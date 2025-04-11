Застройщики обновили цены на квартиры — почему дорожает недвижимость в 2025

Строительство дома. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В начале 2025 года рынок первичной недвижимости в Украине демонстрирует упрямый рост цен. И хотя экономика страны все еще функционирует в условиях неопределенности, средняя стоимость квадратного метра в новостройках продолжает ползти вверх.

По данным ежеквартального отчета рынка недвижимости от ЛУН, в большинстве регионов страны зафиксировано повышение цен, в частности в Одессе, где стоимость "квадрата" за полгода выросла на рекордные 14%.

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В начале 2025 года Одесса стала лидером по темпам подорожания жилья. Средняя цена квадратного метра здесь достигла 45,6 тыс. грн — это самый стремительный рост среди всех крупных городов. Интересно, что в то же время в западных регионах страны — в частности во Львове и Ужгороде — цены наоборот несколько снизились: на 2% по сравнению с предыдущим периодом.

Впрочем, даже с этой коррекцией, Львов сохранил звание самого дорогого города на рынке новостроек: средняя стоимость квадратного метра составляет 55,6 тыс. грн. Далее в рейтинге — Киев (53,7 тыс. грн/кв. м) и Ужгород (47,9 тыс. грн/кв. м).

Цены на первичном рынке недвижимости. Графика: ЛУН

Минимальные цены на квартиры

Если говорить о минимальных ценниках на полноценные квартиры, то здесь также заметна интересная динамика. Дороже всего обойдется одно- или двухкомнатное жилье во Львове, Киеве и Черновцах. Например, самая низкая цена однокомнатной квартиры в новостройке во Львове — 2,6 млн грн, в Киеве — 2,4 млн грн, в Черновцах — 1,9 млн грн.

Цены на однокомнатные квартиры. Графика: ЛУН

Среди двухкомнатных квартир самый высокий стартовый ценник ожидаемо зафиксирован в Киеве — 3,7 млн грн. Несколько ниже — во Львове (3,4 млн грн) и в Кропивницком (2,8 млн грн), где ограниченное количество жилых комплексов, что, вероятно, и обусловило высокие стартовые цены.

Цены на двухкомнатные квартиры. Графика: ЛУН

Настоящий ценовой сюрприз — Ужгород: здесь самая дешевая трехкомнатная квартира обойдется в 5,5 млн грн. Для сравнения: в Киеве и Львове — по 5 млн грн. В регионах ситуация скромнее: в Тернополе такая квартира стоит 2,4 млн грн, в Хмельницком — 2,5 млн грн, а в Ивано-Франковске — 2,8 млн грн.

Цены на трехкомнатные квартиры. Графика: ЛУН

Предложение против спроса

Рынок новостроек оживает не только в ценах, но и в количестве новых проектов. Наибольшую активность демонстрирует Львовская область — именно здесь за последние шесть месяцев были открыты продажи в 25 новых жилых комплексах, из которых 15 — в первом квартале 2025 года. Это более четверти всех новых стартов по стране.

Закарпатская область также активизировалась: здесь начали продажи в 13 новых ЖК (5 из них — в первом квартале). Киев и область вместе вывели на рынок 11 новых комплексов, а Ивано-Франковщина — 10.

Всего за последние шесть месяцев в Украине стартовали продажи в 95 новостройках. Для сравнения: за этот же период были завершены продажи в 91 ЖК — то есть рынок удерживает баланс между новым предложением и исчерпанными проектами.

Продажи в ЖК. Графика: ЛУН

Почему растут цены — главные факторы

Инфляционные ожидания: девелоперы закладывают в стоимость будущие риски роста цен на материалы, энергоносители и рабочую силу.

Локальные особенности: ограниченное количество проектов в городах, таких как Кропивницкий или Ужгород, автоматически поднимает стоимость жилья.

Спрос на безопасность и инфраструктуру: покупатели ориентируются на регионы с лучшей логистикой, стабильностью и близостью к границе.

Поддержка строительства: в некоторых областях власти создают благоприятные условия для девелоперов, что позволяет быстрее запускать новые ЖК.

Как сообщалось, в крупных городах Украины, где активно возводятся более 350 жилых комплексов, лишь четверть застройщиков предлагают рассрочку платежей на три года и более. Большинство же ограничиваются финансовой отсрочкой на 1-2 года, а значительная часть — только на 6-18 месяцев.

Отметим также, покупка жилья в кредит является распространенной практикой в Украине, однако военное положение усложнило для многих выплату ипотеки, вызывая вопрос о возможности взыскания жилья банками или МФО за долги. Украинское законодательство предусматривает такую возможность, но с определенными ограничениями и условиями, направленными на защиту прав должников.