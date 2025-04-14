Во что не стоит инвестировать украинцам в 2025: мнение экспертов

Строительство дома. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В условиях полномасштабной войны украинцы, ранее привыкшие хранить капитал в квартирах, сталкиваются с новой реальностью. Эксперты финансового рынка предупреждают: вкладывать деньги в недвижимость сейчас опасно — как с точки зрения доходности, так и из соображений безопасности активов.

Как подчеркнул руководитель активов группы ICU Григорий Овчаренко изданию Delo.ua, сегодня недвижимость — это больше обязательство, чем защита. Если цель — сохранить деньги, а тем более — приумножить, стоит обратить внимание на инструменты с высокой ликвидностью и прогнозируемым доходом.

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"Во что бы я не советовал вкладываться во время войны — это в недвижимость. Этот актив сейчас несет риски недополучения прибыли или вообще физической потери", — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что проблемы рынка жилья очевидны: цены на объекты растут медленнее инфляции, арендный спрос нестабилен, а риски обстрелов или конфискаций — вполне реальны. Инвестор фактически теряет и ликвидность, и контроль над активом.

Земля как альтернатива: реальная ценность в почве

На фоне падения доверия к недвижимости, один из немногих активов, вызывающий оптимизм — это сельскохозяйственная земля. Она не только сохраняет стоимость, но и постепенно становится инвестиционным инструментом.

"Количество сделок, ликвидность и технологии постепенно позволяют инвестировать в это направление без риска потери контроля", — отметил Овчаренко.

Чтобы избежать рисков, он советует работать не напрямую, а через арендаторов.

"Рекомендовал бы сотрудничать с известными агрохолдингами, которые арендуют землю. Это залог того, что земля будет находиться в долгосрочной сельскохозяйственной обработке", — подчеркнул финансист.

Этот подход позволяет сохранять актив и одновременно получать стабильный доход в долгосрочной перспективе.

ОВГЗ как инструмент №1: меньше риска, больше прибыли

Несмотря на всю нестабильность рынка, существует инструмент, который сейчас демонстрирует наибольшую доходность — облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), утверждает директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Разница между годовой доходностью ОВГЗ и доллара составляет 10% в пользу первого", — уверен он.

Речь идет о гривневых облигациях, которые сегодня не только обгоняют инфляцию, но и приносят больше, чем инвестиции в валюту.

"Просто возьмите и сравните, насколько изменился курс доллара, например, за год, и сколько бы вы заработали за год, если бы держали деньги в гривневых ОВГЗ", — добавил Пендзин.

ОВГЗ также имеют высокую ликвидность и фактически нулевой риск потери капитала, поскольку гарантируются государством. А благодаря росту учетной ставки, их доходность выросла даже больше, чем ожидали оптимисты.

Как сообщалось, в начале 2025 года рынок первичной недвижимости в Украине демонстрирует устойчивый рост цен, несмотря на экономическую нестабильность. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках продолжает расти.

Также отметим, в Украине наблюдается дальнейшее удешевление сельскохозяйственных земель, достигнув самой низкой отметки за последний год. Средняя стоимость гектара снизилась до 54 141 грн, что на 3 600 грн меньше, чем в феврале. Параллельно с этим уменьшилось и количество заключенных сделок купли-продажи. Тем не менее, ценовая ситуация на землю в центральных областях страны отличается от общенациональной тенденции.