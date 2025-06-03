Дарча чи купівля-продаж квартири — що дешевше і безпечніше у 2025

Люди з документами. Фото: Freepik

Передача нерухомості в Україні — це не лише сімейне чи майнове питання, а й юридична та фінансова дилема. З одного боку — дарування, з іншого — купівля-продаж. Обидва варіанти законні, але вартість і наслідки можуть суттєво відрізнятись. Особливо у 2025 році, коли податкове навантаження та нотаріальні ставки зросли.

Дарчий договір на перший погляд здається простішим і дешевшим. Проте юристка Катерина Пономаренко попереджає: навіть у безоплатній угоді є свої фінансові пастки.

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"Деякі нотаріуси вимагають сплату державного мита у розмірі 1% від ціни договору, але я дотримуюся позиції, що такі вимоги є безпідставними. Адже договір дарування є безоплатним правочином", — зазначає вона.

Офіційно державне мито становить лише 17 гривень — це розмір неоподатковуваного мінімуму. Основні витрати — на нотаріальні послуги, які в Києві сягають у середньому 10 000 грн.

Чи є податки при даруванні квартири

Податкові ставки залежать від ступеня спорідненості між дарувальником і обдаровуваним:

Для родичів 1–2 ступеня (батьки, діти, подружжя, бабусі, онуки) — податки не застосовуються, сплачуються лише нотаріальні послуги.

Для інших осіб — ПДФО 5% + військовий збір 5% (разом — 10% від оціночної вартості).

Для нерезидентів — ПДФО 18% + військовий збір 5% (разом — 23%).

Таким чином, податкова вигода дарчої залежить насамперед від родинних зв’язків. У всіх інших випадках — це доволі дороге задоволення.

Купівля-продаж: коли вигідніше платити, але бути спокійним

Договір купівлі-продажу передбачає більше витрат, проте гарантує юридичну чистоту та захист обох сторін.

"Це найпрозоріший варіант передачі прав, особливо якщо очікується можливий спір або розірвання угоди. Обидві сторони фіксують свою волю документально", — наголошує Пономаренко.

Ось перелік можливих витрат:

ПДФО:

не сплачується, якщо майно у власності понад 3 роки й це перший продаж за рік; 5% — при власності менш як три роки; 18% — при другому і наступних продажах протягом року; 18% — у разі продажу нерухомості нерезиденту.

Військовий збір — 5% (нараховується у разі сплати ПДФО).

Пенсійний збір — 1% від вартості об’єкта.

Державне мито — 1%.

У 2025 році ці платежі не скасовані й не зменшені, а військовий збір навіть збільшено з грудня 2024-го.

Дарча чи купівля-продаж на прикладі

Уявімо: батько хоче передати квартиру синові. За умови дарування — податків не буде, лише близько 10 000 грн на нотаріуса. Але якщо він вирішить оформити купівлю-продаж, навіть символічно, доведеться заплатити:

1% пенсійного збору,

1% держмита,

ПДФО і військовий збір — якщо умови звільнення не виконані.

Таким чином, різниця у вартості може сягати десятків тисяч гривень.

Проте у випадку продажу захищені всі сторони, що може бути критично важливо, якщо є ризик судових спорів чи претензій з боку інших родичів.

Що ще варто знати українцям

У 2025 році в Україні набули чинності оновлені правила оподаткування угод з нерухомістю, що безпосередньо стосуються як продавців, так і покупців. Ці зміни включають, зокрема, збільшення військового збору та коригування умов надання податкових пільг. Учасникам ринку варто враховувати ці нововведення для ретельнішого планування операцій з нерухомістю.

Також зазначимо, що придбання власного житла — це відповідальний крок, що вимагає ґрунтовних знань та ретельної підготовки. На сучасному ринку нерухомості, який у 2025 році залишається досить мінливим, необдумані рішення можуть призвести до значних фінансових втрат, а також забрати ваш час та душевний спокій. Тому, щоб уникнути поширених помилок і забезпечити вдалу покупку, важливо бути максимально уважним і проінформованим.