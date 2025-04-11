Психологи назвали самую частую причину разводов в 2025 — и это не измена

Скандал между парой. Фото: freepik

Развод — это всегда тяжелое испытание и печальный финал в жизни многих пар. Есть множество причин, которые могут привести к разрыву отношений, однако из-за чего это случается чаще всего?

Новини.LIVE расскажет о самой распространенной причине разводов.

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Психологи рассказывают, что главная причина разводов — это не измена или финансовые трудности. Причина в другом: женщина вынуждена полностью управлять семьей. Да, мужчина приносит деньги, но вся остальная ответственность на женщине. Она занимается всем, что касается быта и здоровья близких: от прививок детям до подарков на юбилей родственникам.

Уставшая женщина от бытовой работы. Фото: freepik

Все бытовые ежедневные дела всегда на ней. Будет ли у мужчины чистая рубашка утром на работу? Готово ли домашнее задание детей в школу? Все зависит только от женщины. А когда она просит своего мужчину разделить эту ношу, в лучшем случае он отвечает: "Скажи, что сделать". В такой паре у женщины нет партнера, есть только исполнитель, который очень устает на работе и приходит домой отдыхать.

Мужчина знает, что есть человек, который разбудит утром, накормит и позаботится о детях. В то же время женщина имеет понимание, что ей не на кого положиться. Так, с годами вместо легкой и веселой девушки появляется постоянно недовольная и напряженная женщина. Это случается не потому, что она такая есть, а потому, что она несет груз ответственности только одна.

Уставшая и недовольная женщина. Фото: freepik

Кроме того, пары теряют эмоциональную связь, почти не общаются, мало проводят времени наедине и даже не шутят. Это все может привести к разрыву отношений.

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