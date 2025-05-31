Когда нельзя делать ремонт в квартире — часы, дни и штрафы в 2025 году

Чтобы ремонт не обернулся штрафом — что надо знать в 2025 году
Громкие звуки от перфоратора или молотка, которые раздаются за стеной, способны испортить день даже самому толерантному соседу. Однако не все знают, что украинское законодательство четко регламентирует часы и дни, когда ремонтировать в квартире запрещено.
В Украине защита от чрезмерного шума регулируется Законом Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения". Этот закон устанавливает четкие нормы допустимого уровня шума в жилых и нежилых помещениях, чтобы обеспечить комфорт и безопасность граждан.
На основе этого документа действуют санитарные нормы, утвержденные Министерством здравоохранения. Они определяют максимально допустимые уровни громкости в зависимости от типа здания и времени суток:
Для жилых помещений:
- с 08:00 до 22:00 — не более 40-55 дБ;
- с 22:00 до 08:00 — не более 30-45 дБ.
Для нежилых зданий:
- офисы — до 50 дБ (максимум 65 дБ);
- музеи, суды, церкви — до 40 дБ (максимум 55 дБ);
- кафе, спортзалы, рестораны — до 55 дБ (максимум 70 дБ).
К уровню шума, созданного человеческим голосом, музыкой или пением, применяется коррекция минус 5 дБА.
Примеры звуков и уровень дБ:
- шепот на расстоянии 1 м — около 30 дБ;
- разговор — 50-60 дБ;
- пылесос — 70 дБ;
- перфоратор — 95-110 дБ;
- движение транспорта — 80-90 дБ;
- концерт или клуб — 100-120 дБ.
Когда ремонт — запрещен: часы и дни тишины
Наиболее распространенным источником жалоб на шум становятся ремонтные работы. Законодательство Украины устанавливает следующие временные ограничения:
- в будни: ремонт разрешен с 08:00 до 21:00;
- в выходные и праздничные дни: любые громкие работы запрещены полностью.
Однако есть исключения: если жители заранее согласуют ремонт с соседями, и те не имеют возражений, работы в праздничные дни допустимы.
Стоит отметить, что в многоквартирных домах действуют и внутренние правила, которые могут быть жестче закона. Их устанавливают ОСМД или управляющие компании. Например, в некоторых домах ремонт может быть запрещен не только в выходные, но и в будни после 19:00.
Штрафы за шум: что ждет нарушителей
В 2025 году административная ответственность за нарушение тишины определяется статьей 182 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Если ремонт выходит за пределы разрешенного времени или создает чрезмерный шум, нарушителя могут ждать:
- предупреждение или штраф в размере 85-255 грн — для физических лиц;
- штраф в размере 255-510 грн — для должностных лиц и предпринимателей;
- повторное нарушение в течение года: штраф возрастает до 510 грн, возможно изъятие источника шума (музыкальной техники, строительного оборудования);
- для юридических лиц штраф может достигать до 2 550 грн.
Для привлечения к ответственности нужно вызвать полицию, которая составит административный протокол на месте.
Как доказать нарушение: практические советы
Чтобы доказать факт нарушения, следует действовать системно:
- Позвоните на 102 и укажите точный адрес, характер нарушения и ориентировочное время.
- Соберите доказательства: видео- или аудиозапись, показания соседей.
- Обратитесь в полицию повторно, если нарушение не прекращается.
- При необходимости — составьте коллективную жалобу в местный совет или управляющую компанию.
Как избежать конфликтов с соседями
Чтобы ремонт не стал причиной конфликтов, следуйте таким рекомендациям:
- Предупреждайте соседей заранее. Расскажите о графике работ, продолжительности и типе шума (например, сверление или штробление). Это поможет избежать жалоб.
- Соблюдайте временные ограничения. Планируйте шумные работы на период с 08:00 до 21:00 в будни.
- Используйте шумозащитные технологии. Например, шумопоглощающие маты или инструменты с низким уровнем шума.
- Согласовывайте работы в выходные. Если ремонт нужен в субботу или праздник, получите письменное согласие соседей.
Как действовать, если соседи жалуются
Представим, что вы проводите ремонт, но соседи вызвали полицию из-за шума в разрешенное время. В таком случае:
- покажите полиции, что работы проводятся в пределах разрешенных часов (08:00-21:00 в будни);
- предоставьте доказательства, что вы уведомили соседей (например, переписка или объявления в подъезде);
- если шум не превышает 55 дБ днем, вы имеете право продолжать работы.
Но если же вы нарушили правила, лучше признать ошибку, извиниться и скорректировать график.
Что еще стоит знать украинцам
На украинском рынке вторичного жилья большинство покупателей ищут квартиры с готовым ремонтом, ведь это позволяет сразу заселиться и избежать лишних расходов и хлопот. Недвижимость перестала быть просто активом — теперь это быстрое решение жилищных потребностей. Именно поэтому наличие ремонта стало решающим фактором в процессе купли-продажи.
Также мы рассказывали, что в 2025 году дизайн жилья претерпел значительные изменения, и вчерашние тренды теперь могут испортить интерьер. Чтобы ваша квартира выглядела современной и стильной, важно знать, каких решений избегать.
Читайте Новини.LIVE!