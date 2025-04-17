Поділ квартири при розлученні в Україні у 2025 році: як захистити своє право

Хто залишиться в квартирі після розлучення — нюанси у 2025
Розподіл квартири після розлучення — юридично непростий процес, що вимагає не лише фахових знань, а й зважених рішень. За Сімейним кодексом України, житло, придбане у шлюбі, належить подружжю на праві спільної сумісної власності, навіть якщо оформлене лише на одного з них.
Проте, як наголошує адвокат Галина Ніколаєва, існують винятки. До особистої приватної власності належать:
- квартира, придбана до шлюбу;
- квартира, подарована або отримана у спадок;
- житло, куплене за особисті кошти;
- частка в майні, яка перейшла одному з подружжя на підставі договору чи рішення суду.
Навіть якщо житло формально не є спільною власністю, але в нього були вкладені спільні кошти (наприклад, на капремонт), другий з подружжя має право вимагати компенсацію.
П’ять способів поділу квартири після розлучення
1. За згодою сторін
Найпростіший шлях — домовленість. Якщо подружжя готове укласти нотаріально посвідчений договір, поділ квартири відбувається без суду. У договорі прописують, хто залишає за собою квартиру, яка компенсація передбачена іншій стороні, строки виконання умов.
Переваги:
- швидкість вирішення;
- мінімальні витрати;
- збереження стосунків між колишніми партнерами.
2. Через суд
Якщо домовитися не вдалося, розв’язання конфлікту відбувається в суді. Основний принцип — рівність часток. Проте суд може від нього відступити, якщо цього вимагають інтереси дітей або є інші виняткові обставини.
Суд може змінити пропорцію, якщо:
- діти залишаються з одним із подружжя;
- один з подружжя має інвалідність або серйозну хворобу;
- другий з подружжя пошкодив чи приховав майно.
3. Викуп частки
Поширений варіант — коли один з подружжя викуповує частку іншого. Сума компенсації має відповідати ринковій вартості житла, що визначається незалежною оцінкою. Угоду можна оформити нотаріально або в межах судового провадження.
4. Продаж квартири
Якщо поділ або викуп неможливі, квартира продається, а кошти розподіляються згідно з частками. Це потребує зусиль і часу, однак у підсумку дозволяє уникнути тривалих суперечок.
5. Реальний поділ
У рідкісних випадках, коли планування квартири дозволяє створити два окремих житлових приміщення, можливий реальний поділ з подальшим оформленням на кожного з подружжя окремої власності.
Що робити з квартирою в іпотеці
Поділ іпотечного житла — одна з найскладніших ситуацій. У таких випадках важливо врахувати:
- на кого оформлений кредит;
- хто фактично вносив платежі;
- скільки коштів уже виплачено;
- чи є можливість переоформити договір із банком.
Можливі рішення:
- переоформлення кредиту на одного з подружжя;
- продаж житла, погашення боргу і поділ залишку;
- продовження спільної сплати за кредитом.
Як поділити квартиру: покроковий алгоритм
- Визначити статус квартири — спільна чи особиста власність.
- Зібрати документи — свідоцтво про шлюб, документи на дітей, техпаспорт, договір купівлі-продажу тощо.
- Провести оцінку квартири — за допомогою незалежного оцінювача.
- Обрати спосіб поділу — за згодою, через суд, продаж або викуп.
- Оформити угоду або рішення суду — юридично коректно за участі фахівця.
Враховуйте строки
Право на поділ квартири не безмежне, наголошує адвокат. Позовна давність становить три роки з моменту, коли один з подружжя дізнався або міг дізнатися про порушення своїх прав. Зволікання може коштувати дорого — зокрема, втратою права вимагати поділу, додає Ніколаєва.
Раніше ми розповідали, скільки років потрібно прожити в цивільному шлюбі для поділу майна. Адже окремі пари роками живуть разом без офіційного оформлення шлюбу. За цей період вони можуть спільно набувати різноманітне майно, доля якого стає предметом розділу у випадку розірвання їхнього союзу.
Також зазначимо, що після розірвання шлюбу колишні чоловік та дружина стикаються з необхідністю вирішення побутових питань, серед яких найбільш гостро стоїть розподіл спільно нажитого. Важливо знати, що, попри визначення деякого майна як неподільного згідно із законодавством, існують законні шляхи його розділу.
Читайте Новини.LIVE!