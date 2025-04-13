Скільки років медсестрі працювати, щоб купити квартиру в Києві у квітні 2025

Медсестра. Фото: Freepik

Мати власне житло — це не розкіш, а базова потреба. Проте для медичної сестри в Україні у 2025 році ця потреба виглядає майже як недосяжна мета, особливо коли йдеться про придбання квартири у столиці. Попри всі розмови про підвищення зарплат у медичній галузі, реальні цифри залишають відчуття глибокої нерівності між цінами на нерухомість і доходами тих, хто стоїть на сторожі здоров’я нації.

За даними порталу Work.ua, у квітні 2025 року середня зарплата медсестри у Києві становить 22 500 грн. Це на 22% більше, ніж торік, але навіть таке зростання виглядає символічним, якщо порівняти його з цінами на житло.

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Ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку столиці, згідно платформі ЛУН, в середньому коливається в межах 1,05 млн грн.

Якщо медсестра вирішить відкладати половину своєї зарплати щомісяця, їй доведеться робити це 19,6 років, аби назбирати на власну квартиру. Це без врахування інфляції, коливань на ринку, зростання цін або власних життєвих витрат.

Ціни на 1-кімнатні квартири в Києві в роках зарплати. Графіка: ЛУН

На двокімнатну квартиру, яка сьогодні коштує в середньому 1,65 млн грн, знадобиться понад 31 рік накопичень. І це — за умови повної фінансової дисципліни та стабільності ринку, що в українських реаліях виглядає утопією.

Ціни на 2-кімнатні квартири в Києві в роках зарплати. Графіка: ЛУН

Скільки заробляє медсестра в різних містах

Якщо в Києві ситуація ще більш-менш терпима, то в інших містах країни зарплати медичного персоналу виглядають ще менш оптимістично. Ось які середні зарплати медсестер фіксують у квітні 2025 року:

Дніпро — 19 000 грн (+19% за рік);

Львів — 20 000 грн (+20%);

Одеса — 17 500 грн (+17%);

Харків — 15 500 грн (+11%);

Вінниця — 16 000 грн (+23%);

Тернопіль — 17 500 грн (+36%);

Кривий Ріг — 14 300 грн (+6%);

Полтава — 14 000 грн (+17%).

Навіть у регіонах, де зафіксовано найбільше зростання зарплат (як-от Тернопіль), рівень доходу все одно не дозволяє працівниці медицини сподіватися на житло без допомоги держави, родини чи кредитних інструментів.

Кредит та іпотека — чи реально отримати медсестрі

З одного боку, наявність банківських іпотечних програм дає шанс пришвидшити процес купівлі житла. Але на практиці медсестра з доходом у 22 500 грн навряд чи отримає вигідні умови — здебільшого банки очікують значно вищих доходів для мінімізації ризиків.

Ба більше, щомісячний платіж за кредитом може сягати половини зарплати, а це означає обмеження в усьому — від харчування до медичних витрат чи навчання дітей.

Як повідомлялось, з понад 350 житлових комплексів, що зводяться у п'яти великих містах України, довгострокове розтермінування на три роки і більше пропонують лише в чверті випадків. Більшість забудовників надають відстрочку платежів на період від одного до двох років. При цьому значна частина забудовників обмежує термін розтермінування ще меншим часом — від півроку до півтора року.

Також ми повідомляли, що купівля квартири в кредит — звичайна практика в Україні, але війна створила фінансові труднощі для багатьох, ускладнюючи виплату іпотеки. У таких умовах виникає питання, чи можуть банки або МФО забрати житло за борги. Законодавство України передбачає можливість стягнення житла за борги, але існують певні обмеження та умови, які захищають права боржників.