Антитренды недвижимости Украины 2025 — что не стоит покупать

Хрущевка в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Рынок недвижимости Украины в 2025 году продолжает адаптироваться к вызовам военного времени, экономическим изменениям и новым потребительским предпочтениям. Изменения в спросе, рост цен на строительные материалы, новые налоги и повышение энергоэффективности формируют новые тренды, одновременно выводя некоторые объекты недвижимости в категорию антитрендов.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие типы недвижимости стали антитрендами в 2025 году из-за устаревших характеристик, высоких затрат на содержание или несоответствия современным требованиям безопасности и комфорта.

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Устаревшие панельные дома советской застройки

Хрущевки, чешки и другие панельные дома 1960-1980-х годов остаются наименее привлекательными на вторичном рынке. По данным платформы ЛУН, спрос на такое жилье в городах, как Киев, Львов и Одесса, снизился на 15-20% по сравнению с новостройками.

Основные причины:

низкая энергоэффективность;

потребность в капитальном ремонте;

отсутствие современных удобств, таких как лифты или укрытия.

В 2025 году покупатели предпочитают новостройки с современными инженерными системами и высоким уровнем безопасности.

Квартиры на верхних этажах без укрытий

Безопасность стала ключевым фактором при выборе жилья. По словам риелтора Тараса Лысенко, в 2025 году квартиры на верхних этажах (особенно 9-й и выше) в домах без укрытий или с ненадежными бомбоубежищами потеряли популярность.

Спрос на такие объекты в крупных городах, как Киев, Харьков или Запорожье, снизился на 25% из-за военных рисков. Арендаторы и покупатели ищут жилье на нижних этажах (1-5) в домах с сертифицированными укрытиями или рядом с метро, что может служить защитой.

Большие дома с избыточной площадью

Частные дома площадью более 500 кв. м стали антитрендом из-за высоких налогов и расходов на содержание. В 2025 году владельцы таких объектов платят дополнительный налог в размере 25 000 грн в год за каждый объект, превышающий лимит, плюс расходы на отопление и коммунальные услуги, которые выросли на 20% из-за инфляции.

По данным риелторов, спрос на такие дома упал, ведь покупатели предпочитают компактные коттеджи площадью 100-200 кв. м с современными энергоэффективными технологиями.

Нежилые помещения в отдаленных районах

Коммерческая недвижимость в отдаленных районах крупных городов, таких как Киев или Львов, теряет привлекательность из-за снижения спроса на офисы и торговые площади. Согласно анализу Оценочного портала, вакантность офисов классов B и C в отдаленных районах Киева выросла до 30%.

Бизнесы перемещаются в центральные локации или западные регионы, где спрос на складские и логистические помещения растет из-за статуса Львова как логистического хаба.

Квартиры без автономных систем

Жилье без автономного отопления, генераторов или газовых плит стало менее востребованным из-за перебоев с электроэнергией. По данным ЛУН, в 2025 году арендаторы и покупатели в безопасных регионах, таких как Хмельницкий или Черкассы, предпочитают квартиры с газовыми плитами и генераторами.

В прифронтовых городах, как Запорожье, спрос на такие объекты вырос на 10%, тогда как квартиры, зависимые от централизованного электроснабжения, потеряли до 15% стоимости.

Новостройки от ненадежных застройщиков

Риски инвестирования в новостройки на ранних этапах выросли из-за нестабильности экономики и роста цен на строительные материалы. В 2023 году ЛУН сообщал, что украинцы избегают вложений в проекты на начальных стадиях, отдавая предпочтение готовому жилью со сроком сдачи до года.

В 2025 году новостройки от малоизвестных застройщиков, которые не гарантируют своевременного ввода в эксплуатацию, потеряли доверие. Спрос сосредотачивается на проектах от проверенных компаний, которые предлагают скидки и надежные сроки.

Как сообщалось, война хоть и повлияла на жизнь миллионов, однако не остановила спрос украинцев на качественное жилье. Наоборот, многие продолжают инвестировать в новостройки, где четко прослеживается тренд: более половины спроса на первичном рынке Киева занимают квартиры с евро-планировкой.

Также мы рассказывали, что война в корне изменила украинский рынок недвижимости и представление о себестоимости строительства. За почти три года она выросла на 90-115% в зависимости от класса жилья, и эта тенденция сохраняется. Однако, кроме роста цен на материалы, ключевым фактором подорожания является острый дефицит квалифицированных кадров.