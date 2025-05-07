Суміщений чи роздільний санвузол — який варіант зручніший

Чоловік та дівчина у ванній. Фото: Freepik

Санвузол — це місце у квартирі, де комфорт і функціональність мають значення щодня. Вибір між роздільним і суміщеним санвузлом може кардинально вплинути на зручність, гігієну та навіть настрій мешканців. Обидва варіанти мають свої сильні та слабкі сторони, а правильне рішення залежить від ваших потреб, бюджету та особливостей приміщення.

Як зазначає експерт у галузі дизайну інтер’єру Сергій Немченко, санвузол — це не просто функціональне приміщення, а простір, який впливає на ваш комфорт і навіть стиль життя. За даними досліджень, людина проводить у ванній кімнаті та туалеті в середньому 1-2 години щодня. Неправильне планування може призвести до незручностей, особливо в сім’ях із кількома людьми.

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Крім того, тип санвузла впливає на загальну естетику інтер’єру та навіть на ринкову вартість житла. Наприклад, у 2024 році в Україні квартири з роздільними санвузлами часто оцінювалися на 5-10% дорожче через їхню практичність для великих сімей.

Вибір між роздільним і суміщеним санвузлом залежить від кількох факторів: розміру приміщення, кількості мешканців, фінансових можливостей і особистих уподобань.

Роздільний санвузол: приватність і комфорт

Роздільний санвузол передбачає окремі приміщення для туалету та ванної кімнати. Цей варіант популярний у будинках і квартирах, де є достатньо простору.

Переваги роздільного санвузла

Приватність. Окремі приміщення дозволяють кільком людям одночасно користуватися туалетом і ванною без дискомфорту. Це особливо зручно вранці, коли всі поспішають.

Гігієна. Розділення унітаза та ванни зменшує ризик поширення бактерій і запахів. Туалет можна утримувати в чистоті окремо від зони для водних процедур.

Гнучкість дизайну. Ви можете облаштувати ванну як спа-зону з великою ванною чи душовою кабіною, а туалет зробити компактним і мінімалістичним.

Зручність для великих сімей. Якщо у квартирі живе більш як три особи, роздільний санвузол значно полегшує щоденні рутини.

Роздільний санвузол. Фото: Unsplash



Недоліки роздільного санвузла

Більше простору. Окремі приміщення вимагають додаткової площі, що може бути проблемою в малогабаритних квартирах.

Вищі витрати. Ремонт двох приміщень коштує дорожче через потребу в додаткових матеріалах (плитка, двері, сантехніка) і роботах. За оцінками, ремонт роздільного санвузла на 20-30% дорожчий, ніж суміщеного.

Складність у маленьких квартирах. У студіях чи однокімнатних квартирах роздільний санвузол може виглядати недоречно та займати цінний простір.

Суміщений санвузол: економія та практичність

Суміщений санвузол поєднує туалет і ванну в одному приміщенні. Цей варіант часто зустрічається в сучасних квартирах, особливо в новобудовах.

Переваги суміщеного санвузла

Економія простору. Усе в одному місці — ідеально для невеликих квартир чи студій. Наприклад, у квартирах площею до 40 кв. м суміщений санвузол може заощадити до 2-3 кв. м.

Нижчі витрати. Менше стін — менше плитки, дверей і перегородок. Ремонт суміщеного санвузла зазвичай обходиться на 15-25% дешевше.

Зручність у використанні. Усе під рукою — не потрібно бігати між приміщеннями. Це особливо зручно для людей похилого віку чи з обмеженими можливостями.

Сучасний дизайн. Суміщений санвузол дозволяє створити єдиний стильний простір із гармонійним поєднанням кольорів і матеріалів.

Суміщений санвузол. Фото: Unsplash

Недоліки суміщеного санвузла

Відсутність приватності. Якщо у квартирі один санвузол і кілька мешканців, хтось може чекати, поки інший приймає душ. Це створює незручності, особливо в сім’ях із дітьми.

Гігієнічні нюанси. Унітаз і ванна в одному приміщенні підвищують ризик поширення бактерій. Потрібна регулярна дезінфекція та хороша вентиляція.

Обмеження для великих сімей. Для домогосподарств із чотирма й більше людьми суміщений санвузол може стати "вузьким місцем" у повсякденному житті.

Інші фактори, які впливають на вибір

Обираючи між роздільним і суміщеним санвузлом, врахуйте:

бюджет. Роздільний санвузол дорожчий, але може підвищити вартість житла при перепродажі. Суміщений — економний, але менш універсальний;

кількість мешканців. Для 1-2 осіб суміщений санвузол зазвичай достатній. Для сімей із 3+ людей краще обрати роздільний;

площа квартири. У малогабаритках суміщений санвузол — майже єдиний варіант. У великих будинках роздільний додає комфорту;

дизайн. Суміщений санвузол легше оформити в єдиному стилі, тоді як роздільний дає більше простору для експериментів;

особисті звички. Якщо для вас важлива приватність, роздільний санвузол буде кращим. Якщо ви цінуєте простір і простоту — суміщений.

Тенденції 2025 року: що обирають українці

Згідно з актуальними опитуваннями у сфері ремонту та дизайну інтер’єру, у 2025 році помітне зростання популярності суміщених санвузлів із зонуванням. Використання скляних перегородок, ніш і змішаних покриттів дозволяє створити ефект розділення навіть у межах однієї кімнати. Це дає змогу зберегти функціональність і не втратити площу.

Водночас у приватних будинках чи великих квартирах перевага залишається за роздільними санвузлами, особливо якщо в помешканні проживає більш як чотири особи.

Як повідомлялось, зміни у дизайні житла 2025 року зробили застарілими деякі нещодавні тренди, що можуть зіпсувати вигляд інтер'єру. Для тих, хто планує ремонт або оновлення оселі, важливо розуміти, які рішення сьогодні вважаються неактуальними.

Зазначимо також, ремонт є важливою інвестицією в затишок та красу оселі, проте поспішні рішення можуть призвести до тривалого дискомфорту та зайвих витрат. Досвідчені дизайнери часто бачать схожі помилки, яких припускаються власники, керуючись добрими намірами, але потім жалкують.