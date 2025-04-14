У що не варто інвестувати українцям у 2025: думка експертів

Будівництво будинку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В умовах повномасштабної війни українці, які раніше звикли зберігати капітал у квартирах, стикаються з новою реальністю. Експерти фінансового ринку попереджають: вкладати гроші в нерухомість нині небезпечно — як з погляду прибутковості, так і з міркувань безпеки активів.

Як наголосив керівник активів групи ICU Григорій Овчаренко виданню Delo.ua, сьогодні нерухомість — це більше зобов’язання, ніж захист. Якщо мета — зберегти гроші, а тим паче — примножити, варто звернути увагу на інструменти з високою ліквідністю та прогнозованим доходом.

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"У що б я не радив вкладатися під час війни — це в нерухомість. Цей актив зараз несе ризики недоотримання прибутку або й взагалі фізичної втрати", — сказав він.

Експерт підкреслив, що проблеми ринку житла очевидні: ціни на об’єкти ростуть повільніше за інфляцію, орендний попит нестабільний, а ризики обстрілів або конфіскацій — цілком реальні. Інвестор фактично втрачає і ліквідність, і контроль над активом.

Земля як альтернатива: реальна цінність у ґрунті

На тлі падіння довіри до нерухомості, один з небагатьох активів, що викликає оптимізм — це сільськогосподарська земля. Вона не тільки зберігає вартість, а й поступово стає інвестиційним інструментом.

"Кількість угод, ліквідність та технології поступово дозволяють інвестувати у цей напрям без ризику втрати контролю", — зазначив Овчаренко.

Щоб уникнути ризиків, він радить працювати не напряму, а через орендарів.

"Рекомендував би співпрацювати з відомими агрохолдингами, які орендують землю. Це запорука того, що земля перебуватиме в довгостроковій сільськогосподарській обробці", — наголосив фінансист.

Цей підхід дозволяє зберігати актив і водночас отримувати стабільний дохід у довгостроковій перспективі.

ОВДП як інструмент №1: менше ризику, більше прибутку

Попри всю нестабільність ринку, існує інструмент, який нині демонструє найбільшу прибутковість — облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), стверджує директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

"Різниця між річною прибутковістю ОВДП та долара становить 10% на користь першого", — впевнений він.

Йдеться про гривневі облігації, які сьогодні не лише обганяють інфляцію, а й приносять більше, ніж інвестиції у валюту.

"Просто візьміть та порівняйте, наскільки змінився курс долара, наприклад, за рік, і скільки б ви заробили за рік, якби тримали гроші у гривневих ОВДП", — додає Пендзин.

ОВДП також мають високу ліквідність і фактично нульовий ризик втрати капіталу, оскільки гарантуються державою. А завдяки зростанню облікової ставки, їхня дохідність зросла навіть більше, ніж очікували оптимісти.

Як повідомлялось, на початку 2025 року ринок первинної нерухомості в Україні демонструє стійке зростання цін, попри економічну нестабільність. Середня вартість квадратного метра в новобудовах продовжує зростати.

Також зазначимо, в Україні спостерігається подальше здешевлення сільськогосподарських земель, сягнувши найнижчої позначки за останній рік. Середня вартість гектара знизилася до 54 141 грн, що на 3 600 грн менше, ніж у лютому. Паралельно з цим зменшилася і кількість укладених угод купівлі-продажу. Проте, цінова ситуація на землю в центральних областях країни відрізняється від загальнонаціональної тенденції.