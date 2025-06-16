Можно ли зарегистрироваться в арендованном жилье без согласия собственника — правила и нюансы

Мужчина читает бумаги. Фото: Freepik

В Украине регистрация места жительства (так называемая прописка) — это не просто формальность, а ключ ко многим жизненным возможностям. Без нее сложно получить медицинскую помощь, устроиться на работу, оформить социальные выплаты или даже купить билет на поезд. Но что делать, если вы арендуете жилье, а владелец категорически против вашей прописки? Закон четко дает ответ на этот вопрос.

Согласно действующему законодательству, для регистрации места жительства арендатору требуется согласие владельца. Однако существует исключение: наличие письменного договора аренды жилья, объясняет юрист Центра информации о правах человека Надежда Добрянская в комментарии изданию LB.ua.

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"Закон позволяет зарегистрироваться в квартире, которую арендуешь, если имеешь официально заключенный договор аренды. Заверять его у нотариуса не обязательно", — говорит эксперт.

Согласно процедуре, обращение в органы регистрации с таким договором может быть достаточным для оформления прописки. Владелец физически не должен присутствовать, если его подпись в договоре подтверждает согласие.

Какие документы нужны для регистрации

Арендатор должен предоставить:

договор аренды (в идеале — с четко указанным правом на регистрацию);

паспорт;

заявление установленного образца;

идентификационный код (иногда — по требованию органов).

Однако в такой ситуации не всегда ЦПАУ соглашается оформить регистрацию без явного письменного согласия собственника — даже если договор есть.

Особый случай — дети

Отдельно стоит упомянуть случай, когда в арендованном жилье регистрируется ребенок. Закон предусматривает, что ребенка можно прописать по месту жительства родителей без согласия собственника.

"Если в квартире зарегистрировали ребенка, потом продать или подарить жилье будет возможно только с разрешения органов опеки", — предостерегает Добрянская.

Именно поэтому владельцы особенно неохотно регистрируют пары с детьми или потенциально — будущие семьи.

Почему собственники против

Большинство владельцев жилья в Украине не хотят регистрировать арендаторов по нескольким причинам. Во-первых, значительная часть аренды происходит "в черную" — без официального договора, только на основе устных договоренностей. Это позволяет владельцам избегать уплаты налогов, но делает их уязвимыми к возможным конфликтам.

Во-вторых, собственники опасаются юридических рисков.

"Эти страхи вызваны абсолютным произволом нашей судебной системы вообще. Потому что, действительно, есть мошенничество, когда просто переписывают квартиры, например, у пенсионеров. Но само мошенничество не касается прописки", — объясняет Добрянская.

Такие опасения преимущественно безосновательны, ведь регистрация не дает арендатору права собственности на жилье. Единственный реальный риск для собственника — это регистрация несовершеннолетнего ребенка. В таком случае продажа или отчуждение жилья возможна только с согласия органов опеки, что усложняет процесс.

В-третьих, владельцы не хотят лишних хлопот, связанных с подачей деклараций о доходах или общением с государственными органами. Для многих сдача жилья в аренду — это способ пассивного заработка, и они стремятся минимизировать бюрократию.

Возможно ли обойти запрет владельца

На практике зарегистрироваться без согласия владельца невозможно, если речь идет о законном пути. Органы регистрации всегда требуют подтверждения от владельца. Попытки обойти это правило через фиктивные договоры или поддельные документы являются незаконными и могут привести к штрафам или уголовной ответственности.

Однако арендаторы могут попытаться договориться с владельцем, предложив, например, более высокую арендную плату или официальное оформление договора, которое защитит обе стороны. Если владелец категорически против, есть смысл поискать другое жилье, где собственник готов пойти навстречу, отмечает юрист.

Что еще стоит знать украинцам

Сейчас многие владельцы сдают квартиры, полагаясь только на устные договоренности. Однако такая практика оставляет арендодателя юридически незащищенным. Без письменного договора возникают значительные проблемы, если арендатор перестает платить, ведь тогда взыскать задолженность или выселить недобросовестного жильца становится крайне сложно.

Также мы сообщали, что в Верховной Раде приближается рассмотрение законопроекта №12377 "Об основных принципах жилищной политики", который обещает стать одной из самых масштабных жилищных реформ за последние десятилетия. Этот правительственный документ должен заложить новые основы для всей жилищной системы в Украине. Профильный комитет уже рекомендовал его к принятию в первом чтении, что свидетельствует о скором начале рассмотрения в парламенте.