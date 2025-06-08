Закон про житло хочуть переписати — зміни у лізингу, оренді та пільговій іпотеці

Жінка тримає ключі. Фото: Freepik

У Верховній Раді готується одна з наймасштабніших реформ у сфері житла за десятиліття. Парламентарі розглядають урядовий законопроєкт №12377 "Про основні засади житлової політики", який має стати новим рамковим документом для всієї житлової системи в Україні. Профільний комітет уже рекомендував його ухвалити в першому читанні, тож розгляд документа може розпочатися найближчим часом.

За словами голови партії "Слуга народу" та однієї з ідеологів реформи Олени Шуляк, нині житлова сфера України балансує на межі повного колапсу. Бо чинна нормативна база, як не дивно, досі спирається на Житловий кодекс, ухвалений у 1983 році.

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За понад 40 років ситуація в країні, соціальна структура та потреби громадян змінилися докорінно. Війна, внутрішнє переміщення мільйонів осіб і зруйновані міста остаточно продемонстрували: стара система більше не працює.

Депутатка наводить кілька фактів, які ілюструють глибину проблеми:

600 тисяч громадян роками перебувають у черзі на отримання житла, не маючи реального шансу його отримати;

не існує життєздатної системи соціальної оренди;

маневровий житловий фонд — майже відсутній;

орендні відносини регулюються застарілими або загальними нормами, що не враховують інтересів ані орендарів, ані орендодавців;

система іпотеки — фактично недоступна для більшості переселенців, які втратили домівки.

"Ці проблеми помножилися на мільйони ВПО та руйнування житла через війну. Ситуація стала неймовірно складною", — підкреслила Шуляк.

Що пропонує новий закон

Цей законопроєкт — не про косметичні зміни, а про перезапуск усієї житлової політики в державі. Згідно з його положеннями, основними напрямами реформи мають стати:

Створення повноцінної системи пільгової іпотеки. Можливість оренди з викупом житла. Запровадження механізмів лізингу житлової нерухомості. Компенсації частини вартості житла для визначених категорій громадян.

Ці інструменти покликані зробити житло доступним не лише для молоді, а й для переселенців, багатодітних родин, осіб з інвалідністю та інших соціально вразливих груп.

"Закладається новий фундамент для мільйонів українців. Це реформа про дім", — наголосила Шуляк.

У фокусі — не квадратні метри, а якість життя

На відміну від радянського підходу, коли на першому місці стояв сам факт надання житлової площі, тепер акцент зміщується на доступність, гнучкість і комфорт. Закон має закласти підвалини нової житлової політики, яка включатиме:

розвиток муніципального житлового фонду;

можливість співфінансування між державою, громадами та громадянами;

підвищення стандартів енергоефективності житла;

цифровізацію черги на житло й автоматизовані процедури відбору.

Очікується, що після доопрацювання до другого читання, до законопроєкту буде внесено уточнення, які врахують технічні зауваження, зокрема щодо узгодження термінології, юридичних колізій та потенційного дублювання норм з іншими актами.

Як повідомлялось, український іпотечний ринок відновлюється швидше, ніж прогнозували оптимісти, навіть попри війну. Рушійною силою цього зростання є державна програма "єОселя", яка значно пожвавила ринок житла. Водночас спостерігається зростання попиту на комерційну іпотеку, що свідчить про загальне відновлення довіри до ринку нерухомості поза межами державних програм.

Також ми розповідали, що безплатне житло від держави у 2025 році — це не вигадка, а реальність, врегульована українським законодавством. Воно призначене для найбільш незахищених верств населення. Закон чітко визначає умови та категорії громадян, які мають право на соціальне або службове житло, а також передбачає грошову компенсацію у разі його відсутності.