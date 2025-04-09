Як повернути іскру в стосунки — щасливі пари давно роблять це

Любов з роками не згасає — якщо робити це щодня
Час від часу багато пар ставлять собі те саме питання: "Що робити, якщо почуття вже не ті?". Здається, все спокійно, побут налагоджений, сварок наче нема — а душа мовчить. Не хочеться обійматися, розмови стають сухими, а в ліжку між вами умовна перегородка. Це нормально. Але зупинятися на цьому не варто, адже є можливість повернути іскру в стосунки.
Новини.LIVE розповість, як можна врятувати відносини.
Психологиня Олена Адамова пояснює просто: не варто очікувати, що кохання завжди буде як на піку закоханості. Стосунки — як гірка синусоїда: то вверх, то вниз. Головне — не дати їм скотитися до повного "ні про що".
Секрети щасливого сімейного життя
Ось кілька простих речей, які можуть оживити стосунки:
- Жодних претензій. Ніхто нікому нічого не винен. Ви разом, бо хочете бути щасливими. Без тиску й докорів — так кохання дихає вільно.
- Хваліть. Навіть за дрібниці. Вечеря? Скажіть, що смачно. Прибирання? Зверніть увагу, як затишно. Людині важливо знати, що її помічають.
- Згадуйте хороше. Спільні відпустки, перші побачення, жарти, що зрозумілі лише вам. Ці спогади — як теплий плед для душі.
- Запишіть, за що кохаєте. Складіть список і обміняйтесь ним. Так просто і так важливо це робити.
- Дякуйте. Усно, в записці, у смс. Щира подяка іноді звучить важливіше, ніж "люблю".
І ще одна порада: не забувайте фліртувати. Так, серйозно. Посміхніться один одному як колись, зробіть неочікуваний комплімент, подивіться очима, в яких є вогонь. Не обов’язково все перетворювати на "романтичну драму", але повернути гру у стосунки ніколи не пізно.
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