Ремонт у вихідні — як уникнути проблем з сусідами й законом

Люди роблять ремонт у квартирі. Фото: Freepik

Субота — день, коли багато людей нарешті знаходять час на ремонт у квартирі. Але чи можна у цей день вмикати перфоратор, свердлити стіни й забивати цвяхи? Відповідь чітка: лише за певних умов. В українському законодавстві передбачено конкретні обмеження щодо шуму, які особливо стосуються вихідних і святкових днів.

Основний норматив, який регламентує рівень шуму — Закон України "Про систему громадського здоров’я". Згідно з ним, багатоквартирні будинки вважаються "захищеними об’єктами", для яких встановлено допустимі межі шуму. Будь-які дії, що спричиняють надмірний шум, регулюються державними санітарними нормами.

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За цим законом, гучні ремонтні роботи заборонено:

у будні дні — з 21:00 до 08:00;

у вихідні та святкові дні — цілодобово.

Таким чином, у суботу працювати дрилем чи молотком не можна взагалі. Проте є винятки, які дозволяють виконати роботи без ризику конфлікту або штрафу.

Виняток, що дозволяє ремонт

Єдина законна можливість порушити тишу в суботу — це письмова згода всіх сусідів, квартири яких межують із тією, де планується ремонт. Така згода має бути надана заздалегідь, а не заднім числом.

До того ж заборона на шум не діє, якщо:

рівень шуму не перевищує встановлених меж (до 40 дБ удень);

ремонт не виходить за межі квартири (наприклад, тихі косметичні роботи);

йдеться про ліквідацію наслідків аварії або надзвичайної ситуації.

Що таке 40 децибелів

Як уточнив "РБК-Україна" юрист Ігор Тетеря, удень максимальний допустимий рівень шуму у житловому будинку становить 40 дБ, уночі — 30 дБ. Для порівняння:

30 дБ — це рівень шепоту або легкий шелест листя;

40 дБ — тихе радіо або розмова на відстані 1 м.

Будівельні інструменти зазвичай генерують 70-100 дБ, тому будь-який повноцінний ремонт у суботу — це вже порушення.

Що буде за порушення: штрафи та конфіскації

За ігнорування норм тиші передбачено адміністративну відповідальність:

85-255 грн — для фізичних осіб;

255-510 грн — за повторне порушення, із можливою конфіскацією інструментів;

до 2 550 грн — для посадових осіб або суб’єктів господарювання.

Штрафи накладають не автоматично, а після звернення сусідів до поліції. Повторні скарги можуть стати підставою для більш серйозних заходів — аж до судового розгляду.

Крім штрафів, сусіди можуть звернутися до суду, вимагаючи компенсації за моральну чи матеріальну шкоду, якщо шум систематично порушує їхній спокій.

Як діяти законно: алгоритм для ремонту в суботу

Переконайтеся, що роботи не створюють шуму понад 40 дБ. Якщо планується лише фарбування стін або дрібні роботи — це дозволено.

Заздалегідь отримайте письмову згоду сусідів. Ідеально — у вигляді заяви з підписами кількох осіб, чиї квартири межують із вашою.

Повідомте про роботи. Розмістіть оголошення у під’їзді, вказавши дати та години робіт, і залиште контакти для зв’язку. Це не обов’язково, але допоможе уникнути конфліктів.

Можливості на майбутнє: чи зміниться регулювання шуму

З розвитком урбаністики та поширенням сумісного проживання в багатоквартирних будинках теми комфорту, тиші та поваги до приватного простору стають все більш актуальними. Зараз обговорюється можливість запровадження електронного погодження робіт із сусідами через Дію, що може спростити процедуру легалізації суботнього ремонту.

Як повідомлялось, ремонт квартири не лише підвищує ваш комфорт, але й може суттєво вплинути на її ринкову вартість. Важливо розуміти, що вплив ремонту на ціну нерухомості відрізняється залежно від району, типу квартири та її локації. Ба більше, наявність ремонту не завжди гарантує зростання вартості житла.

Зазначимо також, що у 2025 році дизайн житла зазнав значних змін: колишні тренди можуть тепер здешевити інтер'єр і створити враження застарілого. Якщо ви плануєте ремонт або оновлення простору, важливо знати, яких рішень варто уникати, щоб ваша квартира виглядала сучасною та стильною. Уникнення застарілих елементів допоможе зберегти цінність та естетичну привабливість вашого житла.