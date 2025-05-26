Ремонт в выходные — как избежать проблем с соседями и законом

Люди делают ремонт в квартире. Фото: Freepik

Суббота — день, когда многие люди наконец-то находят время на ремонт в квартире. Но можно ли в этот день включать перфоратор, сверлить стены и забивать гвозди? Ответ четкий: только при определенных условиях. В украинском законодательстве предусмотрены конкретные ограничения по шуму, которые особенно касаются выходных и праздничных дней.

Основной норматив, регламентирующий уровень шума - Закон Украины "О системе общественного здоровья". Согласно ему, многоквартирные дома считаются "защищенными объектами", для которых установлены допустимые пределы шума. Любые действия, вызывающие чрезмерный шум, регулируются государственными санитарными нормами.

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По этому закону, громкие ремонтные работы запрещены:

в будние дни — с 21:00 до 08:00;

в выходные и праздничные дни — круглосуточно.

Таким образом, в субботу работать дрелью или молотком нельзя вообще. Однако есть исключения, которые позволяют выполнить работы без риска конфликта или штрафа.

Исключение, позволяющее ремонт

Единственная законная возможность нарушить тишину в субботу — это письменное согласие всех соседей, квартиры которых граничат с той, где планируется ремонт. Такое согласие должно быть предоставлено заранее, а не задним числом.

К тому же запрет на шум не действует, если:

уровень шума не превышает установленных пределов (до 40 дБ днем);

ремонт не выходит за пределы квартиры (например, тихие косметические работы);

речь идет о ликвидации последствий аварии или чрезвычайной ситуации.

Что такое 40 децибелов

Как уточнил "РБК-Украина" юрист Игорь Тетеря, днем максимальный допустимый уровень шума в жилом доме составляет 40 дБ, ночью — 30 дБ. Для сравнения:

30 дБ — это уровень шепота или легкий шелест листьев;

40 дБ — тихое радио или разговор на расстоянии 1 м.

Строительные инструменты обычно генерируют 70-100 дБ, поэтому любой полноценный ремонт в субботу — это уже нарушение.

Что будет за нарушение: штрафы и конфискации

За игнорирование норм тишины предусмотрена административная ответственность:

85-255 грн — для физических лиц;

255-510 грн — за повторное нарушение, с возможной конфискацией инструментов;

до 2 550 грн — для должностных лиц или субъектов хозяйствования.

Штрафы накладывают не автоматически, а после обращения соседей в полицию. Повторные жалобы могут стать основанием для более серьезных мер — вплоть до судебного разбирательства.

Кроме штрафов, соседи могут обратиться в суд, требуя компенсации за моральный или материальный ущерб, если шум систематически нарушает их покой.

Как действовать законно: алгоритм для ремонта в субботу

Убедитесь, что работы не создают шума более 40 дБ. Если планируется только покраска стен или мелкие работы — это разрешено.

Заранее получите письменное согласие соседей. Идеально — в виде заявления с подписями нескольких человек, чьи квартиры граничат с вашей.

Сообщите о работах. Разместите объявление в подъезде, указав даты и часы работ, и оставьте контакты для связи. Это не обязательно, но поможет избежать конфликтов.

Перспектива на будущее: изменится ли регулирование шума

С развитием урбанистики и распространением совместного проживания в многоквартирных домах темы комфорта, тишины и уважения к частному пространству становятся все более актуальными. Сейчас обсуждается возможность введения электронного согласования работ с соседями через Дію, что может упростить процедуру легализации субботнего ремонта.

Как сообщалось, ремонт квартиры не только повышает ваш комфорт, но и может существенно повлиять на ее рыночную стоимость. Важно понимать, что влияние ремонта на цену недвижимости отличается в зависимости от района, типа квартиры и ее локации. Более того, наличие ремонта не всегда гарантирует рост стоимости жилья.

Отметим также, что в 2025 году дизайн жилья претерпел значительные изменения: прежние тренды могут теперь удешевить интерьер и создать впечатление устаревшего. Если вы планируете ремонт или обновление пространства, важно знать, каких решений стоит избегать, чтобы ваша квартира выглядела современной и стильной. Избегание устаревших элементов поможет сохранить ценность и эстетическую привлекательность вашего жилья.