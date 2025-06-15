Какой штраф в 2025 году за незаконную перепланировку квартиры

Ремонт в квартире — какие штрафы за самовольную перепланировку
В современной Украине перепланировка жилья — не просто тренд, а потребность. Владельцы хотят адаптировать пространство под собственные нужды, объединяя комнаты, расширяя кухню или меняя конфигурацию ванной. Однако не все помнят: даже незначительные на первый взгляд изменения могут считаться нарушением строительных норм, что влечет за собой реальные штрафы.
Любые вмешательства в конструкцию квартиры без согласования — это риск не только для имущества, но и для жизни, отмечает адвокат Анатолий Перепельченко в комментарии "РБК-Украина".
Что считается перепланировкой и где проходит граница
Под перепланировкой понимают любые действия, изменяющие конфигурацию помещения, в частности:
- демонтаж или установка перегородок;
- пробивание отверстий в стенах (даже ненесущих);
- объединение ванной и туалета;
- перенос сантехнического оборудования;
- демонтаж встроенных конструкций.
Если изменения не затрагивают несущих конструкций и не влияют на общие инженерные сети, их можно попробовать узаконить упрощенно. Но если вмешательство является серьезным — нужны разрешения.
Какой штраф за самовольную перепланировку
Согласно украинскому законодательству, незаконная перепланировка — административное нарушение. Владелец, который изменил планировку без согласования, может получить:
- штраф от 1 до 3 необлагаемых минимумов (это около 34-102 грн в 2025 году);
- должностное лицо — от 3 до 7 минимумов и предупреждение.
Но это только базовая ответственность. Все усложняется, если:
- перепланировка коснулась несущих конструкций;
- нарушены противопожарные требования;
- от этого пострадали соседи или возникла угроза жизни.
В таком случае речь идет уже не об административном, а об уголовном наказании.
"Если из-за перепланировки возникает угроза жизни, закон позволяет даже ограничение свободы владельца — до трех лет", — объясняет Перепельченко.
Реальная угроза: от суда до уголовной ответственности
В сложных случаях (обвал стен, аварии, затопление) перепланировка может считаться преступлением. Закон предусматривает:
- штраф до 200 минимумов (более 6 800 грн);
- исправительные работы до 2 лет;
- ограничение свободы до 3 лет;
- запрет занимать определенные должности.
Кроме того, суд может обязать владельца восстановить предыдущую планировку, даже если это технически сложно и дорого.
Соседи — первые контролеры: что могут сделать
Часто именно соседи сообщают инспекции о незаконных перепланировках. Если шум, пыль или вибрации настораживают жильцов дома, они могут:
- подать жалобу в ГИАМ (Государственная инспекция архитектуры и градостроительства);
- обратиться в суд с заявлением о нарушении строительных норм;
- инициировать проверку жилищной инспекции.
"Сегодня информация быстро попадает в публичное пространство. Владельцы, которые самовольно перестраивают помещения, часто становятся фигурантами административных дел, а иногда — и уголовных", — комментирует Перепельченко.
Как легализовать перепланировку — инструкция 2025
Если изменения уже сделаны, но не были согласованы официально, ситуацию еще можно исправить. Алгоритм легализации:
- Обратитесь к специалисту — архитектору или инженеру — для оценки изменений.
- Закажите новый технический паспорт в БТИ, где будет зафиксирована обновленная планировка.
- Подайте документы к госрегистратору, чтобы внести изменения в Госреестр недвижимости.
- Получите официальную выписку, которая подтверждает законность нового плана.
Но это работает только, если перепланировка не касалась несущих конструкций или не противоречит ГСН.
"Если же речь о серьезных изменениях — без согласованного проекта и разрешения ГИАМ их не введут в эксплуатацию, независимо от состояния ремонта", — подчеркивает Перепельченко.
На что обратить внимание
В 2025 году контроль за самовольными изменениями в квартирах усилился. ГИАМ регулярно проводит проверки, а новая цифровизация позволяет автоматически сверять планы помещений с базой.
Советы для тех, кто планирует ремонт:
- не начинайте работ без консультации с юристом или архитектором;
- узнайте, нужно ли согласование именно для вашего случая;
- сохраняйте все документы — от техпаспорта до проекта;
- будьте готовы к тому, что соседи могут вмешаться в процесс.
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