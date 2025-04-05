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Прописка и собственность — кто на самом деле хозяин в квартире

5 апреля 2025 20:08
Катерина Балаева - редактор
Дает ли прописка право на долю жилья в Украине в 2025 году
Девушка изучает документы. Фото: Freepik
Катерина Балаева - редактор

В украинском обществе до сих пор жив миф о том, что регистрация места жительства (по старой привычке — прописка) в квартире или доме автоматически наделяет зарегистрированное лицо хотя бы каким-то правом на эту недвижимость. Многие ошибочно полагают, что прописанный человек может претендовать на долю собственности или его будет сложно, а то и невозможно выселить.

Как разъясняет адвокат Роман Симутин, эти представления являются глубоко ошибочными и не имеют под собой никакой юридической основы в современном украинском законодательстве. Он напомнил, что понятие "прописка" формально исчезло еще в 2003 году. Его заменила регистрация места жительства — исключительно информационная отметка в паспорте, которая фиксирует, где физически проживает человек, но никоим образом не определяет его прав на недвижимость.

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"В законодательстве нет понятия "прописка" — это советское произведение, которое было нужно для контроля за гражданами. Сегодня действует лишь понятие регистрации места жительства, которое не дает никаких имущественных прав", — объясняет Симутин.

Иначе говоря, человек может быть зарегистрирован в квартире и жить там десятилетиями — но все равно не иметь даже доли в этой недвижимости.

Зарегистрирован — не значит совладелец

Право собственности — это юридический статус, который подтверждается государственным реестром, договором купли-продажи, дарения или наследования. Регистрация места жительства к этому не имеет никакого отношения.

"Даже длительное проживание в квартире или доме не делает человека ее владельцем. Это так не работает, потому что у жилья есть официальный владелец, который владеет им на 100%", — подчеркивает Симутин.

Зарегистрированное в жилье лицо не имеет никакого законного права на продажу, дарение или отчуждение даже части этой недвижимости. Он не может повлиять на решение владельца по распоряжению имуществом.

Более того, в 2021 году в Украине была упрощена процедура снятия лица с регистрации. Теперь владелец имеет право самостоятельно инициировать "выписку" без согласия жильца — во внесудебном порядке.

Закон на стороне владельца

Закон "О предоставлении публичных услуг по декларированию и регистрации места жительства в Украине" прямо предусматривает, что владелец жилья частной формы собственности имеет право обратиться в орган регистрации с требованием снять лицо с учета.

"С декабря 2021 года владелец может сам инициировать снятие с регистрации любого совершеннолетнего лица, проживающего в его квартире, — и без его согласия. Это значительно упростило защиту прав собственника, особенно в конфликтных ситуациях", — объясняет Симутин.

Это стало серьезным шагом в сторону защиты прав собственников. Если раньше человека было сложно выписать без его согласия, то сейчас это — вопрос подачи заявления и предоставления подтверждения права собственности.

Почему возникают мифы о "праве на долю"

Большинство мифов связано с эмоциональными или семейными ситуациями. Например, один из членов семьи много лет живет в квартире родителей и считает, что имеет на нее право. Или — зарегистрированный сожитель, который рассчитывает на часть имущества после разрыва отношений.

Однако закон четко отделяет факт проживания от права собственности. Жилье — это не брачная доля, если речь не идет о совместно приобретенном супругами имуществе.

"Люди часто путают моральное право проживать с юридическим правом собственности. Регистрация — это лишь техническая отметка, она не создает имущественных прав и не защищает их", — отмечает адвокат.

В гражданском кодексе Украины нет ни одной нормы, которая бы признавала за зарегистрированным лицом автоматическое право собственности или даже пользования после прекращения согласия собственника.

Продает только тот, кто владеет

Даже если в квартире зарегистрировано несколько человек, право заключать любые сделки по жилью имеет исключительно владелец. Ему не требуется согласие зарегистрированных лиц на продажу или аренду жилья. Более того — при смене собственника предварительно зарегистрированные жильцы автоматически теряют право на проживание, если новый владелец этого не одобряет.

"Продать жилье может исключительно его владелец, а не какое-то зарегистрированное там лицо. И для этого ему не нужно спрашивать разрешения у кого-то, кто там просто прописан", — подчеркивает Симутин.

Как сообщалось, количество зарегистрированных в квартире имеет прямое влияние на коммунальные платежи и некоторые юридические аспекты. Хотя регистрация места жительства не является правом собственности, она важна для расчета коммунальных услуг, получения субсидий и может быть учтена в наследственных делах.

Отметим, также, что регистрация места жительства в Украине является обязательным законодательным требованием, а не только формальностью. Граждане должны оформить ее в течение месяца после смены адреса, иначе предусмотрены штрафы. Иностранцам стоит быть особенно внимательными, поскольку для них размеры штрафов за несвоевременную регистрацию значительно больше.

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