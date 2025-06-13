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Главная Недвижимость Объединение двух квартир в одну — разрешено ли и что нужно

Объединение двух квартир в одну — разрешено ли и что нужно

Ua en ru
Дата публикации 13 июня 2025 04:20
Как объединить две квартиры в одну — условия, стоимость, документы в 2025 году
Люди изучают чертежи. Фото: Freepik
Ключові моменти Кто и что должен согласовать Что нужно для начала: документы Что делать дальше: этапы объединения Сколько стоит объединить квартиры Особенности объединения в новостройках Почему важно действовать легально Что будет с коммунальными услугами и адресом

Желание увеличить жилую площадь закономерно возникает у тех, кто владеет двумя смежными квартирами. Такая идея кажется простой, но на практике требует внимательной подготовки, оценки технических возможностей и прохождения ряда процедур. Объединение квартир — это не просто демонтаж стены между помещениями, а полноценная реконструкция с юридическими и бюрократическими нюансами.

Как отмечают специалисты экспертного сервиса Dozvil, есть два основных способа объединения жилья. Первый — по горизонтали, если квартиры расположены рядом на одном этаже. Второй способ — по вертикали, если квартиры находятся друг над другом.

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Оба варианта допустимы, но лишь при условии, что между квартирами можно создать проход без вмешательства в несущие конструкции. Особенно осторожно стоит действовать в случае панельных домов, где почти все стены — несущие.

Кто и что должен согласовать

Объединить квартиры можно только тогда, когда соблюдены следующие условия:

  1. Полное согласие всех собственников. Если хотя бы один из совладельцев не согласен, ситуацию придется решать в судебном порядке.
  2. Никаких обременений. Квартиры не должны быть под арестом, в залоге или предметом судебных споров.
  3. Техническая возможность. Важно убедиться, что реконструкция не нарушит строительных норм и не создаст аварийной ситуации.

Формально согласование с обслуживающей компанией не обязательно, однако его лучше пройти, чтобы избежать потенциальных конфликтов в будущем.

Что нужно для начала: документы

Чтобы начать процесс объединения, нужно подготовить:

  • технические паспорта обеих квартир (если имеются);
  • документы, подтверждающие право собственности;
  • проект реконструкции (если планируется изменение конфигурации);
  • паспорт и идентификационный код владельца.

Далее следует обратиться к архитектору или проектной организации для составления технического заключения и разработки соответствующего проекта перестройки.

Что делать дальше: этапы объединения

Проверка технической возможности

Сначала инженер или архитектор оценивает конструктивные особенности здания. В случае панельного дома, где все стены несущие, даже минимальное вмешательство может быть запрещено.

Разработка и согласование проекта

Реконструкцию необходимо узаконить. Для этого проект подают в органы местной власти или ЦНАП, проходят согласование, а также регистрируют разрешительные документы в системе "Дія".

Проведение строительных работ

После получения разрешения можно осуществлять реконструкцию в соответствии с проектом. Важно не отступать от согласованного плана.

Ввод в эксплуатацию

По завершению работ объект нужно официально ввести в эксплуатацию как новую единицу недвижимости.

Оформление права собственности

Обновленную квартиру необходимо зарегистрировать как единый объект: с одним кадастровым номером, почтовым адресом и правом собственности.

Сколько стоит объединить квартиры

Цена на объединение квартир — индивидуальная. Она зависит от:

  • сложности строительных работ;
  • типа дома (новостройка, панельный, кирпичный, кирпичный);
  • потребности в реконструкции;
  • наличия технической документации;
  • города или региона.

Например, в Киеве и области минимальная стоимость стартует от 25 000 грн, но при сложных проектах сумма может вырасти в разы.

Особенности объединения в новостройках

В современных жилых комплексах застройщики иногда предусматривают возможность объединения квартир еще на этапе проектирования. Это позволяет провести перепланировку без риска повредить конструкцию.

Однако даже в таких случаях не стоит обходить консультации с архитектором и юридическим специалистом. Закон не освобождает владельца от необходимости получить разрешения.

Почему важно действовать легально

Самовольное объединение квартир может иметь серьезные последствия:

  • штрафы за нарушение строительных норм;
  • невозможность продать или оформить наследство на незаконно перепланированную квартиру;
  • проблемы с поставками коммунальных услуг (из-за несогласованных изменений в техническом паспорте);
  • угроза безопасности дома и жителей.

Соблюдение процедуры — не формальность, а залог вашего будущего спокойствия и юридической чистоты сделки, отмечают эксперты.

Что будет с коммунальными услугами и адресом

После объединения необходимо изменить почтовый адрес на единый, обновить лицевые счета для оплаты коммунальных услуг и сообщить управляющую компанию, чтобы избежать двойных начислений. Эти изменения оформляются отдельно после ввода квартиры в эксплуатацию как одного объекта.

Как сообщалось, даже самые спокойные люди могут потерять терпение из-за постоянного шума перфоратора или молотка от соседей. Важно знать, что в Украине действуют четкие правила относительно времени проведения ремонтных работ в квартирах, которые запрещают их в определенные часы и дни, чтобы обеспечить спокойствие жителей.

Также мы рассказывали, что на украинском рынке вторичного жилья покупатели все чаще ищут квартиры с готовым ремонтом, чтобы сразу заселиться и избежать лишних затрат. Это свидетельствует об изменении приоритетов: недвижимость рассматривается не просто как актив, а как средство немедленного удовлетворения жилищных потребностей. Именно поэтому наличие ремонта становится решающим фактором при заключении сделки.

ремонт квартиры недвижимость документы квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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