У яких містах України найбільше подорожчала оренда квартир у червні 2025

Жінка та чоловік несуть коробку. Фото: Freepik

Ринок оренди житла в Україні б’є рекорди: ціни на однокімнатні квартири стрімко зростають у більшості великих міст. Дані за останні пів року показують: практично в усіх великих містах України оренда 1-кімнатного житла виросла. І це не кілька відсотків — подекуди йдеться про суттєві зміни, до +29%.

За останні шість місяців ціни на оренду однокімнатних квартир зросли в багатьох містах України, свідчать дані аналітиків порталу ЛУН. Але деякі регіони показали рекордне підвищення.

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Одеса: лідер за зростанням цін — оренда подорожчала на 29%. Сьогодні середня вартість однокімнатної квартири становить 11 000 грн на місяць. Причина — приплив внутрішньо переміщених осіб та пожвавлення економічної активності в місті; Дніпро: зростання цін на 10%, середня оренда — 11 000 грн. Місто стало важливим хабом для переселенців зі сходу, що підняло попит на житло; Київ: столиця демонструє зростання цін на 9%, середня вартість оренди — 18 000 грн. Київ залишається найдорожчим містом для оренди через високий попит і статус економічного центру; Рівне: ціни зросли на 9%, оренда однокімнатної квартири коштує 12 500 грн. Місто приваблює переселенців завдяки безпеці та розвиненій інфраструктурі; Львів: оренда подорожчала на 3%, середня ціна — 17 500 грн. Львів залишається популярним серед тих, хто шукає стабільність на заході країни; Хмельницький: зростання цін на 3%, середня оренда — 10 300 грн. Місто стало привабливим завдяки нижчим цінам порівняно з іншими західними регіонами.

Найменше зростання зафіксовано в Ужгороді — лише на 1%, але це місто й без того утримує першість за вартістю оренди: 18 700 грн за однокімнатну квартиру.

Де найдешевше винаймати квартиру

Попри загальне зростання цін, в Україні все ще є міста, де оренда залишається доступною. Найнижчі ціни зафіксовано в регіонах, наближених до зони бойових дій, через безпекові ризики та відтік населення.

Харків: середня оренда — 4 000 грн. Це найдешевше місто для оренди, але попит залишається низьким через близькість до фронту;

Запоріжжя: середня ціна — 5 000 грн. Безпекові ризики стримують зростання цін;

Миколаїв: оренда коштує близько 5 650 грн. Місто також потерпає від близькості до зони бойових дій;

Кропивницький: середня вартість — 7 000 грн. Це один із найдоступніших обласних центрів у центральній Україні.

Середні ціни на оренду 1-кімнатної квартири. Графіка: ЛУН

Найдорожчі міста для оренди

У червні трійка лідерів за вартістю оренди виглядає так:

Ужгород: 18 700 грн за однокімнатну квартиру. Місто приваблює завдяки безпеці та близькості до кордону з ЄС. Київ: 18 000 грн. Столиця залишається центром ділової активності, що підтримує високий попит. Львів: 17 500 грн. Культурна столиця України продовжує бути популярною серед переселенців і туристів.

Ці міста демонструють стабільно високий попит, що й утримує ціни на високому рівні. Наприклад, у Львові оренда однокімнатної квартири забирає до 70% середньої зарплати, а в Ужгороді — ще більше.

Чому оренда в Україні дорожчає

Зростання цін на оренду квартир в Україні аналітики пояснюють кількома факторами. По-перше, війна змусила багатьох українців переїжджати до безпечніших регіонів, особливо на захід країни. Це підвищило попит на житло в містах, таких як Львів, Ужгород і Рівне.

По-друге, інфляція та зростання комунальних тарифів змушують орендодавців підіймати ставки. По-третє, сезонний фактор: навесні та восени попит на оренду традиційно зростає, що також впливає на ціни.

Експерти зазначають, що у містах-мільйонниках, таких як Київ, Одеса та Дніпро, ринок оренди залишається активним через міграцію та можливості працевлаштування. Водночас у прифронтових регіонах, таких як Харків чи Запоріжжя, ціни нижчі через безпекові ризики.

Фахівці вважають, що ціни на оренду продовжать зростати, особливо в безпечних регіонах. Сезонний пік попиту очікується наприкінці літа та восени, коли студенти та нові переселенці активніше шукатимуть житло. Водночас у прифронтових містах, таких як Харків чи Запоріжжя, ціни можуть залишатися низькими через нестабільну безпекову ситуацію.

Відсоток зарплатні, який йде на оренду квартири. Графіка: ЛУН

Що ще варто знати українцям

Зміна орендної плати після підписання договору часто призводить до суперечок. Однак українське законодавство чітко регулює порядок таких змін. Зазвичай, орендну плату можна змінити лише за згодою сторін, оформивши це додатковою угодою. В односторонньому порядку орендодавець може це зробити тільки у випадках, прямо передбачених договором або законом.

Також ми повідомляли, що ринок оренди житла в Україні продовжує активно розвиватися, адже багато людей переїжджають до більш безпечних регіонів, що підтримує високий попит. Однак, на жаль, разом зі зростанням попиту збільшується і кількість юридичних суперечок між власниками та орендарями.