Раздел квартиры при разводе в Украине в 2025 году: как защитить свое право

Кто останется в квартире после развода — нюансы в 2025 году
Раздел квартиры после развода — юридически непростой процесс, требующий не только профессиональных знаний, но и взвешенных решений. По Семейному кодексу Украины, жилье, приобретенное в браке, принадлежит супругам на праве общей совместной собственности, даже если оформлено только на одного из них.
Однако, как отмечает адвокат Галина Николаева, существуют исключения. К личной частной собственности относятся:
- квартира, приобретенная до брака;
- квартира, подаренная или полученная в наследство;
- жилье, купленное за личные средства;
- доля в имуществе, которая перешла одному из супругов на основании договора или решения суда.
Даже если жилье формально не является совместной собственностью, но в него были вложены общие средства (например, на капремонт), второй из супругов имеет право требовать компенсацию.
Пять способов раздела квартиры после развода
1. По согласию сторон
Самый простой путь — договоренность. Если супруги готовы заключить нотариально заверенный договор, раздел квартиры происходит без суда. В договоре прописывают, кто оставляет за собой квартиру, какая компенсация предусмотрена другой стороне, сроки выполнения условий.
Преимущества:
- скорость решения;
- минимальные затраты;
- сохранение отношений между бывшими партнерами.
2. Через суд
Если договориться не удалось, решение конфликта происходит в суде. Основной принцип — равенство долей. Однако суд может от него отступить, если этого требуют интересы детей или есть другие исключительные обстоятельства.
Суд может изменить пропорцию, если:
- дети остаются с одним из супругов;
- один из супругов имеет инвалидность или серьезную болезнь;
- второй из супругов повредил или скрыл имущество.
3. Выкуп доли
Распространенный вариант — когда один из супругов выкупает долю другого. Сумма компенсации должна соответствовать рыночной стоимости жилья, определяемой независимой оценкой. Соглашение можно оформить нотариально или в рамках судебного производства.
4. Продажа квартиры
Если раздел или выкуп невозможны, квартира продается, а средства распределяются согласно долям. Это требует усилий и времени, однако в итоге позволяет избежать длительных споров.
5. Реальное разделение
В редких случаях, когда планировка квартиры позволяет создать два отдельных жилых помещения, возможен реальный раздел с последующим оформлением на каждого из супругов отдельной собственности.
Что делать с квартирой в ипотеке
Раздел ипотечного жилья — одна из самых сложных ситуаций. В таких случаях важно учесть:
- на кого оформлен кредит;
- кто фактически вносил платежи;
- сколько средств уже выплачено;
- есть ли возможность переоформить договор с банком.
Возможные решения:
- переоформление кредита на одного из супругов;
- продажа жилья, погашение долга и разделение остатка;
- продолжение совместной оплаты по кредиту.
Как разделить квартиру: пошаговый алгоритм
- Определить статус квартиры — совместная или личная собственность.
- Собрать документы — свидетельство о браке, документы на детей, техпаспорт, договор купли-продажи и т.д.
- Провести оценку квартиры — с помощью независимого оценщика.
- Выбрать способ раздела — по согласию, через суд, продажа или выкуп.
- Оформить сделку или решение суда — юридически корректно при участии специалиста.
Учитывайте сроки
Право на раздел квартиры не безгранично, отмечает адвокат. Исковая давность составляет три года с момента, когда один из супругов узнал или мог узнать о нарушении своих прав. Промедление может стоить дорого — в частности, потерей права требовать раздела, добавляет Николаева.
Ранее мы рассказывали, сколько лет нужно прожить в гражданском браке для раздела имущества. Ведь отдельные пары годами живут вместе без официального оформления брака. За этот период они могут совместно приобретать разнообразное имущество, судьба которого становится предметом раздела в случае расторжения их союза.
Также отметим, что после расторжения брака бывшие муж и жена сталкиваются с необходимостью решения бытовых вопросов, среди которых наиболее остро стоит раздел совместно нажитого. Важно знать, что, несмотря на определение некоторого имущества как неделимого согласно законодательству, существуют законные пути его раздела.
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