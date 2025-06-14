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Главная Недвижимость Расходы на ремонт взлетели — как украинцам сэкономить в 2025

Расходы на ремонт взлетели — как украинцам сэкономить в 2025

Ua en ru
Дата публикации 14 июня 2025 03:57
Сколько стоит ремонт квартиры в 2025 году и как уменьшить расходы
Мужчина делает ремонт в квартире. Фото: Freepik
Ключові моменти Что влияет на окончательную сумму Как уменьшить расходы на ремонт — без потери качества Стоит ли браться за ремонт в 2025 году Типы ремонтов и что входит в каждый из них

Ремонт в квартире — это всегда вызов, требующий времени, денег и нервов. В 2025 году в Украине цены на ремонтные работы стремительно выросли из-за инфляции, дефицита специалистов и подорожания материалов. Но разумное планирование и несколько хитростей помогут сэкономить без потери качества.

В этом году ремонт квартир в Украине ощутимо подорожал. Основные причины — рост цен на строительные материалы, повышение зарплат рабочих и общая инфляция, пишет "РБК-Украина". В крупных городах, в частности в Киеве, цены выше из-за спроса и дороговизны логистики.

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По словам представителей дизайнерской студии Borisstudio, в этом году средняя стоимость ремонта "под ключ" выросла на 25% — если в 2024 году за квадратный метр в столице платили 600-750 долларов, то сейчас эта цифра достигает 800-1 000 долларов.

Типы ремонтов и что входит в каждый из них

Не каждый ремонт одинаковый. Стоит различать капитальный и ремонт "под ключ". И хотя второй вариант кажется комфортным, он существенно дороже.

Капитальный ремонт включает в себя:

  • демонтаж старых покрытий,
  • замену коммуникаций (электричество, трубы, отопление),
  • выравнивание поверхностей,
  • использование качественных материалов.

Цена вопроса — 300-400 долларов за "квадрат", то есть для 40 кв. м это 12 000-16 000 долларов.

Ремонт "под ключ" предполагает полное сопровождение: от дизайна до декора. Он удобен для тех, кто хочет зайти в готовую квартиру без стресса. Но и цена — другая: 36 000-44 000 долларов за те же 40 кв. м.

Сюда не входят окна, двери и техника, а также возможны дополнительные расходы на сложные проекты или мебель под заказ.

"Всегда считайте резерв в 20-30% к бюджету — непредвиденные расходы случаются почти всегда", — предупреждают в Borisstudio.


Что влияет на окончательную сумму

На цену ремонта влияют:

  1. Регион — Киев, как всегда, лидер по стоимости.
  2. Сложность проекта — чем больше деталей, тем дороже.
  3. Тип объекта — ремонт в новостройке может быть проще и дешевле, чем во "вторичке".
  4. Индивидуальные требования — авторский надзор, дизайн, мебель ручной работы — все это дополнительно оплачивается.

Понятно, что ремонт без четкого плана рискует выйти из-под контроля. Но есть способы сэкономить.

Как уменьшить расходы на ремонт — без потери качества

Советы по экономии на ремонте от дизайнеров и практиков могут помочь сэкономить до 30%. Главное — планирование и взвешенный подход.

Составьте реалистичный бюджет

Без четких границ расходов ремонт превращается в бездонную дыру. Включайте в смету все: от стоимости ручек на дверях до стоимости доставки стройматериалов. И обязательно добавляйте резерв в 20-30%.

Покупайте материалы самостоятельно

Подрядчики часто работают с определенными поставщиками, где цена может быть выше. Самостоятельный поиск позволяет найти аналогичное качество дешевле.

"Не обязательно выбирать премиум-сегмент, чтобы получить хороший результат. Есть много материалов среднего ценового уровня, которые выглядят не хуже", — говорят в Borisstudio.

Выбирайте простой, но продуманный дизайн

Сложные конструкции, декоративные панели, арт-мебель — красиво, но дорого. Простота может быть и стильной, и экономной. Минимализм сейчас в тренде — и он значительно удешевляет проект.

Откажитесь от лишних опций

Возможно, встроенный шкаф или умное освещение выглядят привлекательно, но действительно ли они нужны? Каждая "фишка" — это еще несколько тысяч гривен.

Стоит ли браться за ремонт в 2025 году

Цены на ремонт выросли, и это факт. Но с правильным подходом расходы можно контролировать. Планирование, четкий бюджет, обдуманные решения — вот ключ к экономии.

"Мы часто видим, как люди переплачивают не потому, что ремонт дорогой, а потому, что не имеют плана", — подытожили в Borisstudio.

Как сообщалось, на украинском рынке вторичного жилья большинство покупателей ищут квартиры с готовым ремонтом. Это позволяет им сразу заселиться, избежав лишних расходов и хлопот. Фактически, наличие ремонта стало решающим фактором в переговорах, ведь недвижимость теперь рассматривается как средство немедленного удовлетворения жилищных потребностей.

Также мы рассказывали, что объединение двух смежных квартир — это распространенное желание для увеличения жилой площади. Хотя идея может казаться простой, на самом деле это полноценная реконструкция, требующая тщательной подготовки и оценки технических возможностей. Такой процесс включает не только демонтаж стены, но и прохождение ряда сложных юридических и бюрократических процедур.

ремонт квартиры недвижимость цены квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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