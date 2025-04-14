Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Инвестиции arrow Квартиры уже не спасают — куда вкладывать деньги во время войны arrow

Квартиры уже не спасают — куда вкладывать деньги во время войны

14 апреля 2025 10:28
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Во что не стоит инвестировать украинцам в 2025: мнение экспертов
Строительство дома. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

В условиях полномасштабной войны украинцы, ранее привыкшие хранить капитал в квартирах, сталкиваются с новой реальностью. Эксперты финансового рынка предупреждают: вкладывать деньги в недвижимость сейчас опасно — как с точки зрения доходности, так и из соображений безопасности активов.

Как подчеркнул руководитель активов группы ICU Григорий Овчаренко изданию Delo.ua, сегодня недвижимость — это больше обязательство, чем защита. Если цель — сохранить деньги, а тем более — приумножить, стоит обратить внимание на инструменты с высокой ликвидностью и прогнозируемым доходом.

Реклама
Читайте также:

"Во что бы я не советовал вкладываться во время войны — это в недвижимость. Этот актив сейчас несет риски недополучения прибыли или вообще физической потери", — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что проблемы рынка жилья очевидны: цены на объекты растут медленнее инфляции, арендный спрос нестабилен, а риски обстрелов или конфискаций — вполне реальны. Инвестор фактически теряет и ликвидность, и контроль над активом.

Земля как альтернатива: реальная ценность в почве

На фоне падения доверия к недвижимости, один из немногих активов, вызывающий оптимизм — это сельскохозяйственная земля. Она не только сохраняет стоимость, но и постепенно становится инвестиционным инструментом.

"Количество сделок, ликвидность и технологии постепенно позволяют инвестировать в это направление без риска потери контроля", — отметил Овчаренко.

Чтобы избежать рисков, он советует работать не напрямую, а через арендаторов.

"Рекомендовал бы сотрудничать с известными агрохолдингами, которые арендуют землю. Это залог того, что земля будет находиться в долгосрочной сельскохозяйственной обработке", — подчеркнул финансист.

Этот подход позволяет сохранять актив и одновременно получать стабильный доход в долгосрочной перспективе.

ОВГЗ как инструмент №1: меньше риска, больше прибыли

Несмотря на всю нестабильность рынка, существует инструмент, который сейчас демонстрирует наибольшую доходность — облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), утверждает директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Разница между годовой доходностью ОВГЗ и доллара составляет 10% в пользу первого", — уверен он.

Речь идет о гривневых облигациях, которые сегодня не только обгоняют инфляцию, но и приносят больше, чем инвестиции в валюту.

"Просто возьмите и сравните, насколько изменился курс доллара, например, за год, и сколько бы вы заработали за год, если бы держали деньги в гривневых ОВГЗ", — добавил Пендзин.

ОВГЗ также имеют высокую ликвидность и фактически нулевой риск потери капитала, поскольку гарантируются государством. А благодаря росту учетной ставки, их доходность выросла даже больше, чем ожидали оптимисты.

Как сообщалось, в начале 2025 года рынок первичной недвижимости в Украине демонстрирует устойчивый рост цен, несмотря на экономическую нестабильность. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках продолжает расти.

Также отметим, в Украине наблюдается дальнейшее удешевление сельскохозяйственных земель, достигнув самой низкой отметки за последний год. Средняя стоимость гектара снизилась до 54 141 грн, что на 3 600 грн меньше, чем в феврале. Параллельно с этим уменьшилось и количество заключенных сделок купли-продажи. Тем не менее, ценовая ситуация на землю в центральных областях страны отличается от общенациональной тенденции.

квартиры недвижимость инвестиции деньги финансы
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:59 Зарплаты в Киеве — сколько в среднем платят жителям столицы

10:59 В Киеве парни глумились над атакой по Сумах — полиция разыскала

10:55 Одесса скорбит вместе с Сумами — в городе приспустили флаги

10:49 Постоянно включенный компьютер — почему это большая ошибка

10:46 В России уничтожили четыре автомобиля полиции — видео от ГУР

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

10:39 Очереди на границе Украины — на семи КПП заметили скопление авто

10:32 Украинец Середа завоевал первую медаль сезона в Кубке мира

10:28 Квартиры уже не спасают — куда вкладывать деньги во время войны

10:24 Количество пострадавших из-за обстрела Одессы возросло

10:13 Россия атаковала Украину 62 дронами — сколько сбила ПВО

10:59 Зарплаты в Киеве — сколько в среднем платят жителям столицы

10:59 В Киеве парни глумились над атакой по Сумах — полиция разыскала

10:55 Одесса скорбит вместе с Сумами — в городе приспустили флаги

10:49 Постоянно включенный компьютер — почему это большая ошибка

10:46 В России уничтожили четыре автомобиля полиции — видео от ГУР

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

10:39 Очереди на границе Украины — на семи КПП заметили скопление авто

10:32 Украинец Середа завоевал первую медаль сезона в Кубке мира

10:28 Квартиры уже не спасают — куда вкладывать деньги во время войны

10:24 Количество пострадавших из-за обстрела Одессы возросло

10:13 Россия атаковала Украину 62 дронами — сколько сбила ПВО

06:38 Украинцы на Бали — как открыть бизнес на острове

12 апреля

06:39 Метро на Виноградарь — где делись миллиарды и когда ждать станции

11 апреля

20:11 Римских легионеров заметили в центре Одессы — что готовится

10 апреля

20:11 Скачок цен перед Пасхой в Одессе — что подорожало

9 апреля

22:33 Мировые рынки нестабильны — чего ждать от инициатив Трампа

8 апреля

22:33 Цена молодого картофеля — 160 грн за кг, что говорят одесситы

06:44 Россияне срывают визит Зеленского в ЮАР — как они это делают

7 апреля

22:33 Какая должна быть зарплата у мэра Одессы — мнения горожан

06:26 Пробелы в FATCA: почему налоговые органы действуют неправомерно

4 апреля

22:33 Гарантии безопасности для Украины — что думают об этом одесситы

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Особые банкноты — от каких купюр евро лучше избавиться в 2025

5 апреля 2025

Легальный выезд за границу — что грозит тем, кто не вернулся

8 апреля 2025

Цены на яйца изменили траекторию — что происходит в АТБ

10 апреля 2025

Военный предложил разделить мобилизованных на категории

3 апреля 2025

Польша и Германия — почему украинцев могут депортировать в апреле

9 апреля 2025

Пенсионерам придется вернуть деньги государству — кого касается

4 апреля 2025

Обреченные купюры — какие доллары и евро запрещено обменивать

Новый тариф от Киевстара — что стоит всего 50 грн в месяц

5 апреля 2025

Какой мессенджер самый безопасный — Буданов ответил

10 апреля 2025

Какой документ подтверждает право собственности на дом в 2025