Раздел квартиры при разводе в Украине в 2025 году: как защитить свое право

Женщина и мужчина с бумагами. Фото: Freepik

Раздел квартиры после развода — юридически непростой процесс, требующий не только профессиональных знаний, но и взвешенных решений. По Семейному кодексу Украины, жилье, приобретенное в браке, принадлежит супругам на праве общей совместной собственности, даже если оформлено только на одного из них.

Однако, как отмечает адвокат Галина Николаева, существуют исключения. К личной частной собственности относятся:

Реклама

Читайте также:

квартира, приобретенная до брака;

квартира, подаренная или полученная в наследство;

жилье, купленное за личные средства;

доля в имуществе, которая перешла одному из супругов на основании договора или решения суда.

Даже если жилье формально не является совместной собственностью, но в него были вложены общие средства (например, на капремонт), второй из супругов имеет право требовать компенсацию.

Пять способов раздела квартиры после развода

1. По согласию сторон

Самый простой путь — договоренность. Если супруги готовы заключить нотариально заверенный договор, раздел квартиры происходит без суда. В договоре прописывают, кто оставляет за собой квартиру, какая компенсация предусмотрена другой стороне, сроки выполнения условий.

Преимущества:

скорость решения;

минимальные затраты;

сохранение отношений между бывшими партнерами.

2. Через суд

Если договориться не удалось, решение конфликта происходит в суде. Основной принцип — равенство долей. Однако суд может от него отступить, если этого требуют интересы детей или есть другие исключительные обстоятельства.

Суд может изменить пропорцию, если:

дети остаются с одним из супругов;

один из супругов имеет инвалидность или серьезную болезнь;

второй из супругов повредил или скрыл имущество.

3. Выкуп доли

Распространенный вариант — когда один из супругов выкупает долю другого. Сумма компенсации должна соответствовать рыночной стоимости жилья, определяемой независимой оценкой. Соглашение можно оформить нотариально или в рамках судебного производства.

4. Продажа квартиры

Если раздел или выкуп невозможны, квартира продается, а средства распределяются согласно долям. Это требует усилий и времени, однако в итоге позволяет избежать длительных споров.

5. Реальное разделение

В редких случаях, когда планировка квартиры позволяет создать два отдельных жилых помещения, возможен реальный раздел с последующим оформлением на каждого из супругов отдельной собственности.

Что делать с квартирой в ипотеке

Раздел ипотечного жилья — одна из самых сложных ситуаций. В таких случаях важно учесть:

на кого оформлен кредит;

кто фактически вносил платежи;

сколько средств уже выплачено;

есть ли возможность переоформить договор с банком.

Возможные решения:

переоформление кредита на одного из супругов;

продажа жилья, погашение долга и разделение остатка;

продолжение совместной оплаты по кредиту.

Как разделить квартиру: пошаговый алгоритм

Определить статус квартиры — совместная или личная собственность.

Собрать документы — свидетельство о браке, документы на детей, техпаспорт, договор купли-продажи и т.д.

Провести оценку квартиры — с помощью независимого оценщика.

Выбрать способ раздела — по согласию, через суд, продажа или выкуп.

Оформить сделку или решение суда — юридически корректно при участии специалиста.

Учитывайте сроки

Право на раздел квартиры не безгранично, отмечает адвокат. Исковая давность составляет три года с момента, когда один из супругов узнал или мог узнать о нарушении своих прав. Промедление может стоить дорого — в частности, потерей права требовать раздела, добавляет Николаева.

Ранее мы рассказывали, сколько лет нужно прожить в гражданском браке для раздела имущества. Ведь отдельные пары годами живут вместе без официального оформления брака. За этот период они могут совместно приобретать разнообразное имущество, судьба которого становится предметом раздела в случае расторжения их союза.

Также отметим, что после расторжения брака бывшие муж и жена сталкиваются с необходимостью решения бытовых вопросов, среди которых наиболее остро стоит раздел совместно нажитого. Важно знать, что, несмотря на определение некоторого имущества как неделимого согласно законодательству, существуют законные пути его раздела.