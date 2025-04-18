Коли і чому втрачається право власності на нерухомість у 2025

Жінки читають документи. Фото: Freepik

В умовах воєнного стану, економічної нестабільності та змін у законодавстві втрата права власності в Україні у 2025 році — не просто теоретичний ризик. Це юридична реальність, яка може торкнутися як фізичних, так і юридичних осіб. Адже зараз в країні значно посилилася практика втрати права на нерухомість через обставини, незалежні від волі власника.

Редакція Новини.LIVE розповідає, у яких саме випадках власник втрачає право на нерухомість, як це регламентується законодавчо та на що варто звернути увагу сьогодні, щоб не залишитися без житла чи ділянки завтра.

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Право власності не є довічним за замовчуванням. Людина може свідомо відмовитися від володіння нерухомістю. Згідно з Цивільним кодексом України, це може бути відчуження майна (продаж, дарування, міна) або відмова від права власності.

У випадку майна, що не підлягає держреєстрації, право припиняється з моменту вчинення дій (наприклад, усного чи письмового повідомлення). Якщо ж це квартира чи будинок, що внесені до реєстру, — право припиняється з моменту внесення відповідного запису.

Водночас юристи Безоплатної правничої допомоги наголошують, що відмова без передачі майна іншій особі (наприклад, державі чи громаді) може призвести до правової невизначеності — така нерухомість вважається безхазяйною.

Закон вище власності: заборони та обмеження

Є об’єкти, які за законом не можуть належати певним особам. Наприклад, стратегічна інфраструктура чи нерухомість у прикордонній зоні іноземцям.

У випадку, коли закон змінюється вже після набуття власності, особа повинна відчужити таке майно у визначений строк. Інакше:

воно продається примусово за рішенням суду;

сума виторгу повертається колишньому власнику;

якщо продаж не відбувся — майно переходить державі з компенсацією.

Експерти попереджають, що через оновлення підзаконних актів, деяка нерухомість у прифронтових регіонах може стати предметом таких спорів.

Фізичне знищення: якщо майно більше не існує

Цивільний кодекс прямо вказує: якщо об’єкт нерухомості знищено, право на нього припиняється. Йдеться про повну втрату матеріального об’єкта — наприклад, унаслідок вибуху, пожежі, зсуву ґрунту тощо.

Для реєстрованих об’єктів власність вважається припиненою лише після внесення змін до Держреєстру.

Навіть якщо ви не внесли зміни до реєстру, відшкодування чи компенсацію за знищене житло можна отримати лише після юридичного визнання його знищеним.

Викуп та примусове відчуження: суспільна необхідність понад усе

Власність на нерухомість може припинитися у зв’язку з викупом земельної ділянки для суспільних потреб або рішенням суду про примусове відчуження. Найчастіше такі випадки стосуються будівництва доріг, ліній електропередач, оборонних об’єктів.

Водночас закон гарантує повне та попереднє відшкодування вартості майна. Можна також вимагати надання іншої ділянки.

В умовах війни такі випадки почастішали — особливо на територіях, де проводяться оборонні роботи або планується відновлення зруйнованої інфраструктури.

Держава забирає: реквізиція та конфіскація

Реквізиція — примусове вилучення майна заради суспільної потреби (зокрема в умовах воєнного стану). Вона здійснюється з компенсацією вартості, а власник може вимагати повернення майна після припинення обставин.

Конфіскація — позбавлення власності за рішенням суду як санкція за правопорушення. Тут компенсація не передбачена.

Наприклад, будинок може бути конфіскований у власника, засудженого за державну зраду. Або реквізований — для розміщення військового підрозділу.

Примусове стягнення: борги як причина втрати власності

Ще одна поширена підстава — звернення стягнення на нерухомість за борговими зобов’язаннями.

Власник може втратити квартиру або будинок у разі:

іпотечного боргу;

несплати аліментів;

рішень суду щодо компенсацій.

Смерть власника чи ліквідація компанії

Право власності припиняється і у випадку смерті фізичної особи або припинення юридичної особи. У фізичної особи власність переходить спадкоємцям, а у юридичної — до правонаступника або розподіляється згідно з ліквідаційним балансом.

Фахівці наголошують, що у 2025 році особливо актуальні випадки, коли спадщина залишається без спадкоємців — тоді майно визнається відумерлим і переходить державі.

Як повідомлялось, в Україні право власності на нерухомість, включаючи квартири, стає офіційним лише після державної реєстрації. Однак і у 2025 році є випадки, коли власники старих об'єктів не оформили свої права належним чином. Важливо пам'ятати, що без запису в державному реєстрі право власності на майно юридично не існує.

Також зазначимо, у суспільстві все ще існує помилкове уявлення, що реєстрація місця проживання, колишня прописка, автоматично дає право на житло. Через це багато хто хибно вважає, що прописана особа може претендувати на частину власності або її виселення буде складним чи неможливим.