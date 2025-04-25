Помилки при купівлі квартири у 2025 році: як уникнути ризиків

Чоловік та жінка роздивляються план квартири. Фото: Freepik

Купівля житла — це складний процес, який вимагає знань, уважності та ретельної підготовки. У 2025 році ринок нерухомості залишається динамічним, а помилки покупців можуть коштувати не лише грошей, але й часу та спокою.

Як зазначає керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксана Остапчук у коментарі "РБК-Україна", уважність до деталей і співпраця з професіоналами допоможуть вам зробити правильний вибір і уникнути дорогих помилок.

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Помилка 1. Думати, що ціна квартири — це вся сума

Більшість покупців орієнтується лише на вартість самої нерухомості, не враховуючи додаткових витрат. А вони суттєві: комісія рієлтора (3-5%), нотаріальні послуги, державне мито, пенсійний збір, плата за оцінку майна, юридичний супровід, витрати на банківське кредитування. Усе це може додати 3-7% до загальної суми угоди.

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Ігнорування цих "прихованих платежів" призводить до перевищення бюджету, фінансової напруги й відмови від важливих етапів — наприклад, консультації з юристом.

Помилка 2. Купівля без аналізу ринку

Недостатній аналіз ринку — одна з найпоширеніших помилок новачків. Без нього легко переплатити або обрати житло з прихованими вадами. Оксана Остапчук порівнює це з купівлею на закордонному ринку.

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"Ви приїжджаєте в іншу країну і заходите на місцевий ринок. Асортимент здається привабливим, час обмежений, тож виникає страх втратити "вигідну нагоду". Через що ви купуєте сувеніри чи фрукти, а вже за кілька кроків дізнаєтесь, що і ціна могла бути нижчою, і якість вищою. Те ж саме із ринком нерухомості", — зазначає експертка.

Щоб не потрапити в цю пастку:

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регулярно порівнюйте ціни на схожі об’єкти через онлайн-платформи;

читайте блоги та стежте за сторінками експертів у соцмережах;

звертайте увагу на динаміку цін у вашому регіоні.

Помилка 3. Економити на послугах рієлтора

Бажання заощадити на посередниках цілком зрозуміле, але іноді воно обертається дорогими помилками. Професійний рієлтор — це не лише пошук варіантів, а й:

перевірка документів;

ведення перемовин;

оцінка ризиків;

захист від шахрайства.

Особливо варто звертати увагу на сертифікацію фахівця, членство в галузевих організаціях (АФНУ, СФНУ), відгуки клієнтів. Добрий агент допомагає не витрачати зайвого, а гарантує безпечну угоду.

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Помилка 4. Покладатися на слово продавця

Покупці часто не перевіряють документи і довіряють власнику "на слово". А це ризик залишитися без житла й грошей. Уважно перевіряйте:

право власності й кількість співвласників;

реєстрацію осіб у квартирі;

заборгованості;

довіреність, якщо угоду укладає представник;

відповідність усіх усних домовленостей — письмовому договору.

"Читайте все, що написано дрібним шрифтом. Усне — не значить законне", — наголошує Оксана Остапчук.

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Також уникайте оголошень із сумнівною структурою, неадекватною ціною чи вимогою передоплати поза межами платформи.

Помилка 5. Забувати про історію будинку або репутацію забудовника

Обираючи новобудову, варто звернути увагу не тільки на планування чи вікна на південь. Надто низька ціна — тривожний сигнал. Важливо перевірити:

документи забудовника;

дозвільну документацію;

судову історію;

права на землю.

У випадку купівлі на вторинному ринку не менш важливо оцінити технічний стан будинку, спілкування із сусідами, стан під’їздів, дахів, підвалів.

Як повідомлялось, зважаючи на воєнний стан, економічну кризу та законодавчі зміни 2025 року, ризик втрати права власності на нерухомість в Україні став юридичною реальністю для фізичних та юридичних осіб. Нині в країні фіксується посилення випадків позбавлення права на нерухоме майно через обставини, що не залежать від волі власників. Тож, втрата власності перестала бути лише теоретичною загрозою.

Також зазначимо, питання спільного володіння квартирами в Україні у 2025 році не втрачає своєї актуальності, оскільки поділ майна між співвласниками часто призводить до проблем. Для успішного вирішення цих питань необхідно уважно ставитися до кожної деталі та діяти в рамках чинного законодавства, починаючи з визначення часток і закінчуючи процедурою продажу.

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