Забудовники оновили ціни на квартири — чому дорожчає нерухомість в 2025

Будівництво будинку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На початку 2025 року ринок первинної нерухомості в Україні демонструє вперте зростання цін. І хоча економіка країни все ще функціонує в умовах невизначеності, середня вартість квадратного метра у новобудовах продовжує повзти вверх.

За даними щоквартального звіту ринку нерухомості від ЛУН, у більшості регіонів країни зафіксовано підвищення цін, зокрема в Одесі, де вартість "квадрата" за пів року зросла на рекордні 14%.

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На початку 2025 року Одеса стала лідером за темпами подорожчання житла. Середня ціна квадратного метра тут досягла 45,6 тис. грн — це найстрімкіше зростання серед усіх великих міст. Цікаво, що водночас у західних регіонах країни — зокрема у Львові та Ужгороді — ціни навпаки дещо знизилися: на 2% у порівнянні з попереднім періодом.

Втім, навіть із цією корекцією, Львів зберіг звання найдорожчого міста на ринку новобудов: середня вартість квадратного метра становить 55,6 тис. грн. Далі в рейтингу — Київ (53,7 тис. грн/кв. м) та Ужгород (47,9 тис. грн/кв. м).

Ціни на первинному ринку нерухомості. Графіка: ЛУН

Мінімальні ціни на квартири

Якщо говорити про мінімальні цінники на повноцінні квартири, то тут також помітна цікава динаміка. Найдорожче обійдеться одно- чи двокімнатне житло у Львові, Києві та Чернівцях. Наприклад, найнижча ціна однокімнатної квартири в новобудові у Львові — 2,6 млн грн, у Києві — 2,4 млн грн, у Чернівцях — 1,9 млн грн.

Ціни на однокімнатні квартири. Графіка: ЛУН

Серед двокімнатних квартир найвищий стартовий цінник очікувано зафіксовано в Києві — 3,7 млн грн. Дещо нижче — у Львові (3,4 млн грн) та в Кропивницькому (2,8 млн грн), де обмежена кількість житлових комплексів, що, ймовірно, й зумовило високі стартові ціни.

Ціни на двокімнатні квартири. Графіка: ЛУН

Справжній ціновий сюрприз — Ужгород: тут найдешевша трикімнатна квартира обійдеться у 5,5 млн грн. Для порівняння: у Києві та Львові — по 5 млн грн. У регіонах ситуація скромніша: в Тернополі така квартира коштує 2,4 млн грн, у Хмельницькому — 2,5 млн грн, а в Івано-Франківську — 2,8 млн грн.

Ціни на трикімнатні квартири. Графіка: ЛУН

Пропозиція проти попиту

Ринок новобудов оживає не лише в цінах, але й у кількості нових проєктів. Найбільшу активність демонструє Львівська область — саме тут за останні шість місяців було відкрито продажі у 25 нових житлових комплексах, з яких 15 — у першому кварталі 2025 року. Це більше чверті всіх нових стартів по країні.

Закарпатська область також активізувалася: тут почали продажі в 13 нових ЖК (5 з них — у першому кварталі). Київ і область разом вивели на ринок 11 нових комплексів, а Івано-Франківщина — 10.

Загалом упродовж останніх шести місяців в Україні стартували продажі у 95 новобудовах. Для порівняння: за цей самий період було завершено продажі у 91 ЖК — тобто ринок утримує баланс між новою пропозицією та вичерпаними проєктами.

Продажі у ЖК. Графіка: ЛУН

Чому зростають ціни — головні фактори

Інфляційні очікування: девелопери закладають у вартість майбутні ризики зростання цін на матеріали, енергоносії та робочу силу.

Локальні особливості: обмежена кількість проєктів у містах, як-от Кропивницький чи Ужгород, автоматично підвищує вартість житла.

Попит на безпеку та інфраструктуру: покупці орієнтуються на регіони з кращою логістикою, стабільністю та наближеністю до кордону.

Підтримка будівництва: у деяких областях влада створює сприятливі умови для девелоперів, що дозволяє швидше запускати нові ЖК.

Як повідомлялось, у великих містах України, де активно зводяться понад 350 житлових комплексів, лише чверть забудовників пропонують розтермінування платежів на три роки і більше. Більшість же обмежуються фінансовою відстрочкою на 1-2 роки, а значна частина — лише на 6-18 місяців.

Зазначимо також, купівля житла в кредит є поширеною практикою в Україні, однак воєнний стан ускладнив для багатьох виплату іпотеки, викликаючи питання про можливість стягнення житла банками чи МФО за борги. Українське законодавство передбачає таку можливість, але з певними обмеженнями та умовами, спрямованими на захист прав боржників.