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Главная Недвижимость Ремонт в квартире — какие штрафы за самовольную перепланировку

Ремонт в квартире — какие штрафы за самовольную перепланировку

Ua en ru
Дата публикации 15 июня 2025 10:50
Какой штраф в 2025 году за незаконную перепланировку квартиры
Люди делают ремонт. Фото: Freepik
Ключові моменти Реальная угроза: от суда до уголовной ответственности Соседи — первые контролеры: что могут сделать Как легализовать перепланировку — инструкция 2025 Что считается перепланировкой и где проходит граница Какой штраф за самовольную перепланировку На что обратить внимание

В современной Украине перепланировка жилья — не просто тренд, а потребность. Владельцы хотят адаптировать пространство под собственные нужды, объединяя комнаты, расширяя кухню или меняя конфигурацию ванной. Однако не все помнят: даже незначительные на первый взгляд изменения могут считаться нарушением строительных норм, что влечет за собой реальные штрафы.

Любые вмешательства в конструкцию квартиры без согласования — это риск не только для имущества, но и для жизни, отмечает адвокат Анатолий Перепельченко в комментарии "РБК-Украина".

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Что считается перепланировкой и где проходит граница

Под перепланировкой понимают любые действия, изменяющие конфигурацию помещения, в частности:

  • демонтаж или установка перегородок;
  • пробивание отверстий в стенах (даже ненесущих);
  • объединение ванной и туалета;
  • перенос сантехнического оборудования;
  • демонтаж встроенных конструкций.

Если изменения не затрагивают несущих конструкций и не влияют на общие инженерные сети, их можно попробовать узаконить упрощенно. Но если вмешательство является серьезным — нужны разрешения.

Какой штраф за самовольную перепланировку

Согласно украинскому законодательству, незаконная перепланировка — административное нарушение. Владелец, который изменил планировку без согласования, может получить:

  • штраф от 1 до 3 необлагаемых минимумов (это около 34-102 грн в 2025 году);
  • должностное лицо — от 3 до 7 минимумов и предупреждение.

Но это только базовая ответственность. Все усложняется, если:

  • перепланировка коснулась несущих конструкций;
  • нарушены противопожарные требования;
  • от этого пострадали соседи или возникла угроза жизни.

В таком случае речь идет уже не об административном, а об уголовном наказании.

"Если из-за перепланировки возникает угроза жизни, закон позволяет даже ограничение свободы владельца — до трех лет", — объясняет Перепельченко.

Реальная угроза: от суда до уголовной ответственности

В сложных случаях (обвал стен, аварии, затопление) перепланировка может считаться преступлением. Закон предусматривает:

  • штраф до 200 минимумов (более 6 800 грн);
  • исправительные работы до 2 лет;
  • ограничение свободы до 3 лет;
  • запрет занимать определенные должности.

Кроме того, суд может обязать владельца восстановить предыдущую планировку, даже если это технически сложно и дорого.

Соседи — первые контролеры: что могут сделать

Часто именно соседи сообщают инспекции о незаконных перепланировках. Если шум, пыль или вибрации настораживают жильцов дома, они могут:

  • подать жалобу в ГИАМ (Государственная инспекция архитектуры и градостроительства);
  • обратиться в суд с заявлением о нарушении строительных норм;
  • инициировать проверку жилищной инспекции.

"Сегодня информация быстро попадает в публичное пространство. Владельцы, которые самовольно перестраивают помещения, часто становятся фигурантами административных дел, а иногда — и уголовных", — комментирует Перепельченко.

Как легализовать перепланировку — инструкция 2025

Если изменения уже сделаны, но не были согласованы официально, ситуацию еще можно исправить. Алгоритм легализации:

  1. Обратитесь к специалисту — архитектору или инженеру — для оценки изменений.
  2. Закажите новый технический паспорт в БТИ, где будет зафиксирована обновленная планировка.
  3. Подайте документы к госрегистратору, чтобы внести изменения в Госреестр недвижимости.
  4. Получите официальную выписку, которая подтверждает законность нового плана.

Но это работает только, если перепланировка не касалась несущих конструкций или не противоречит ГСН.

"Если же речь о серьезных изменениях без согласованного проекта и разрешения ГИАМ их не введут в эксплуатацию, независимо от состояния ремонта", — подчеркивает Перепельченко.

На что обратить внимание

В 2025 году контроль за самовольными изменениями в квартирах усилился. ГИАМ регулярно проводит проверки, а новая цифровизация позволяет автоматически сверять планы помещений с базой.

Советы для тех, кто планирует ремонт:

  • не начинайте работ без консультации с юристом или архитектором;
  • узнайте, нужно ли согласование именно для вашего случая;
  • сохраняйте все документы — от техпаспорта до проекта;
  • будьте готовы к тому, что соседи могут вмешаться в процесс.

Как сообщалось, в 2025 году тенденции в дизайне жилья значительно эволюционировали. То, что раньше было на пике моды, сегодня может сделать интерьер устаревшим и даже безвкусным. Чтобы ваша квартира выглядела современно и стильно, стоит заранее узнать, каких дизайнерских решений лучше избегать во время ремонта или обновления пространства.

Также мы рассказывали о санузле — ключевом месте в вашем доме, которое влияет на повседневный комфорт и гигиену. Раздельный или совмещенный — это решение может существенно изменить удобство использования и даже настроение жителей. Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки, поэтому при выборе следует учитывать собственные потребности, бюджет и особенности планировки.

ремонт недвижимость штраф штрафы квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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