Поділ квартири при розлученні в Україні у 2025 році: як захистити своє право

Жінка та чоловік з паперами. Фото: Freepik

Розподіл квартири після розлучення — юридично непростий процес, що вимагає не лише фахових знань, а й зважених рішень. За Сімейним кодексом України, житло, придбане у шлюбі, належить подружжю на праві спільної сумісної власності, навіть якщо оформлене лише на одного з них.

Проте, як наголошує адвокат Галина Ніколаєва, існують винятки. До особистої приватної власності належать:

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квартира, придбана до шлюбу;

квартира, подарована або отримана у спадок;

житло, куплене за особисті кошти;

частка в майні, яка перейшла одному з подружжя на підставі договору чи рішення суду.

Навіть якщо житло формально не є спільною власністю, але в нього були вкладені спільні кошти (наприклад, на капремонт), другий з подружжя має право вимагати компенсацію.

П’ять способів поділу квартири після розлучення

1. За згодою сторін

Найпростіший шлях — домовленість. Якщо подружжя готове укласти нотаріально посвідчений договір, поділ квартири відбувається без суду. У договорі прописують, хто залишає за собою квартиру, яка компенсація передбачена іншій стороні, строки виконання умов.

Переваги:

швидкість вирішення;

мінімальні витрати;

збереження стосунків між колишніми партнерами.

2. Через суд

Якщо домовитися не вдалося, розв’язання конфлікту відбувається в суді. Основний принцип — рівність часток. Проте суд може від нього відступити, якщо цього вимагають інтереси дітей або є інші виняткові обставини.

Суд може змінити пропорцію, якщо:

діти залишаються з одним із подружжя;

один з подружжя має інвалідність або серйозну хворобу;

другий з подружжя пошкодив чи приховав майно.

3. Викуп частки

Поширений варіант — коли один з подружжя викуповує частку іншого. Сума компенсації має відповідати ринковій вартості житла, що визначається незалежною оцінкою. Угоду можна оформити нотаріально або в межах судового провадження.

4. Продаж квартири

Якщо поділ або викуп неможливі, квартира продається, а кошти розподіляються згідно з частками. Це потребує зусиль і часу, однак у підсумку дозволяє уникнути тривалих суперечок.

5. Реальний поділ

У рідкісних випадках, коли планування квартири дозволяє створити два окремих житлових приміщення, можливий реальний поділ з подальшим оформленням на кожного з подружжя окремої власності.

Що робити з квартирою в іпотеці

Поділ іпотечного житла — одна з найскладніших ситуацій. У таких випадках важливо врахувати:

на кого оформлений кредит;

хто фактично вносив платежі;

скільки коштів уже виплачено;

чи є можливість переоформити договір із банком.

Можливі рішення:

переоформлення кредиту на одного з подружжя;

продаж житла, погашення боргу і поділ залишку;

продовження спільної сплати за кредитом.

Як поділити квартиру: покроковий алгоритм

Визначити статус квартири — спільна чи особиста власність.

Зібрати документи — свідоцтво про шлюб, документи на дітей, техпаспорт, договір купівлі-продажу тощо.

Провести оцінку квартири — за допомогою незалежного оцінювача.

Обрати спосіб поділу — за згодою, через суд, продаж або викуп.

Оформити угоду або рішення суду — юридично коректно за участі фахівця.

Враховуйте строки

Право на поділ квартири не безмежне, наголошує адвокат. Позовна давність становить три роки з моменту, коли один з подружжя дізнався або міг дізнатися про порушення своїх прав. Зволікання може коштувати дорого — зокрема, втратою права вимагати поділу, додає Ніколаєва.

Раніше ми розповідали, скільки років потрібно прожити в цивільному шлюбі для поділу майна. Адже окремі пари роками живуть разом без офіційного оформлення шлюбу. За цей період вони можуть спільно набувати різноманітне майно, доля якого стає предметом розділу у випадку розірвання їхнього союзу.

Також зазначимо, що після розірвання шлюбу колишні чоловік та дружина стикаються з необхідністю вирішення побутових питань, серед яких найбільш гостро стоїть розподіл спільно нажитого. Важливо знати, що, попри визначення деякого майна як неподільного згідно із законодавством, існують законні шляхи його розділу.