Коли виникає право власності на квартиру в Україні у 2025 році

Чоловік читає документи. Фото: Freepik

В Україні право власності на нерухоме майно, зокрема на квартиру, набуває особливого значення завдяки обов'язковій державній реєстрації. На жаль, у 2025 році все ще трапляються випадки, коли власники фактично існуючих об'єктів нерухомості, зведених ще в минулі роки, не мають належним чином оформленого права власності. Варто чітко усвідомлювати: відсутність запису про державну реєстрацію права власності в офіційному реєстрі юридично означає відсутність самого права на це майно.

Як зазначають юристи системи Безоплатної правничої допомоги (БПД), якщо право на нерухомість підлягає державній реєстрації — воно виникає виключно з моменту такої реєстрації. Таким чином, квартира формально не належить вам, поки інформація про вас як власника не з’явиться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

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По суті, це ключ до повноцінного розпорядження квартирою: продажу, дарування, передачі у спадщину. Оформлення підтверджується витягом з реєстру, що має юридичну силу та визнається всіма державними органами.

Який має вигляд процедура реєстрації

Процедура реєстрації права власності на квартиру у 2025 році є стандартизованою та включає кілька послідовних етапів.

Подання документів

Власник квартири особисто або через уповноважену особу звертається до державного реєстратора або нотаріуса та подає оригінали необхідних документів або їх нотаріально засвідчені копії, а також квитанцію, що підтверджує сплату державного мита. Важливо зазначити, що всі подані документи або їх копії підлягають обов'язковому скануванню та переведенню в електронну форму.

Формування та реєстрація заяви

Реєстратор або нотаріус на підставі поданих документів формує заяву про державну реєстрацію права власності, яка обов'язково підписується заявником. Ця заява реєструється у спеціальній базі даних.

Розгляд заяви та документів

Подана заява та додані до неї документи розглядаються державним реєстратором у порядку черговості їх надходження.

Перевірка документів

На цьому етапі здійснюється ретельна перевірка поданих документів на наявність підстав для можливого призупинення розгляду заяви. До таких підстав можуть належати, наприклад, невідповідність документів вимогам законодавства або наявність суперечностей у поданій інформації.

Прийняття рішення про реєстрацію

У випадку відсутності будь-яких підстав для призупинення розгляду заяви, державним реєстратором приймається позитивне рішення про державну реєстрацію права власності на квартиру.

Внесення відомостей до Реєстру та формування виписки

На підставі прийнятого рішення, державний реєстратор вносить відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та формує виписку з цього реєстру.

Видача виписки

Завершальним етапом є видача власнику квартири оформленої виписки з Державного реєстру прав на нерухоме майно, яка засвідчується підписом та печаткою державного реєстратора.

Якщо реєстрацію ініціює особа, яка не є власником, потрібна нотаріальна довіреність. У разі помилок або відсутності документів — у реєстрації буде відмовлено, з поясненням причин.

Які документи потрібні для реєстрації

Стандартний перелік:

заява;

паспорт та ІПН;

технічний паспорт на квартиру;

документ, що підтверджує право власності (договір купівлі-продажу, дарування тощо);

свідоцтво про право на спадщину або рішення суду (за потреби);

квитанція про сплату держмита.

Якщо право оформлювалося до 2013 року, електронна реєстрація не є обов’язковою. Але для перереєстрації знадобиться:

довідка з БТІ;

технічний паспорт (якщо є);

старий документ про власність;

паспорт та ІПН.

Чим загрожує відсутність реєстрації

Без державної реєстрації нерухомості:

неможливо продати чи подарувати квартиру;

ви не зможете передати її у спадщину;

неможливо захистити своє право у суді;

квартира юридично не ваша — попри всі документи.

Особливо актуально це для квартир, куплених у новобудовах або отриманих у спадок. У 2025 році судова практика однозначна: відсутність реєстрації — відсутність права власності.

Як повідомлялось, у суспільстві поширене хибне уявлення, що реєстрація місця проживання є підтвердженням права власності на житло. Однак, прописка — це лише формальність для фіксації адреси проживання особи і не надає жодних майнових прав. Власником нерухомості залишається лише той, хто має офіційні правовстановлюючі документи, а не реєстрацію. Тому, наявність реєстрації не дає права на частку майна чи ускладнює виселення.

Зазначимо також, спільна власність на нерухомість — поширена ситуація, яка виникає внаслідок приватизації або передачі у спадок. Як правило, співвласники можуть домовитися про порядок використання майна. Однак, рішення про продаж спільного житла нерідко призводить до конфліктів між ними.