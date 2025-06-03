Дарственная или купля-продажа квартиры — что дешевле и безопаснее в 2025 году

Купить квартиру или подарить — что обойдется дороже в 2025 году
Передача недвижимости в Украине — это не только семейный или имущественный вопрос, но и юридическая и финансовая дилемма. С одной стороны — дарение, с другой — купля-продажа. Оба варианта законны, но стоимость и последствия могут существенно отличаться. Особенно в 2025 году, когда налоговая нагрузка и нотариальные ставки выросли.
Дарственный договор на первый взгляд кажется проще и дешевле. Однако юрист Екатерина Пономаренко предупреждает: даже в безвозмездной сделке есть свои финансовые ловушки.
"Некоторые нотариусы требуют уплату государственной пошлины в размере 1% от цены договора, но я придерживаюсь позиции, что такие требования безосновательны. Ведь договор дарения является безвозмездной сделкой", — отмечает она.
Официально государственная пошлина составляет всего 17 гривен — это размер необлагаемого минимума. Основные расходы — на нотариальные услуги, которые в Киеве достигают в среднем 10 000 грн.
Есть ли налоги при дарении квартиры
Налоговые ставки зависят от степени родства между дарителем и одариваемым:
- Для родственников 1-2 степени (родители, дети, супруги, бабушки, внуки) — налоги не применяются, уплачиваются только нотариальные услуги.
- Для других лиц — НДФЛ 5% + военный сбор 5% (итого — 10% от оценочной стоимости).
- Для нерезидентов — НДФЛ 18% + военный сбор 5% (итого — 23%).
Таким образом, налоговая выгода дарственной зависит прежде всего от родственных связей. Во всех остальных случаях — это довольно дорогое удовольствие.
Купля-продажа: когда выгоднее платить, но быть спокойным
Договор купли-продажи предусматривает больше расходов, однако гарантирует юридическую чистоту и защиту обеих сторон.
"Это самый прозрачный вариант передачи прав, особенно если ожидается возможный спор или расторжение сделки. Обе стороны фиксируют свою волю документально", — отмечает Пономаренко.
Вот перечень возможных расходов:
- НДФЛ:
- не уплачивается, если имущество в собственности более 3 лет и это первая продажа за год;
- 5% — при собственности менее трех лет;
- 18% — при второй и последующих продажах в течение года;
- 18% — в случае продажи недвижимости нерезиденту.
- Военный сбор — 5% (начисляется при уплате НДФЛ).
- Пенсионный сбор — 1% от стоимости объекта.
- Государственная пошлина — 1%.
В 2025 году эти платежи не отменены и не уменьшены, а военный сбор даже увеличен с декабря 2024-го.
Дарственная или купля-продажа на примере
Представим: отец хочет передать квартиру сыну. При условии дарения — налогов не будет, только около 10 000 грн на нотариуса. Но если он решит оформить куплю-продажу, даже символически, придется заплатить:
- 1% пенсионного сбора,
- 1% госпошлины,
- НДФЛ и военный сбор — если условия освобождения не выполнены.
Таким образом, разница в стоимости может достигать десятков тысяч гривен.
Однако в случае продажи защищены все стороны, что может быть критически важно, если есть риск судебных споров или претензий со стороны других родственников.
Что еще стоит знать украинцам
В 2025 году в Украине вступили в силу обновленные правила налогообложения сделок с недвижимостью, непосредственно касающиеся как продавцов, так и покупателей. Эти изменения включают, в частности, увеличение военного сбора и корректировки условий предоставления налоговых льгот. Участникам рынка следует учитывать эти нововведения для более тщательного планирования операций с недвижимостью.
Также отметим, что приобретение собственного жилья — это ответственный шаг, требующий основательных знаний и тщательной подготовки. На современном рынке недвижимости, который в 2025 году остается достаточно изменчивым, необдуманные решения могут привести к значительным финансовым потерям, а также забрать ваше время и душевное спокойствие. Поэтому, чтобы избежать распространенных ошибок и обеспечить удачную покупку, важно быть максимально внимательным и проинформированным.
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