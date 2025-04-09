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Любов з роками не згасає — якщо робити це щодня

9 квітня 2025 08:03
Юлія Костянецька - Редактор
Як повернути іскру в стосунки — щасливі пари давно роблять це
Пара цілується. Фото: Freepik
Юлія Костянецька - Редактор

Час від часу багато пар ставлять собі те саме питання: "Що робити, якщо почуття вже не ті?". Здається, все спокійно, побут налагоджений, сварок наче нема — а душа мовчить. Не хочеться обійматися, розмови стають сухими, а в ліжку між вами умовна перегородка. Це нормально. Але зупинятися на цьому не варто, адже є можливість повернути іскру в стосунки.

Новини.LIVE розповість, як можна врятувати відносини.

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Психологиня Олена Адамова пояснює просто: не варто очікувати, що кохання завжди буде як на піку закоханості. Стосунки — як гірка синусоїда: то вверх, то вниз. Головне — не дати їм скотитися до повного "ні про що".

Секрети щасливого сімейного життя

Ось кілька простих речей, які можуть оживити стосунки:

  • Жодних претензій. Ніхто нікому нічого не винен. Ви разом, бо хочете бути щасливими. Без тиску й докорів — так кохання дихає вільно.
  • Хваліть. Навіть за дрібниці. Вечеря? Скажіть, що смачно. Прибирання? Зверніть увагу, як затишно. Людині важливо знати, що її помічають.
  • Згадуйте хороше. Спільні відпустки, перші побачення, жарти, що зрозумілі лише вам. Ці спогади — як теплий плед для душі.
  • Запишіть, за що кохаєте. Складіть список і обміняйтесь ним. Так просто і так важливо це робити.
  • Дякуйте. Усно, в записці, у смс. Щира подяка іноді звучить важливіше, ніж "люблю".
Щасливе сімейне подружжя можливе
Пара проводить час разом. Фото: Freepik

І ще одна порада: не забувайте фліртувати. Так, серйозно. Посміхніться один одному як колись, зробіть неочікуваний комплімент, подивіться очима, в яких є вогонь. Не обов’язково все перетворювати на "романтичну драму", але повернути гру у стосунки ніколи не пізно.

Раніше ми писали про те, як ще можна покращити свої стосунки в шлюбі.

Також ми повідомляли, які милі прізвиська пари часто дають одне одному.

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08:55 Нафтогаз назвав важливі нюанси у зміні особового рахунку

08:47 Податки за перекази на картку — чи справді за усе треба платити

08:46 Здичавілі корови у Чорнобилі дали потомство — фото

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

08:30 Масована атака БпЛА по Дніпру — в ОВА назвали наслідки

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