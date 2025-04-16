Когда возникает право собственности на квартиру в Украине в 2025 году

Мужчина читает документы. Фото: Freepik

В Украине право собственности на недвижимое имущество, в частности на квартиру, приобретает особое значение благодаря обязательной государственной регистрации. К сожалению, в 2025 году все еще встречаются случаи, когда владельцы фактически существующих объектов недвижимости, возведенных еще в прошлые годы, не имеют должным образом оформленного права собственности. Стоит четко осознавать: отсутствие записи о государственной регистрации права собственности в официальном реестре юридически означает отсутствие самого права на это имущество.

Как отмечают юристы системы Бесплатной правовой помощи (БПП), если право на недвижимость подлежит государственной регистрации — оно возникает исключительно с момента такой регистрации. Таким образом, квартира формально не принадлежит вам, пока информация о вас как собственнике не появится в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

Реклама

Читайте также:

По сути, это ключ к полноценному распоряжению квартирой: продаже, дарению, передаче по наследству. Оформление подтверждается выпиской из реестра, которая имеет юридическую силу и признается всеми государственными органами.

Как выглядит процедура регистрации

Процедура регистрации права собственности на квартиру в 2025 году является стандартизированной и включает несколько последовательных этапов.

Подача документов

Владелец квартиры лично или через уполномоченное лицо обращается к государственному регистратору или нотариусу и подает оригиналы необходимых документов или их нотариально заверенные копии, а также квитанцию, подтверждающую уплату государственной пошлины. Важно отметить, что все представленные документы или их копии подлежат обязательному сканированию и переводу в электронную форму.

Формирование и регистрация заявления

Регистратор или нотариус на основании поданных документов формирует заявление о государственной регистрации права собственности, которое обязательно подписывается заявителем. Это заявление регистрируется в специальной базе данных.

Рассмотрение заявления и документов

Поданное заявление и приложенные к нему документы рассматриваются государственным регистратором в порядке очередности их поступления.

Проверка документов

На этом этапе осуществляется тщательная проверка представленных документов на наличие оснований для возможного приостановления рассмотрения заявления. К таким основаниям могут относиться, например, несоответствие документов требованиям законодательства или наличие противоречий в представленной информации.

Принятие решения о регистрации

В случае отсутствия каких-либо оснований для приостановления рассмотрения заявления, государственным регистратором принимается положительное решение о государственной регистрации права собственности на квартиру.

Внесение сведений в Реестр и формирование выписки

На основании принятого решения, государственный регистратор вносит соответствующие сведения в Государственный реестр прав на недвижимое имущество и формирует выписку из этого реестра.

Выдача выписки

Завершающим этапом является выдача владельцу квартиры оформленной выписки из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, которая заверяется подписью и печатью государственного регистратора.

Если регистрацию инициирует лицо, не являющееся собственником, нужна нотариальная доверенность. В случае ошибок или отсутствия документов — в регистрации будет отказано, с объяснением причин.

Какие документы нужны для регистрации

Стандартный перечень:

заявление;

паспорт и ИНН;

технический паспорт на квартиру;

документ, подтверждающий право собственности (договор купли-продажи, дарения и т.д.);

свидетельство о праве на наследство или решение суда (при необходимости);

квитанция об уплате госпошлины.

Если право оформлялось до 2013 года, электронная регистрация не является обязательной. Но для перерегистрации понадобится:

справка из БТИ;

технический паспорт (если есть);

старый документ о собственности;

паспорт и ИНН.

Чем грозит отсутствие регистрации

Без государственной регистрации недвижимости:

невозможно продать или подарить квартиру;

вы не сможете передать ее по наследству;

невозможно защитить свое право в суде;

квартира юридически не ваша — несмотря на все документы.

Особенно актуально это для квартир, купленных в новостройках или полученных по наследству. В 2025 году судебная практика однозначна: отсутствие регистрации — отсутствие права собственности.

Как сообщалось, в обществе распространено ошибочное представление, что регистрация места жительства является подтверждением права собственности на жилье. Однако, прописка — это лишь формальность для фиксации адреса проживания лица и не предоставляет никаких имущественных прав. Владельцем недвижимости остается только тот, кто имеет официальные правоустанавливающие документы, а не регистрацию. Поэтому, наличие регистрации не дает права на долю имущества или усложняет выселение.

Отметим также, совместная собственность на недвижимость — распространенная ситуация, которая возникает в результате приватизации или передачи по наследству. Как правило, совладельцы могут договориться о порядке использования имущества. Однако, решение о продаже общего жилья нередко приводит к конфликтам между ними.