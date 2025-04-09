Как вернуть искру в отношения — счастливые пары давно делают это

Пара целуется. Фото: Freepik

Время от времени многие пары задают себе один и тот же вопрос: "Что делать, если чувства уже не те?". Кажется, все спокойно, быт налажен, ссор вроде бы нет — а душа молчит. Не хочется обниматься, разговоры становятся сухими, а в постели между вами условная перегородка. Это нормально. Но останавливаться на этом не стоит, ведь есть возможность вернуть искру в отношения.

Новини.LIVE расскажет, как можно спасти отношения.

Реклама

Читайте также:

Психолог Елена Адамова объясняет просто: не стоит ожидать, что любовь всегда будет как на пике влюбленности. Отношения — как горькая синусоида: то вверх, то вниз. Главное — не дать им скатиться до полного "ни о чем".

Секреты счастливой семейной жизни

Вот несколько простых вещей, которые могут оживить отношения:

Никаких претензий. Никто никому ничего не должен. Вы вместе потому что хотите быть счастливыми. Без давления и упреков — так любовь дышит свободно.

Никто никому ничего не должен. Вы вместе потому что хотите быть счастливыми. Без давления и упреков — так любовь дышит свободно. Хвалите. Даже за мелочи. Ужин? Скажите, что вкусно. Уборка? Обратите внимание, как уютно. Человеку важно знать, что его замечают.

Даже за мелочи. Ужин? Скажите, что вкусно. Уборка? Обратите внимание, как уютно. Человеку важно знать, что его замечают. Вспоминайте хорошее. Совместные отпуска, первые свидания, шутки, понятные только вам. Эти воспоминания — как теплый плед для души.

Совместные отпуска, первые свидания, шутки, понятные только вам. Эти воспоминания — как теплый плед для души. Запишите, за что любите. Составьте список и обменяйтесь им. Так просто и так важно так сделать.

Составьте список и обменяйтесь им. Так просто и так важно так сделать. Благодарите. Устно, в записке, в смс. Искренняя благодарность иногда звучит важнее, чем "люблю".

Пара проводит время вместе. Фото: Freepik

И еще один совет: не забывайте флиртовать. Да, серьезно. Улыбнитесь друг другу как прежде, сделайте неожиданный комплимент, посмотрите глазами, в которых есть огонь. Не обязательно все превращать в "романтическую драму", но вернуть игру в отношения никогда не поздно.

Ранее мы писали о том, как еще можно улучшить свои отношения в браке.

Также мы сообщали, какие милые прозвища пары часто дают друг другу.