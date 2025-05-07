Совмещенный или раздельный санузел — какой вариант удобнее

Мужчина и девушка в ванной. Фото: Freepik

Санузел — это место в квартире, где комфорт и функциональность имеют значение ежедневно. Выбор между раздельным и совмещенным санузлом может кардинально повлиять на удобство, гигиену и даже настроение жильцов. Оба варианта имеют свои сильные и слабые стороны, а правильное решение зависит от ваших потребностей, бюджета и особенностей помещения.

Как отмечает эксперт в области дизайна интерьера Сергей Немченко, санузел — это не просто функциональное помещение, а пространство, которое влияет на ваш комфорт и даже стиль жизни. По данным исследований, человек проводит в ванной комнате и туалете в среднем 1-2 часа ежедневно. Неправильная планировка может привести к неудобствам, особенно в семьях с несколькими людьми.

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Кроме того, тип санузла влияет на общую эстетику интерьера и даже на рыночную стоимость жилья. Например, в 2024 году в Украине квартиры с раздельными санузлами часто оценивались на 5-10% дороже из-за их практичности для больших семей.

Выбор между раздельным и совмещенным санузлом зависит от нескольких факторов: размера помещения, количества жильцов, финансовых возможностей и личных предпочтений.

Раздельный санузел: приватность и комфорт

Раздельный санузел предполагает отдельные помещения для туалета и ванной комнаты. Этот вариант популярен в домах и квартирах, где есть достаточно пространства.

Преимущества раздельного санузла

Уединенность и приватность. Отдельные помещения позволяют нескольким людям одновременно пользоваться туалетом и ванной без дискомфорта. Это особенно удобно по утрам, когда все спешат.

Гигиена. Разделение унитаза и ванны уменьшает риск распространения бактерий и запахов. Туалет можно содержать в чистоте отдельно от зоны для водных процедур.

Гибкость дизайна. Вы можете обустроить ванную как спа-зону с большой ванной или душевой кабиной, а туалет сделать компактным и минималистичным.

Удобство для больших семей. Если в квартире живет более трех человек, раздельный санузел значительно облегчает ежедневные рутины.

Раздельный санузел. Фото: Unsplash



Недостатки раздельного санузла

Больше пространства. Отдельные помещения требуют дополнительной площади, что может быть проблемой в малогабаритных квартирах.

Более высокие расходы. Ремонт двух помещений стоит дороже из-за потребности в дополнительных материалах (плитка, двери, сантехника) и работах. По оценкам, ремонт раздельного санузла на 20-30% дороже, чем совмещенного.

Сложность в маленьких квартирах. В студиях или однокомнатных квартирах раздельный санузел может выглядеть неуместно и занимать ценное пространство.

Совмещенный санузел: экономия и практичность

Совмещенный санузел совмещает туалет и ванную в одном помещении. Этот вариант часто встречается в современных квартирах, особенно в новостройках.

Преимущества совмещенного санузла

Экономия пространства. Все в одном месте — идеально для небольших квартир или студий. Например, в квартирах площадью до 40 кв. м совмещенный санузел может сэкономить до 2-3 кв. м.

Более низкие расходы. Меньше стен — меньше плитки, дверей и перегородок. Ремонт совмещенного санузла обычно обходится на 15-25% дешевле.

Удобство в использовании. Все под рукой — не нужно бегать между помещениями. Это особенно удобно для пожилых людей или людей с ограниченными возможностями.

Современный дизайн. Совмещенный санузел позволяет создать единое стильное пространство с гармоничным сочетанием цветов и материалов.

Совмещенный санузел. Фото: Unsplash

Недостатки совмещенного санузла

Отсутствие приватности. Если в квартире один санузел и несколько жильцов, кто-то может ждать, пока другой принимает душ. Это создает неудобства, особенно в семьях с детьми.

Гигиенические нюансы. Унитаз и ванная в одном помещении повышают риск распространения бактерий. Нужна регулярная дезинфекция и хорошая вентиляция.

Ограничения для больших семей. Для домохозяйств с четырьмя и более людьми совмещенный санузел может стать "узким местом" в повседневной жизни.

Другие факторы, которые влияют на выбор

Выбирая между раздельным и совмещенным санузлом, учтите:

бюджет. Раздельный санузел дороже, но может повысить стоимость жилья при перепродаже. Совмещенный — экономный, но менее универсальный;

количество жильцов. Для 1-2 человек совмещенный санузел обычно достаточен. Для семей из 3+ человек лучше выбрать раздельный;

площадь квартиры. В малогабаритках совмещенный санузел — почти единственный вариант. В больших домах раздельный добавляет комфорта;

дизайн. Совмещенный санузел легче оформить в едином стиле, тогда как раздельный дает больше простора для экспериментов;

личные привычки. Если для вас важна приватность, раздельный санузел будет предпочтительным. Если вы цените простор и простоту — совмещенный.

Тенденции 2025 года: что выбирают украинцы

Согласно актуальным опросам в сфере ремонта и дизайна интерьера, в 2025 году заметен рост популярности совмещенных санузлов с зонированием. Использование стеклянных перегородок, ниш и смешанных покрытий позволяет создать эффект разделения даже в пределах одной комнаты. Это позволяет сохранить функциональность и не потерять площадь.

В то же время в частных домах или больших квартирах преимущество остается за раздельными санузлами, особенно если в доме проживает более четырех человек.

Как сообщалось, изменения в дизайне жилья 2025 года сделали устаревшими некоторые недавние тренды, которые могут испортить вид интерьера. Для тех, кто планирует ремонт или обновление дома, важно понимать, какие решения сегодня считаются неактуальными.

Отметим также, ремонт является важной инвестицией в уют и красоту дома, однако поспешные решения могут привести к длительному дискомфорту и лишним затратам. Опытные дизайнеры часто видят похожие ошибки, которые допускают владельцы, руководствуясь благими намерениями, но потом жалеют.