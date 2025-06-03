Дарственная или купля-продажа квартиры — что дешевле и безопаснее в 2025 году

Люди с документами. Фото: Freepik

Передача недвижимости в Украине — это не только семейный или имущественный вопрос, но и юридическая и финансовая дилемма. С одной стороны — дарение, с другой — купля-продажа. Оба варианта законны, но стоимость и последствия могут существенно отличаться. Особенно в 2025 году, когда налоговая нагрузка и нотариальные ставки выросли.

Дарственный договор на первый взгляд кажется проще и дешевле. Однако юрист Екатерина Пономаренко предупреждает: даже в безвозмездной сделке есть свои финансовые ловушки.

Реклама

Читайте также:

"Некоторые нотариусы требуют уплату государственной пошлины в размере 1% от цены договора, но я придерживаюсь позиции, что такие требования безосновательны. Ведь договор дарения является безвозмездной сделкой", — отмечает она.

Официально государственная пошлина составляет всего 17 гривен — это размер необлагаемого минимума. Основные расходы — на нотариальные услуги, которые в Киеве достигают в среднем 10 000 грн.

Есть ли налоги при дарении квартиры

Налоговые ставки зависят от степени родства между дарителем и одариваемым:

Для родственников 1-2 степени (родители, дети, супруги, бабушки, внуки) — налоги не применяются, уплачиваются только нотариальные услуги.

Для других лиц — НДФЛ 5% + военный сбор 5% (итого — 10% от оценочной стоимости).

Для нерезидентов — НДФЛ 18% + военный сбор 5% (итого — 23%).

Таким образом, налоговая выгода дарственной зависит прежде всего от родственных связей. Во всех остальных случаях — это довольно дорогое удовольствие.

Купля-продажа: когда выгоднее платить, но быть спокойным

Договор купли-продажи предусматривает больше расходов, однако гарантирует юридическую чистоту и защиту обеих сторон.

"Это самый прозрачный вариант передачи прав, особенно если ожидается возможный спор или расторжение сделки. Обе стороны фиксируют свою волю документально", — отмечает Пономаренко.

Вот перечень возможных расходов:

НДФЛ:

не уплачивается, если имущество в собственности более 3 лет и это первая продажа за год; 5% — при собственности менее трех лет; 18% — при второй и последующих продажах в течение года; 18% — в случае продажи недвижимости нерезиденту.

Военный сбор — 5% (начисляется при уплате НДФЛ).

Пенсионный сбор — 1% от стоимости объекта.

Государственная пошлина — 1%.

В 2025 году эти платежи не отменены и не уменьшены, а военный сбор даже увеличен с декабря 2024-го.

Дарственная или купля-продажа на примере

Представим: отец хочет передать квартиру сыну. При условии дарения — налогов не будет, только около 10 000 грн на нотариуса. Но если он решит оформить куплю-продажу, даже символически, придется заплатить:

1% пенсионного сбора,

1% госпошлины,

НДФЛ и военный сбор — если условия освобождения не выполнены.

Таким образом, разница в стоимости может достигать десятков тысяч гривен.

Однако в случае продажи защищены все стороны, что может быть критически важно, если есть риск судебных споров или претензий со стороны других родственников.

Что еще стоит знать украинцам

В 2025 году в Украине вступили в силу обновленные правила налогообложения сделок с недвижимостью, непосредственно касающиеся как продавцов, так и покупателей. Эти изменения включают, в частности, увеличение военного сбора и корректировки условий предоставления налоговых льгот. Участникам рынка следует учитывать эти нововведения для более тщательного планирования операций с недвижимостью.

Также отметим, что приобретение собственного жилья — это ответственный шаг, требующий основательных знаний и тщательной подготовки. На современном рынке недвижимости, который в 2025 году остается достаточно изменчивым, необдуманные решения могут привести к значительным финансовым потерям, а также забрать ваше время и душевное спокойствие. Поэтому, чтобы избежать распространенных ошибок и обеспечить удачную покупку, важно быть максимально внимательным и проинформированным.