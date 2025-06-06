В каких городах Украины больше всего подорожала аренда квартир в июне 2025 года

Женщина и мужчина несут коробку. Фото: Freepik

Рынок аренды жилья в Украине бьет рекорды: цены на однокомнатные квартиры стремительно растут в большинстве крупных городов. Данные за последние полгода показывают: практически во всех крупных городах Украины аренда 1-комнатного жилья выросла. И это не несколько процентов — иногда речь идет о существенных изменениях, до +29%.

За последние шесть месяцев цены на аренду однокомнатных квартир выросли во многих городах Украины, свидетельствуют данные аналитиков портала ЛУН. Но некоторые регионы показали рекордное повышение.

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Одесса: лидер по росту цен — аренда подорожала на 29%. Сегодня средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 11 000 грн в месяц. Причина — приток внутренне перемещенных лиц и оживление экономической активности в городе; Днепр: рост цен на 10%, средняя аренда — 11 000 грн. Город стал важным хабом для переселенцев с востока, что подняло спрос на жилье; Киев: столица демонстрирует рост цен на 9%, средняя стоимость аренды — 18 000 грн. Киев остается самым дорогим городом для аренды из-за высокого спроса и статуса экономического центра; Ровно: цены выросли на 9%, аренда однокомнатной квартиры стоит 12 500 грн. Город привлекает переселенцев благодаря безопасности и развитой инфраструктуре; Львов: аренда подорожала на 3%, средняя цена — 17 500 грн. Львов остается популярным среди тех, кто ищет стабильность на западе страны; Хмельницкий: рост цен на 3%, средняя аренда — 10 300 грн. Город стал привлекательным благодаря более низким ценам по сравнению с другими западными регионами.

Наименьший рост зафиксирован в Ужгороде — всего на 1%, но этот город и без того удерживает первенство по стоимости аренды: 18 700 грн за однокомнатную квартиру.

Где дешевле всего снимать квартиру

Несмотря на общий рост цен, в Украине все еще есть города, где аренда остается доступной. Самые низкие цены зафиксированы в регионах, приближенных к зоне боевых действий, из-за рисков безопасности и оттока населения.

Харьков: средняя аренда — 4 000 грн. Это самый дешевый город для аренды, но спрос остается низким из-за близости к фронту;

Запорожье: средняя цена — 5 000 грн. Риски безопасности сдерживают рост цен;

Николаев: аренда стоит около 5 650 грн. Город также страдает от близости к зоне боевых действий;

Кропивницкий: средняя стоимость — 7 000 грн. Это один из самых доступных областных центров в центральной Украине.

Средние цены на аренду 1-комнатной квартиры. Графика: ЛУН

Самые дорогие города для аренды

В июне тройка лидеров по стоимости аренды выглядит так:

Ужгород: 18 700 грн за однокомнатную квартиру. Город привлекает благодаря безопасности и близости к границе с ЕС. Киев: 18 000 грн. Столица остается центром деловой активности, что поддерживает высокий спрос. Львов: 17 500 грн. Культурная столица Украины продолжает быть популярной среди переселенцев и туристов.

Эти города демонстрируют стабильно высокий спрос, что и удерживает цены на высоком уровне. Например, во Львове аренда однокомнатной квартиры забирает до 70% средней зарплаты, а в Ужгороде — еще больше.

Почему аренда в Украине дорожает

Рост цен на аренду квартир в Украине аналитики объясняют несколькими факторами. Во-первых, война заставила многих украинцев переезжать в более безопасные регионы, особенно на запад страны. Это повысило спрос на жилье в городах, таких как Львов, Ужгород и Ровно.

Во-вторых, инфляция и рост коммунальных тарифов заставляют арендодателей поднимать ставки. В-третьих, сезонный фактор: весной и осенью спрос на аренду традиционно растет, что также влияет на цены.

Эксперты отмечают, что в городах-миллионниках, таких как Киев, Одесса и Днепр, рынок аренды остается активным из-за миграции и возможности трудоустройства. В то же время в прифронтовых регионах, таких как Харьков или Запорожье, цены ниже из-за рисков безопасности.

Специалисты считают, что цены на аренду продолжат расти, особенно в безопасных регионах. Сезонный пик спроса ожидается в конце лета и осенью, когда студенты и новые переселенцы будут активнее искать жилье. В то же время в прифронтовых городах, таких как Харьков или Запорожье, цены могут оставаться низкими из-за нестабильной ситуации с безопасностью.

Процент зарплаты, который идет на аренду квартиры. Графика: ЛУН

Что еще стоит знать украинцам

Изменение арендной платы после подписания договора часто приводит к спорам. Однако украинское законодательство четко регулирует порядок таких изменений. Обычно, арендную плату можно изменить только по соглашению сторон, оформив это дополнительным соглашением. В одностороннем порядке арендодатель может это сделать только в случаях, прямо предусмотренных договором или законом.

Также мы сообщали, что рынок аренды жилья в Украине продолжает активно развиваться, ведь многие люди переезжают в более безопасные регионы, что поддерживает высокий спрос. Однако, к сожалению, вместе с ростом спроса увеличивается и количество юридических споров между собственниками и арендаторами.