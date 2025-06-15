Який штраф у 2025 році за незаконне перепланування квартири

Ремонт у квартирі — які штрафи за самовільне перепланування
У сучасній Україні перепланування житла — не просто тренд, а потреба. Власники хочуть адаптувати простір під власні потреби, об’єднуючи кімнати, розширюючи кухню чи змінюючи конфігурацію ванної. Проте не всі пам’ятають: навіть незначні, на перший погляд, зміни можуть вважатися порушенням будівельних норм, що тягне за собою реальні штрафи.
Будь-які втручання в конструкцію квартири без узгодження — це ризик не лише для майна, а й для життя, наголошує адвокат Анатолій Перепельченко у коментарі "РБК-Україна".
Що вважається переплануванням і де проходить межа
Під переплануванням розуміють будь-які дії, що змінюють конфігурацію приміщення, зокрема:
- демонтаж або встановлення перегородок;
- пробивання отворів у стінах (навіть не несучих);
- об'єднання ванної та туалету;
- перенесення сантехнічного обладнання;
- демонтаж вбудованих конструкцій.
Якщо зміни не зачіпають несучих конструкцій і не впливають на загальні інженерні мережі, їх можна спробувати узаконити спрощено. Але якщо втручання є серйозним — потрібні дозволи.
Який штраф за самовільне перепланування
Згідно з українським законодавством, незаконне перепланування — адміністративне порушення. Власник, який змінив планування без погодження, може отримати:
- штраф від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів (це близько 34-102 грн у 2025 році);
- посадова особа — від 3 до 7 мінімумів та попередження.
Але це лише базова відповідальність. Усе ускладнюється, якщо:
- перепланування торкнулося несучих конструкцій;
- порушено протипожежні вимоги;
- від цього постраждали сусіди або виникла загроза життю.
У такому разі йдеться вже не про адміністративне, а про кримінальне покарання.
"Якщо через перепланування виникає загроза життю, закон дозволяє навіть обмеження волі власника — до трьох років", — пояснює Перепельченко.
Реальна загроза: від суду до кримінальної відповідальності
У складних випадках (обвал стін, аварії, затоплення) перепланування може вважатися злочином. Закон передбачає:
- штраф до 200 мінімумів (понад 6 800 грн);
- виправні роботи до 2 років;
- обмеження волі до 3 років;
- заборону займати певні посади.
Крім того, суд може зобов’язати власника відновити попереднє планування, навіть якщо це технічно складно та дорого.
Сусіди — перші контролери: що можуть зробити
Часто саме сусіди повідомляють інспекції про незаконні перепланування. Якщо шум, пил або вібрації насторожують мешканців будинку, вони можуть:
- подати скаргу до ДІАМ (Державна інспекція архітектури та містобудування);
- звернутися до суду із заявою про порушення будівельних норм;
- ініціювати перевірку житлової інспекції.
"Сьогодні інформація швидко потрапляє в публічний простір. Власники, які самовільно перебудовують помешкання, часто стають фігурантами адміністративних справ, а іноді — і кримінальних", — коментує Перепельченко.
Як легалізувати перепланування — інструкція 2025
Якщо зміни вже зроблені, але не були погоджені офіційно, ситуацію ще можна виправити. Алгоритм легалізації:
- Зверніться до фахівця — архітектора чи інженера — для оцінки змін.
- Замовте новий технічний паспорт у БТІ, де буде зафіксовано оновлене планування.
- Подайте документи до держреєстратора, щоб внести зміни до Держреєстру нерухомості.
- Отримайте офіційну виписку, яка підтверджує законність нового плану.
Але це працює лише, якщо перепланування не стосувалося несучих конструкцій або не суперечить ДБН.
"Якщо ж мова про серйозні зміни — без узгодженого проєкту і дозволу ДІАМ їх не введуть в експлуатацію, незалежно від стану ремонту", — підкреслює Перепельченко.
На що звернути увагу
У 2025 році контроль за самовільними змінами у квартирах посилився. ДІАМ регулярно проводить перевірки, а нова цифровізація дозволяє автоматично звіряти плани приміщень із базою.
Поради для тих, хто планує ремонт:
- не починайте робіт без консультації з юристом чи архітектором;
- дізнайтесь, чи потрібно погодження саме для вашого випадку;
- зберігайте всі документи — від техпаспорта до проєкту;
- будьте готові до того, що сусіди можуть втрутитися у процес.
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