Ошибки при покупке квартиры в 2025 году: как избежать рисков

Мужчина и женщина рассматривают план квартиры. Фото: Freepik

Покупка жилья — это сложный процесс, который требует знаний, внимательности и тщательной подготовки. В 2025 году рынок недвижимости остается динамичным, а ошибки покупателей могут стоить не только денег, но и времени и спокойствия.

Как отмечает руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимость Оксана Остапчук в комментарии "РБК-Украина", внимательность к деталям и сотрудничество с профессионалами помогут вам сделать правильный выбор и избежать дорогостоящих ошибок.

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Ошибка 1. думать, что цена квартиры — это вся сумма

Большинство покупателей ориентируется только на стоимость самой недвижимости, не учитывая дополнительных расходов. А они — существенные: комиссия риелтора (3-5%), нотариальные услуги, государственная пошлина, пенсионный сбор, плата за оценку имущества, юридическое сопровождение, расходы на банковское кредитование. Все это может добавить 3-7% к общей сумме сделки.

Игнорирование этих "скрытых платежей" приводит к превышению бюджета, финансовому напряжению и отказу от важных этапов — например, консультации с юристом.

Ошибка 2. Покупка без анализа рынка

Недостаточный анализ рынка — одна из самых распространенных ошибок новичков. Без него легко переплатить или выбрать жилье со скрытыми недостатками. Оксана Остапчук сравнивает это с покупкой на зарубежном рынке.

"Вы приезжаете в другую страну и заходите на местный рынок. Ассортимент кажется привлекательным, время ограничено, поэтому возникает страх упустить "выгодную возможность". В результате — вы покупаете сувениры или фрукты, а уже через несколько шагов узнаете, что и цена могла быть ниже, и качество — выше. То же самое с рынком недвижимости", — отмечает эксперт.

Чтобы не попасть в эту ловушку:

регулярно сравнивайте цены на похожие объекты через онлайн-платформы;

читайте блоги и следите за страницами экспертов в соцсетях;

обращайте внимание на динамику цен в вашем регионе.

Ошибка 3. Экономить на услугах риелтора

Желание сэкономить на посредниках вполне понятно, но иногда оно оборачивается дорогостоящими ошибками. Профессиональный риелтор — это не только поиск вариантов, но и:

проверка документов;

ведение переговоров;

оценка рисков;

защита от мошенничества.

Особенно стоит обращать внимание на сертификацию специалиста, членство в отраслевых организациях (АСНУ, СФНУ), отзывы клиентов. Хороший агент помогает не тратить лишнего, а гарантирует безопасную сделку.

Ошибка 4. Полагаться на слово продавца

Покупатели часто не проверяют документы и доверяют владельцу "на слово". А это — риск остаться без жилья и денег. Внимательно проверяйте:

право собственности и количество совладельцев;

регистрацию лиц в квартире;

задолженности;

доверенность, если сделку заключает представитель;

соответствие всех устных договоренностей — письменному договору.

"Читайте все, что написано мелким шрифтом. Устное — не значит законное", — отмечает Оксана Остапчук.

Также избегайте объявлений с сомнительной структурой, неадекватной ценой или требованием предоплаты за пределами платформы.

Ошибка 5. Забывать об истории дома или репутации застройщика

Выбирая новостройку, стоит обратить внимание не только на планировку или окна на юг. Слишком низкая цена — тревожный сигнал. Важно проверить:

документы застройщика;

разрешительную документацию;

судебную историю;

права на землю.

В случае покупки на вторичном рынке не менее важно оценить техническое состояние дома, общение с соседями, состояние подъездов, крыш, подвалов.

Как сообщалось, несмотря на военное положение, экономический кризис и законодательные изменения 2025 года, риск потери права собственности на недвижимость в Украине стал юридической реальностью для физических и юридических лиц. Сейчас в стране фиксируется усиление случаев лишения права на недвижимое имущество в силу обстоятельств, не зависящих от воли владельцев. Поэтому, потеря собственности перестала быть лишь теоретической угрозой.

Также отметим, вопрос совместного владения квартирами в Украине в 2025 году не теряет своей актуальности, поскольку раздел имущества между совладельцами часто приводит к проблемам. Для успешного решения этих вопросов необходимо внимательно относиться к каждой детали и действовать в рамках действующего законодательства, начиная с определения долей и заканчивая процедурой продажи.