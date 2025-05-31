Когда нельзя делать ремонт в квартире — часы, дни и штрафы в 2025 году

Мужчина делает ремонт. Фото: Freepik

Громкие звуки от перфоратора или молотка, которые раздаются за стеной, способны испортить день даже самому толерантному соседу. Однако не все знают, что украинское законодательство четко регламентирует часы и дни, когда ремонтировать в квартире запрещено.

В Украине защита от чрезмерного шума регулируется Законом Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения". Этот закон устанавливает четкие нормы допустимого уровня шума в жилых и нежилых помещениях, чтобы обеспечить комфорт и безопасность граждан.

Реклама

Читайте также:

На основе этого документа действуют санитарные нормы, утвержденные Министерством здравоохранения. Они определяют максимально допустимые уровни громкости в зависимости от типа здания и времени суток:

Для жилых помещений:

с 08:00 до 22:00 — не более 40-55 дБ;

с 22:00 до 08:00 — не более 30-45 дБ.

Для нежилых зданий:

офисы — до 50 дБ (максимум 65 дБ);

музеи, суды, церкви — до 40 дБ (максимум 55 дБ);

кафе, спортзалы, рестораны — до 55 дБ (максимум 70 дБ).

К уровню шума, созданного человеческим голосом, музыкой или пением, применяется коррекция минус 5 дБА.

Примеры звуков и уровень дБ:

шепот на расстоянии 1 м — около 30 дБ;

разговор — 50-60 дБ;

пылесос — 70 дБ;

перфоратор — 95-110 дБ;

движение транспорта — 80-90 дБ;

концерт или клуб — 100-120 дБ.

Когда ремонт — запрещен: часы и дни тишины

Наиболее распространенным источником жалоб на шум становятся ремонтные работы. Законодательство Украины устанавливает следующие временные ограничения:

в будни: ремонт разрешен с 08:00 до 21:00;

в выходные и праздничные дни: любые громкие работы запрещены полностью.

Однако есть исключения: если жители заранее согласуют ремонт с соседями, и те не имеют возражений, работы в праздничные дни допустимы.

Стоит отметить, что в многоквартирных домах действуют и внутренние правила, которые могут быть жестче закона. Их устанавливают ОСМД или управляющие компании. Например, в некоторых домах ремонт может быть запрещен не только в выходные, но и в будни после 19:00.

Штрафы за шум: что ждет нарушителей

В 2025 году административная ответственность за нарушение тишины определяется статьей 182 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Если ремонт выходит за пределы разрешенного времени или создает чрезмерный шум, нарушителя могут ждать:

предупреждение или штраф в размере 85-255 грн — для физических лиц;

штраф в размере 255-510 грн — для должностных лиц и предпринимателей;

повторное нарушение в течение года: штраф возрастает до 510 грн, возможно изъятие источника шума (музыкальной техники, строительного оборудования);

для юридических лиц штраф может достигать до 2 550 грн.

Для привлечения к ответственности нужно вызвать полицию, которая составит административный протокол на месте.

Как доказать нарушение: практические советы

Чтобы доказать факт нарушения, следует действовать системно:

Позвоните на 102 и укажите точный адрес, характер нарушения и ориентировочное время. Соберите доказательства: видео- или аудиозапись, показания соседей. Обратитесь в полицию повторно, если нарушение не прекращается. При необходимости — составьте коллективную жалобу в местный совет или управляющую компанию.

Как избежать конфликтов с соседями

Чтобы ремонт не стал причиной конфликтов, следуйте таким рекомендациям:

Предупреждайте соседей заранее. Расскажите о графике работ, продолжительности и типе шума (например, сверление или штробление). Это поможет избежать жалоб. Соблюдайте временные ограничения. Планируйте шумные работы на период с 08:00 до 21:00 в будни. Используйте шумозащитные технологии. Например, шумопоглощающие маты или инструменты с низким уровнем шума. Согласовывайте работы в выходные. Если ремонт нужен в субботу или праздник, получите письменное согласие соседей.

Как действовать, если соседи жалуются

Представим, что вы проводите ремонт, но соседи вызвали полицию из-за шума в разрешенное время. В таком случае:

покажите полиции, что работы проводятся в пределах разрешенных часов (08:00-21:00 в будни);

предоставьте доказательства, что вы уведомили соседей (например, переписка или объявления в подъезде);

если шум не превышает 55 дБ днем, вы имеете право продолжать работы.

Но если же вы нарушили правила, лучше признать ошибку, извиниться и скорректировать график.

Что еще стоит знать украинцам

На украинском рынке вторичного жилья большинство покупателей ищут квартиры с готовым ремонтом, ведь это позволяет сразу заселиться и избежать лишних расходов и хлопот. Недвижимость перестала быть просто активом — теперь это быстрое решение жилищных потребностей. Именно поэтому наличие ремонта стало решающим фактором в процессе купли-продажи.

Также мы рассказывали, что в 2025 году дизайн жилья претерпел значительные изменения, и вчерашние тренды теперь могут испортить интерьер. Чтобы ваша квартира выглядела современной и стильной, важно знать, каких решений избегать.