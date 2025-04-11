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Не зради і фінанси — найпоширеніша причина розлучень у 2025 році

11 квітня 2025 07:25
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Психологи назвали найчастішу причину розлучень у 2025 — і це не зрада
Скандал між парою. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Розлучення — це завжди важке випробовування та сумний фінал в житті багатьох пар. Є безліч причин, які можуть призвести до розриву стосунків, однак через що це трапляється найчастіше?

Новини.LIVE розповість про найпоширенішу причину розлучень. 

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Через що пари розлучаються найчастіше

Психологи розповідають, що головна причина розлучень — це не зрада чи фінансові труднощі. Причина в іншому: жінка вимушена повністю керувати сім'єю. Так, чоловік приносить гроші, але вся інша відповідальність на жінці. Вона займається усім, що стосується побуту і здоров'я близьких: від щеплень дітям до подарунків на ювілей родичам.

Чому пари найчастіше розлучаються
Втомлена жінка від побутової роботи. Фото: freepik

 Всі побутові щоденні справи завжди на ній. Чи буде в чоловіка чиста сорочка вранці на роботу? Чи готове домашнє завдання дітей до школи? Все залежить лише від жінки. А коли вона просить свого чоловіка розділити цю нішу, в кращому випадку він відповідає: "Скажи, що зробити". У такій парі в жінки немає партнера, є тільки виконувач, який дуже втомлюється на роботі і приходить додому відпочивати. 

Чоловік знає, що є людина, яка розбудить зранку, нагодує і попіклується про дітей. Водночас жінка має розуміння, що їй немає на кого покластись. Так, з роками замість легкої та веселої дівчини з'являється постійно незадоволена та напружена жінка. Це трапляється не тому, що вона така є, а тому, що вона несе вантаж відповідальності лише одна.

Головна причина розлучень
Втомлена та незадоволена жінка. Фото: freepik

Крім того, пари втрачають емоційний зв'язок, майже не спілкуються, мало проводять часу наодинці та навіть не жартують. Це все може спричинити розрив стосунків.

Раніше ми писали, що парам потрібно робити щодня, аби з роками не згасала любов

Також ми повідомляли, як ще можна покращити свої стосунки в шлюбі.

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08:02 На вихідні зійде Рожевий великодній Місяць — що це таке

08:00 Гроші для постраждалих — хто зможе отримати до 50 тис. грн

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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