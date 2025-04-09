Як повернути іскру в стосунки — щасливі пари давно роблять це

Пара цілується. Фото: Freepik

Час від часу багато пар ставлять собі те саме питання: "Що робити, якщо почуття вже не ті?". Здається, все спокійно, побут налагоджений, сварок наче нема — а душа мовчить. Не хочеться обійматися, розмови стають сухими, а в ліжку між вами умовна перегородка. Це нормально. Але зупинятися на цьому не варто, адже є можливість повернути іскру в стосунки.

Новини.LIVE розповість, як можна врятувати відносини.

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Психологиня Олена Адамова пояснює просто: не варто очікувати, що кохання завжди буде як на піку закоханості. Стосунки — як гірка синусоїда: то вверх, то вниз. Головне — не дати їм скотитися до повного "ні про що".

Секрети щасливого сімейного життя

Ось кілька простих речей, які можуть оживити стосунки:

Жодних претензій. Ніхто нікому нічого не винен. Ви разом, бо хочете бути щасливими. Без тиску й докорів — так кохання дихає вільно.

Ніхто нікому нічого не винен. Ви разом, бо хочете бути щасливими. Без тиску й докорів — так кохання дихає вільно. Хваліть. Навіть за дрібниці. Вечеря? Скажіть, що смачно. Прибирання? Зверніть увагу, як затишно. Людині важливо знати, що її помічають.

Навіть за дрібниці. Вечеря? Скажіть, що смачно. Прибирання? Зверніть увагу, як затишно. Людині важливо знати, що її помічають. Згадуйте хороше. Спільні відпустки, перші побачення, жарти, що зрозумілі лише вам. Ці спогади — як теплий плед для душі.

Спільні відпустки, перші побачення, жарти, що зрозумілі лише вам. Ці спогади — як теплий плед для душі. Запишіть, за що кохаєте. Складіть список і обміняйтесь ним. Так просто і так важливо це робити.

Складіть список і обміняйтесь ним. Так просто і так важливо це робити. Дякуйте. Усно, в записці, у смс. Щира подяка іноді звучить важливіше, ніж "люблю".

Пара проводить час разом. Фото: Freepik

І ще одна порада: не забувайте фліртувати. Так, серйозно. Посміхніться один одному як колись, зробіть неочікуваний комплімент, подивіться очима, в яких є вогонь. Не обов’язково все перетворювати на "романтичну драму", але повернути гру у стосунки ніколи не пізно.

Раніше ми писали про те, як ще можна покращити свої стосунки в шлюбі.

Також ми повідомляли, які милі прізвиська пари часто дають одне одному.