Сколько лет медсестре работать, чтобы купить квартиру в Киеве в апреле 2025 года

Медсестра. Фото: Freepik

Иметь собственное жилье — это не роскошь, а базовая потребность. Однако для медицинской сестры в Украине в 2025 году эта потребность выглядит почти как недостижимая цель, особенно когда речь идет о приобретении квартиры в столице. Несмотря на все разговоры о повышении зарплат в медицинской отрасли, реальные цифры оставляют ощущение глубокого неравенства между ценами на недвижимость и доходами тех, кто стоит на страже здоровья нации.

По данным портала Work.ua, в апреле 2025 года средняя зарплата медсестры в Киеве составляет 22 500 грн. Это на 22% больше, чем в прошлом году, но даже такой рост выглядит символическим, если сравнить его с ценами на жилье.

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Цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке столицы, согласно платформе ЛУН, в среднем колеблется в пределах 1,05 млн грн.

Если медсестра решит откладывать половину своей зарплаты ежемесячно, ей придется делать это 19,6 лет, чтобы накопить на собственную квартиру. Это без учета инфляции, колебаний на рынке, роста цен или собственных жизненных расходов.

Цены на 1-комнатные квартиры в Киеве в годах зарплаты. Графика: ЛУН

На двухкомнатную квартиру, которая сегодня стоит в среднем 1,65 млн грн, понадобится более 31 года накоплений. И это — при условии полной финансовой дисциплины и стабильности рынка, что в украинских реалиях выглядит утопией.

Цены на 2-комнатные квартиры в Киеве в годах зарплаты. Графика: ЛУН

Сколько зарабатывает медсестра в разных городах

Если в Киеве ситуация еще более-менее терпимая, то в других городах страны зарплаты медицинского персонала выглядят еще менее оптимистично. Вот какие средние зарплаты медсестер фиксируют в апреле 2025 года:

Днепр — 19 000 грн (+19% за год);

Львов — 20 000 грн (+20%);

Одесса — 17 500 грн (+17%);

Харьков — 15 500 грн (+11%);

Винница — 16 000 грн (+23%);

Тернополь — 17 500 грн (+36%);

Кривой Рог — 14 300 грн (+6%);

Полтава — 14 000 грн (+17%).

Даже в регионах, где зафиксирован наибольший рост зарплат (например Тернополь), уровень дохода все равно не позволяет работнице медицины надеяться на жилье без помощи государства, семьи или кредитных инструментов.

Кредит и ипотека — реально ли получить медсестре

С одной стороны, наличие банковских ипотечных программ дает шанс ускорить процесс покупки жилья. Но на практике медсестра с доходом в 22 500 грн вряд ли получит выгодные условия — в основном банки ожидают значительно более высоких доходов для минимизации рисков.

Более того, ежемесячный платеж по кредиту может достигать половины зарплаты, а это означает ограничения во всем — от питания до медицинских расходов или обучения детей.

Как сообщалось, из более 350 жилых комплексов, которые возводятся в пяти крупных городах Украины, долгосрочную рассрочку на три года и более предлагают только в четверти случаев. Большинство застройщиков предоставляют отсрочку платежей на период от одного до двух лет. При этом значительная часть застройщиков ограничивает срок рассрочки еще меньшим временем — от полугода до полутора лет.

Также мы сообщали, что покупка квартиры в кредит — обычная практика в Украине, но война создала финансовые трудности для многих, усложняя выплату ипотеки. В таких условиях возникает вопрос, могут ли банки или МФО забрать жилье за долги. Законодательство Украины предусматривает возможность взыскания жилья за долги, но существуют определенные ограничения и условия, которые защищают права должников.