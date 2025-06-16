Чи можна зареєструватися в орендованому житлі без згоди власника — правила та нюанси

Чоловік читає папери. Фото: Freepik

В Україні реєстрація місця проживання (так звана прописка) — це не просто формальність, а ключ до багатьох життєвих можливостей. Без неї складно отримати медичну допомогу, влаштуватися на роботу, оформити соціальні виплати чи навіть купити квиток на потяг. Але що робити, якщо ви орендуєте житло, а власник категорично проти вашої прописки? Закон чітко дає відповідь на це питання.

Відповідно до чинного законодавства, для реєстрації місця проживання орендарю потрібна згода власника. Проте існує виняток: наявність письмового договору оренди житла, пояснює юристка Центру інформації про права людини Надія Добрянська у коментарі виданню LB.ua.

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"Закон дозволяє зареєструватися у квартирі, яку орендуєш, якщо маєш офіційно укладений договір оренди. Завіряти його в нотаріуса не обов’язково", — каже експертка.

Згідно з процедурою, звернення до органів реєстрації із таким договором може бути достатнім для оформлення прописки. Власник фізично не мусить бути присутнім, якщо його підпис у договорі підтверджує згоду.

Які документи потрібні для реєстрації

Орендар повинен надати:

договір оренди (в ідеалі — з чітко зазначеним правом на реєстрацію);

паспорт;

заяву встановленого зразка;

ідентифікаційний код (іноді — на вимогу органів).

Однак навіть у такій ситуації не завжди ЦНАП погоджується оформити реєстрацію без явної письмової згоди власника — навіть якщо договір є.

Особливий випадок — діти

Окремо варто згадати випадок, коли в орендованому житлі реєструється дитина. Закон передбачає, що дитину можна прописати за місцем проживання батьків без згоди власника.

"Якщо у квартирі зареєстрували дитину, потім продати чи подарувати житло буде можливо лише з дозволу органів опіки", — застерігає Добрянська.

Саме тому власники особливо неохоче реєструють пари з дітьми або потенційно — майбутні родини.

Чому власники проти

Більшість власників житла в Україні не хочуть реєструвати орендарів з кількох причин. По-перше, значна частина оренди відбувається "в чорну" — без офіційного договору, лише на основі усних домовленостей. Це дозволяє власникам уникати сплати податків, але робить їх вразливими до можливих конфліктів.

По-друге, власники побоюються юридичних ризиків.

"Ці страхи викликані абсолютною свавільністю нашої судової системи взагалі. Бо, дійсно, є шахрайство, коли просто переписують помешкання, наприклад, у пенсіонерів. Але саме шахрайство не стосується прописки", — пояснює Добрянська

Такі побоювання переважно безпідставні, адже реєстрація не дає орендарю права власності на житло. Єдиний реальний ризик для власника — це реєстрація неповнолітньої дитини. У такому разі продаж або відчуження житла можливе лише за згоди органів опіки, що ускладнює процес.

По-третє, власники не хочуть зайвих клопотів, пов’язаних із поданням декларацій про доходи чи спілкуванням із державними органами. Для багатьох здача житла в оренду — це спосіб пасивного заробітку, і вони прагнуть мінімізувати бюрократію.

Чи можливо обійти заборону власника

На практиці зареєструватися без згоди власника неможливо, якщо йдеться про законний шлях. Органи реєстрації завжди вимагають підтвердження від власника. Спроби обійти це правило через фіктивні договори чи підроблені документи є незаконними та можуть призвести до штрафів або кримінальної відповідальності.

Однак орендарі можуть спробувати домовитися з власником, запропонувавши, наприклад, вищу орендну плату або офіційне оформлення договору, яке захистить обидві сторони. Якщо власник категорично проти, є сенс пошукати інше житло, де власник готовий піти назустріч, зазначає юристка.

Що ще варто знати українцям

Зараз багато власників здають квартири, покладаючись лише на усні домовленості. Однак, така практика залишає орендодавця юридично незахищеним. Без письмового договору виникають значні проблеми, якщо орендар перестає платити, адже тоді стягнути заборгованість або виселити недобросовісного мешканця стає вкрай складно.

Також ми повідомляли, що у Верховній Раді наближається розгляд законопроєкту №12377 "Про основні засади житлової політики", який обіцяє стати однією з наймасштабніших житлових реформ за останні десятиліття. Цей урядовий документ має закласти нові основи для всієї житлової системи в Україні. Профільний комітет вже рекомендував його до ухвалення в першому читанні, що свідчить про швидкий початок розгляду в парламенті.