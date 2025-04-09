Как вернуть искру в отношения — счастливые пары давно делают это

Любовь с годами не угасает — если делать это каждый день
Время от времени многие пары задают себе один и тот же вопрос: "Что делать, если чувства уже не те?". Кажется, все спокойно, быт налажен, ссор вроде бы нет — а душа молчит. Не хочется обниматься, разговоры становятся сухими, а в постели между вами условная перегородка. Это нормально. Но останавливаться на этом не стоит, ведь есть возможность вернуть искру в отношения.
Новини.LIVE расскажет, как можно спасти отношения.
Психолог Елена Адамова объясняет просто: не стоит ожидать, что любовь всегда будет как на пике влюбленности. Отношения — как горькая синусоида: то вверх, то вниз. Главное — не дать им скатиться до полного "ни о чем".
Секреты счастливой семейной жизни
Вот несколько простых вещей, которые могут оживить отношения:
- Никаких претензий. Никто никому ничего не должен. Вы вместе потому что хотите быть счастливыми. Без давления и упреков — так любовь дышит свободно.
- Хвалите. Даже за мелочи. Ужин? Скажите, что вкусно. Уборка? Обратите внимание, как уютно. Человеку важно знать, что его замечают.
- Вспоминайте хорошее. Совместные отпуска, первые свидания, шутки, понятные только вам. Эти воспоминания — как теплый плед для души.
- Запишите, за что любите. Составьте список и обменяйтесь им. Так просто и так важно так сделать.
- Благодарите. Устно, в записке, в смс. Искренняя благодарность иногда звучит важнее, чем "люблю".
И еще один совет: не забывайте флиртовать. Да, серьезно. Улыбнитесь друг другу как прежде, сделайте неожиданный комплимент, посмотрите глазами, в которых есть огонь. Не обязательно все превращать в "романтическую драму", но вернуть игру в отношения никогда не поздно.
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