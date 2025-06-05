Хто має право на безплатне житло від держави у 2025 році

Чоловік отримує ключі. Фото: Freepik

Безплатне житло від держави у 2025 році — не міф, а чітко врегульований процес, який стосується найуразливіших категорій громадян. Українське законодавство визначає, хто і за яких умов може претендувати на соціальне чи службове житло, а також передбачає грошову компенсацію у разі його відсутності.

Згідно із Законом України "Про житловий фонд соціального призначення", соціальне житло — це нерухомість, яку держава надає безоплатно у користування особам із низькими доходами або у складних життєвих обставинах. У 2025 році держава фокусується на підтримці таких категорій:

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Особи з інвалідністю або тяжкими захворюваннями, які не можуть проживати у спільному житлі. Громадяни, які мешкають у визнаних аварійними будівлях. Діти-сироти після завершення навчання, які не мають власного житла. Внутрішньо переміщені особи, які не мають житла на підконтрольній території України. Сім’ї з житловою площею менш як 7 кв. м на особу. Люди з дуже низьким середньомісячним доходом (менше прожиткового мінімуму).

Хто отримає житло позачергово

Для деяких громадян держава передбачає пріоритетне забезпечення житлом. Ці пільгові категорії не чекають роками в загальній черзі:

родини загиблих військових;

реабілітовані жертви політичних репресій;

учасники бойових дій, ветерани війни та особи з інвалідністю внаслідок війни;

постраждалі від Чорнобильської катастрофи;

діти-сироти та діти з інвалідністю;

постраждалі від стихійних лих, надзвичайних ситуацій;

багатодітні родини з п’ятьма і більше дітьми.

У 2025 році саме цим групам приділяється особлива увага при розподілі доступного житлового фонду.

Яке житло можна отримати

Варіанти житла можуть відрізнятись: від окремої кімнати у комунальній квартирі до повноцінної садиби чи квартири у багатоповерхівці. Як правило, йдеться про нерухомість на вторинному ринку.

Мінімальний стандарт: 13,65 кв. м жилої площі на одну особу. Однак органи місцевої влади можуть надати додаткові 10 кв. м або навіть окреме житло, якщо існує документально підтверджена потреба.

Хто визначає аварійність житла

Для отримання право на житло через аварійність нинішнього помешкання, необхідно пройти оцінку спеціальної комісії. Вона створюється при місцевих радах і оцінює житло за кількома критеріями:

серйозне пошкодження конструкцій через вогонь або повінь;

загроза обвалу, високе шумове чи хімічне забруднення;

недоцільність або неможливість ремонту будівлі.

Військовослужбовці: право на житло або компенсацію

У 2025 році держава зберігає й розширює програми житлового забезпечення для військових, нагадують у Міністерстві оборони. Закон гарантує:

Постійне безплатне житло: військові можуть стати в чергу на квартиру, яка буде передана їм у власність. Службове житло: тимчасова квартира на період служби в іншому місті. Компенсацію за оренду, якщо немає можливості забезпечити житлом.

Розмір щомісячної компенсації становить:

Київ — 4 560 грн;

обласні центри — 3 420 грн;

інші населені пункти — 2 280 грн.

Сума зростає в 1,5 раза, якщо військовий має трьох і більше членів сім’ї. Для оформлення компенсації подається рапорт командуванню.

Як стати в чергу: ключові етапи

Щоб розпочати процес отримання безплатного житла, потрібно:

Звернутися до місцевого органу самоврядування. Подати документи, які підтверджують право на пільгу або складні життєві обставини. Пройти перевірку житлових умов. Отримати рішення житлової комісії про взяття на облік. Очікувати на виділення житла або компенсації згідно з чергою.

Що ще варто знати українцям

Передача нерухомості в Україні — це складне питання, що охоплює як сімейні та майнові аспекти, так і значні юридичні й фінансові наслідки. У 2025 році, коли податкове навантаження та нотаріальні ставки зросли, вибір між даруванням та купівлею-продажем набуває особливого значення. Хоча обидва варіанти є законними, їхня вартість та правові наслідки можуть суттєво відрізнятися.

Також ми розповідали, що придбання нерухомості — це відповідальний крок, що вимагає ґрунтовних знань та ретельної підготовки. Зараз, коли ринок залишається мінливим, необдумані рішення можуть призвести до значних фінансових та часових втрат, а також до зайвого стресу. Успішна угода залежить від вашої обізнаності та уважності на кожному етапі процесу.