році власники таких об’єктів сплачують додатковий податок у розмірі 25 000 грн на рік за кожен об’єкт, що перевищує ліміт, плюс витрати на опалення та комунальні послуги, які зросли на 20% через інфляцію.

За даними рієлторів, попит на такі будинки впав, адже покупці надають перевагу компактним котеджам площею 100-200 кв. м із сучасними енергоефективними технологіями.

Нежитлові приміщення у віддалених районах

Комерційна нерухомість у віддалених районах великих міст, таких як Київ чи Львів, втрачає привабливість через зниження попиту на офіси та торговельні площі. Згідно з аналізом Оціночного порталу, вакантність офісів класів B і C у віддалених районах Києва зросла до 30%.

Бізнеси переміщуються до центральних локацій або західних регіонів, де попит на складські та логістичні приміщення зростає через статус Львова як логістичного хабу.

Квартири без автономних систем

Житло без автономного опалення, генераторів чи газових плит стало менш популярним через перебої з електроенергією. За даними ЛУН, у 2025 році орендарі та покупці у безпечних регіонах, таких як Хмельницький чи Черкаси, віддають перевагу квартирам із газовими плитами та генераторами.

У прифронтових містах, як Запоріжжя, попит на такі об’єкти зріс на 10%, тоді як квартири, залежні від централізованого електропостачання, втратили до 15% вартості.

Новобудови від ненадійних забудовників

Ризики інвестування в новобудови на ранніх етапах зросли через нестабільність економіки та зростання цін на будівельні матеріали. У 2023 році ЛУН повідомляв, що українці уникають вкладень у проєкти на початкових стадіях, віддаючи перевагу готовому житлу з терміном здачі до року.

У 2025 році новобудови від маловідомих забудовників, які не гарантують своєчасного введення в експлуатацію, втратили довіру. Попит зосереджується на проєктах від перевірених компаній, які пропонують знижки та надійні терміни.

Як повідомлялось, війна хоч і вплинула на життя мільйонів, проте не зупинила попит українців на якісне житло. Навпаки, багато хто продовжує інвестувати в новобудови, де чітко простежується тренд: понад половину попиту на первинному ринку Києва займають квартири з євро-плануванням.

Також ми розповідали, що війна докорінно змінила український ринок нерухомості та уявлення про собівартість будівництва. За майже три роки вона зросла на 90-115% залежно від класу житла, і ця тенденція зберігається. Однак крім зростання цін на матеріали ключовим фактором здорожчання є гострий дефіцит кваліфікованих кадрів.