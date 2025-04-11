Психологи назвали найчастішу причину розлучень у 2025 — і це не зрада

Скандал між парою. Фото: freepik

Розлучення — це завжди важке випробовування та сумний фінал в житті багатьох пар. Є безліч причин, які можуть призвести до розриву стосунків, однак через що це трапляється найчастіше?

Новини.LIVE розповість про найпоширенішу причину розлучень.

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Через що пари розлучаються найчастіше

Психологи розповідають, що головна причина розлучень — це не зрада чи фінансові труднощі. Причина в іншому: жінка вимушена повністю керувати сім'єю. Так, чоловік приносить гроші, але вся інша відповідальність на жінці. Вона займається усім, що стосується побуту і здоров'я близьких: від щеплень дітям до подарунків на ювілей родичам.

Втомлена жінка від побутової роботи. Фото: freepik

Всі побутові щоденні справи завжди на ній. Чи буде в чоловіка чиста сорочка вранці на роботу? Чи готове домашнє завдання дітей до школи? Все залежить лише від жінки. А коли вона просить свого чоловіка розділити цю нішу, в кращому випадку він відповідає: "Скажи, що зробити". У такій парі в жінки немає партнера, є тільки виконувач, який дуже втомлюється на роботі і приходить додому відпочивати.

Чоловік знає, що є людина, яка розбудить зранку, нагодує і попіклується про дітей. Водночас жінка має розуміння, що їй немає на кого покластись. Так, з роками замість легкої та веселої дівчини з'являється постійно незадоволена та напружена жінка. Це трапляється не тому, що вона така є, а тому, що вона несе вантаж відповідальності лише одна.

Втомлена та незадоволена жінка. Фото: freepik

Крім того, пари втрачають емоційний зв'язок, майже не спілкуються, мало проводять часу наодинці та навіть не жартують. Це все може спричинити розрив стосунків.

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