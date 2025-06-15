Який штраф у 2025 році за незаконне перепланування квартири

Люди роблять ремонт. Фото: Freepik

У сучасній Україні перепланування житла — не просто тренд, а потреба. Власники хочуть адаптувати простір під власні потреби, об’єднуючи кімнати, розширюючи кухню чи змінюючи конфігурацію ванної. Проте не всі пам’ятають: навіть незначні, на перший погляд, зміни можуть вважатися порушенням будівельних норм, що тягне за собою реальні штрафи.

Будь-які втручання в конструкцію квартири без узгодження — це ризик не лише для майна, а й для життя, наголошує адвокат Анатолій Перепельченко у коментарі "РБК-Україна".

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Що вважається переплануванням і де проходить межа

Під переплануванням розуміють будь-які дії, що змінюють конфігурацію приміщення, зокрема:

демонтаж або встановлення перегородок;

пробивання отворів у стінах (навіть не несучих);

об'єднання ванної та туалету;

перенесення сантехнічного обладнання;

демонтаж вбудованих конструкцій.

Якщо зміни не зачіпають несучих конструкцій і не впливають на загальні інженерні мережі, їх можна спробувати узаконити спрощено. Але якщо втручання є серйозним — потрібні дозволи.

Який штраф за самовільне перепланування

Згідно з українським законодавством, незаконне перепланування — адміністративне порушення. Власник, який змінив планування без погодження, може отримати:

штраф від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів (це близько 34-102 грн у 2025 році);

посадова особа — від 3 до 7 мінімумів та попередження.

Але це лише базова відповідальність. Усе ускладнюється, якщо:

перепланування торкнулося несучих конструкцій;

порушено протипожежні вимоги;

від цього постраждали сусіди або виникла загроза життю.

У такому разі йдеться вже не про адміністративне, а про кримінальне покарання.

"Якщо через перепланування виникає загроза життю, закон дозволяє навіть обмеження волі власника — до трьох років", — пояснює Перепельченко.

Реальна загроза: від суду до кримінальної відповідальності

У складних випадках (обвал стін, аварії, затоплення) перепланування може вважатися злочином. Закон передбачає:

штраф до 200 мінімумів (понад 6 800 грн);

виправні роботи до 2 років;

обмеження волі до 3 років;

заборону займати певні посади.

Крім того, суд може зобов’язати власника відновити попереднє планування, навіть якщо це технічно складно та дорого.

Сусіди — перші контролери: що можуть зробити

Часто саме сусіди повідомляють інспекції про незаконні перепланування. Якщо шум, пил або вібрації насторожують мешканців будинку, вони можуть:

подати скаргу до ДІАМ (Державна інспекція архітектури та містобудування);

звернутися до суду із заявою про порушення будівельних норм;

ініціювати перевірку житлової інспекції.

"Сьогодні інформація швидко потрапляє в публічний простір. Власники, які самовільно перебудовують помешкання, часто стають фігурантами адміністративних справ, а іноді — і кримінальних", — коментує Перепельченко.

Як легалізувати перепланування — інструкція 2025

Якщо зміни вже зроблені, але не були погоджені офіційно, ситуацію ще можна виправити. Алгоритм легалізації:

Зверніться до фахівця — архітектора чи інженера — для оцінки змін. Замовте новий технічний паспорт у БТІ, де буде зафіксовано оновлене планування. Подайте документи до держреєстратора, щоб внести зміни до Держреєстру нерухомості. Отримайте офіційну виписку, яка підтверджує законність нового плану.

Але це працює лише, якщо перепланування не стосувалося несучих конструкцій або не суперечить ДБН.

"Якщо ж мова про серйозні зміни — без узгодженого проєкту і дозволу ДІАМ їх не введуть в експлуатацію, незалежно від стану ремонту", — підкреслює Перепельченко.

На що звернути увагу

У 2025 році контроль за самовільними змінами у квартирах посилився. ДІАМ регулярно проводить перевірки, а нова цифровізація дозволяє автоматично звіряти плани приміщень із базою.

Поради для тих, хто планує ремонт:

не починайте робіт без консультації з юристом чи архітектором;

дізнайтесь, чи потрібно погодження саме для вашого випадку;

зберігайте всі документи — від техпаспорта до проєкту;

будьте готові до того, що сусіди можуть втрутитися у процес.

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