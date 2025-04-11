Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Психология arrow Не измены и финансы — самая частая причина разводов в 2025 году arrow

Не измены и финансы — самая частая причина разводов в 2025 году

11 апреля 2025 07:25
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Психологи назвали самую частую причину разводов в 2025 — и это не измена
Скандал между парой. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

Развод — это всегда тяжелое испытание и печальный финал в жизни многих пар. Есть множество причин, которые могут привести к разрыву отношений, однако из-за чего это случается чаще всего?

Новини.LIVE расскажет о самой распространенной причине разводов.

Реклама
Читайте также:

Из-за чего пары разводятся чаще всего

Психологи рассказывают, что главная причина разводов — это не измена или финансовые трудности. Причина в другом: женщина вынуждена полностью управлять семьей. Да, мужчина приносит деньги, но вся остальная ответственность на женщине. Она занимается всем, что касается быта и здоровья близких: от прививок детям до подарков на юбилей родственникам.

Чому пари найчастіше розлучаються
Уставшая женщина от бытовой работы. Фото: freepik

Все бытовые ежедневные дела всегда на ней. Будет ли у мужчины чистая рубашка утром на работу? Готово ли домашнее задание детей в школу? Все зависит только от женщины. А когда она просит своего мужчину разделить эту ношу, в лучшем случае он отвечает: "Скажи, что сделать". В такой паре у женщины нет партнера, есть только исполнитель, который очень устает на работе и приходит домой отдыхать.

Мужчина знает, что есть человек, который разбудит утром, накормит и позаботится о детях. В то же время женщина имеет понимание, что ей не на кого положиться. Так, с годами вместо легкой и веселой девушки появляется постоянно недовольная и напряженная женщина. Это случается не потому, что она такая есть, а потому, что она несет груз ответственности только одна.

Головна причина розлучень
Уставшая и недовольная женщина. Фото: freepik

Кроме того, пары теряют эмоциональную связь, почти не общаются, мало проводят времени наедине и даже не шутят. Это все может привести к разрыву отношений.

Ранее мы писали, что парам нужно делать каждый день, чтобы с годами не угасала любовь.

Также мы сообщали, как еще можно улучшить свои отношения в браке.

психология развод интересные факты отношения психология отношений
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:54 Метро Киева потратит более 3,3 млн грн на извещатели и фанеру

08:50 Некорректные суммы в платежках за газ — как избежать

08:46 Тарифы на коммуналку удивят — кто заплатит больше за отопление

08:34 В Киеве мужчина надругался и убил знакомую — приговор суда

08:33 После войны в Украине может вырасти преступность, — Цимбалюк

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

08:29 Отсрочка в "Резерв+" — как оформить мужчинам с инвалидностью

08:29 Союзники Украины выступили за новые гарантии безопасности

08:15 Цены на недвижимость в ЕС бьют рекорды — что происходит

08:06 В Днепре возросло количество раненых в результате обстрела

08:03 Спецтрибунал сможет судить Путина при одном условии — о чем речь

08:54 Метро Киева потратит более 3,3 млн грн на извещатели и фанеру

08:50 Некорректные суммы в платежках за газ — как избежать

08:46 Тарифы на коммуналку удивят — кто заплатит больше за отопление

08:34 В Киеве мужчина надругался и убил знакомую — приговор суда

08:33 После войны в Украине может вырасти преступность, — Цимбалюк

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

08:29 Отсрочка в "Резерв+" — как оформить мужчинам с инвалидностью

08:29 Союзники Украины выступили за новые гарантии безопасности

08:15 Цены на недвижимость в ЕС бьют рекорды — что происходит

08:06 В Днепре возросло количество раненых в результате обстрела

08:03 Спецтрибунал сможет судить Путина при одном условии — о чем речь

20:11 Скачок цен перед Пасхой в Одессе — что подорожало

9 апреля

22:33 Мировые рынки нестабильны — чего ждать от инициатив Трампа

8 апреля

22:33 Цена молодого картофеля — 160 грн за кг, что говорят одесситы

06:44 Россияне срывают визит Зеленского в ЮАР — как они это делают

7 апреля

22:33 Какая должна быть зарплата у мэра Одессы — мнения горожан

06:26 Пробелы в FATCA: почему налоговые органы действуют неправомерно

4 апреля

22:33 Гарантии безопасности для Украины — что думают об этом одесситы

18:33 Полномочия Труханова заканчиваются — ждать ли выборов в Одессе

07:01 НАТО исполняется 76 лет — когда и зачем создали Альянс

06:34 Сигареты от 120 грн — одесситы о повышении цен на табак

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Особые банкноты — от каких купюр евро лучше избавиться в 2025

5 апреля 2025

Легальный выезд за границу — что грозит тем, кто не вернулся

8 апреля 2025

Цены на яйца изменили траекторию — что происходит в АТБ

3 апреля 2025

Польша и Германия — почему украинцев могут депортировать в апреле

4 апреля 2025

Новый тариф от Киевстара — что стоит всего 50 грн в месяц

Обреченные купюры — какие доллары и евро запрещено обменивать

5 апреля 2025

Какой мессенджер самый безопасный — Буданов ответил

31 марта 2025

Валюта в квартире — где категорически нельзя держать доллары

9 апреля 2025

Пенсионерам придется вернуть деньги государству — кого касается

10 апреля 2025

Военный предложил разделить мобилизованных на категории