Какой штраф в 2025 году за незаконную перепланировку квартиры

Люди делают ремонт. Фото: Freepik

В современной Украине перепланировка жилья — не просто тренд, а потребность. Владельцы хотят адаптировать пространство под собственные нужды, объединяя комнаты, расширяя кухню или меняя конфигурацию ванной. Однако не все помнят: даже незначительные на первый взгляд изменения могут считаться нарушением строительных норм, что влечет за собой реальные штрафы.

Любые вмешательства в конструкцию квартиры без согласования — это риск не только для имущества, но и для жизни, отмечает адвокат Анатолий Перепельченко в комментарии "РБК-Украина".

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Что считается перепланировкой и где проходит граница

Под перепланировкой понимают любые действия, изменяющие конфигурацию помещения, в частности:

демонтаж или установка перегородок;

пробивание отверстий в стенах (даже ненесущих);

объединение ванной и туалета;

перенос сантехнического оборудования;

демонтаж встроенных конструкций.

Если изменения не затрагивают несущих конструкций и не влияют на общие инженерные сети, их можно попробовать узаконить упрощенно. Но если вмешательство является серьезным — нужны разрешения.

Какой штраф за самовольную перепланировку

Согласно украинскому законодательству, незаконная перепланировка — административное нарушение. Владелец, который изменил планировку без согласования, может получить:

штраф от 1 до 3 необлагаемых минимумов (это около 34-102 грн в 2025 году);

должностное лицо — от 3 до 7 минимумов и предупреждение.

Но это только базовая ответственность. Все усложняется, если:

перепланировка коснулась несущих конструкций;

нарушены противопожарные требования;

от этого пострадали соседи или возникла угроза жизни.

В таком случае речь идет уже не об административном, а об уголовном наказании.

"Если из-за перепланировки возникает угроза жизни, закон позволяет даже ограничение свободы владельца — до трех лет", — объясняет Перепельченко.

Реальная угроза: от суда до уголовной ответственности

В сложных случаях (обвал стен, аварии, затопление) перепланировка может считаться преступлением. Закон предусматривает:

штраф до 200 минимумов (более 6 800 грн);

исправительные работы до 2 лет;

ограничение свободы до 3 лет;

запрет занимать определенные должности.

Кроме того, суд может обязать владельца восстановить предыдущую планировку, даже если это технически сложно и дорого.

Соседи — первые контролеры: что могут сделать

Часто именно соседи сообщают инспекции о незаконных перепланировках. Если шум, пыль или вибрации настораживают жильцов дома, они могут:

подать жалобу в ГИАМ (Государственная инспекция архитектуры и градостроительства);

обратиться в суд с заявлением о нарушении строительных норм;

инициировать проверку жилищной инспекции.

"Сегодня информация быстро попадает в публичное пространство. Владельцы, которые самовольно перестраивают помещения, часто становятся фигурантами административных дел, а иногда — и уголовных", — комментирует Перепельченко.

Как легализовать перепланировку — инструкция 2025

Если изменения уже сделаны, но не были согласованы официально, ситуацию еще можно исправить. Алгоритм легализации:

Обратитесь к специалисту — архитектору или инженеру — для оценки изменений. Закажите новый технический паспорт в БТИ, где будет зафиксирована обновленная планировка. Подайте документы к госрегистратору, чтобы внести изменения в Госреестр недвижимости. Получите официальную выписку, которая подтверждает законность нового плана.

Но это работает только, если перепланировка не касалась несущих конструкций или не противоречит ГСН.

"Если же речь о серьезных изменениях — без согласованного проекта и разрешения ГИАМ их не введут в эксплуатацию, независимо от состояния ремонта", — подчеркивает Перепельченко.

На что обратить внимание

В 2025 году контроль за самовольными изменениями в квартирах усилился. ГИАМ регулярно проводит проверки, а новая цифровизация позволяет автоматически сверять планы помещений с базой.

Советы для тех, кто планирует ремонт:

не начинайте работ без консультации с юристом или архитектором;

узнайте, нужно ли согласование именно для вашего случая;

сохраняйте все документы — от техпаспорта до проекта;

будьте готовы к тому, что соседи могут вмешаться в процесс.

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