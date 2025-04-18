Когда и почему теряется право собственности на недвижимость в 2025 году

Женщины читают документы. Фото: Freepik

В условиях военного положения, экономической нестабильности и изменений в законодательстве потеря права собственности в Украине в 2025 году — не просто теоретический риск. Это юридическая реальность, которая может коснуться как физических, так и юридических лиц. Ведь сейчас в стране значительно усилилась практика потери права на недвижимость по обстоятельствам, не зависящим от воли собственника.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, в каких именно случаях владелец теряет право на недвижимость, как это регламентируется законодательно и на что стоит обратить внимание сегодня, чтобы не остаться без жилья или участка завтра.

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Право собственности не является пожизненным по умолчанию. Человек может сознательно отказаться от владения недвижимостью. Согласно Гражданскому кодексу Украины, это может быть отчуждение имущества (продажа, дарение, мена) или отказ от права собственности.

В случае имущества, не подлежащего госрегистрации, право прекращается с момента совершения действий (например, устного или письменного уведомления). Если же это квартира или дом, внесенные в реестр, — право прекращается с момента внесения соответствующей записи.

В то же время юристы Бесплатной юридической помощи отмечают, что отказ без передачи имущества другому лицу (например, государству или общине) может привести к правовой неопределенности — такая недвижимость считается бесхозной.

Закон выше собственности: запреты и ограничения

Есть объекты, которые по закону не могут принадлежать определенным лицам. Например, стратегическая инфраструктура или недвижимость в приграничной зоне иностранцам.

В случае, когда закон меняется уже после приобретения собственности, лицо должно отчуждать такое имущество в определенный срок. В противном случае:

оно продается принудительно по решению суда;

сумма выручки возвращается бывшему владельцу;

если продажа не состоялась — имущество переходит государству с компенсацией.

Эксперты предупреждают, что из-за обновления подзаконных актов, некоторая недвижимость в прифронтовых регионах может стать предметом таких споров.

Физическое уничтожение: если имущество больше не существует

Гражданский кодекс прямо указывает: если объект недвижимости уничтожен, право на него прекращается. Речь идет о полной утрате материального объекта — например, в результате взрыва, пожара, оползня и т.д.

Для регистрируемых объектов собственность считается прекращенной только после внесения изменений в Госреестр.

Даже если вы не внесли изменения в реестр, возмещение или компенсацию за уничтоженное жилье можно получить только после юридического признания его уничтоженным.

Выкуп и принудительное отчуждение: общественная необходимость превыше всего

Собственность на недвижимость может прекратиться в связи с выкупом земельного участка для общественных нужд или решением суда о принудительном отчуждении. Чаще всего такие случаи касаются строительства дорог, линий электропередач, оборонных объектов.

В то же время закон гарантирует полное и предварительное возмещение стоимости имущества. Можно также требовать предоставления другого участка.

В условиях войны такие случаи участились — особенно на территориях, где проводятся оборонные работы или планируется восстановление разрушенной инфраструктуры.

Государство забирает: реквизиция и конфискация

Реквизиция — принудительное изъятие имущества ради общественной нужды (в частности в условиях военного положения). Она осуществляется с компенсацией стоимости, а собственник может требовать возврата имущества после прекращения обстоятельств.

Конфискация — лишение собственности по решению суда как санкция за правонарушение. Здесь компенсация не предусмотрена.

Например, дом может быть конфискован у владельца, осужденного за государственную измену. Или реквизирован — для размещения воинского подразделения.

Принудительное взыскание: долги как причина потери собственности

Еще одно распространенное основание — обращение взыскания на недвижимость по долговым обязательствам.

Собственник может потерять квартиру или дом в случае:

ипотечного долга;

неуплаты алиментов;

решений суда о компенсациях.

Смерть владельца или ликвидация компании

Право собственности прекращается и в случае смерти физического лица или прекращения юридического лица. У физического лица собственность переходит наследникам, а у юридического — к правопреемнику или распределяется согласно ликвидационному балансу.

Специалисты отмечают, что в 2025 году особенно актуальны случаи, когда наследство остается без наследников — тогда имущество признается выморочным и переходит государству.

Как сообщалось, в Украине право собственности на недвижимость, включая квартиры, становится официальным только после государственной регистрации. Однако и в 2025 году есть случаи, когда владельцы старых объектов не оформили свои права должным образом. Важно помнить, что без записи в государственном реестре право собственности на имущество юридически не существует.

Также отметим, в обществе все еще существует ошибочное представление, что регистрация места жительства, бывшая прописка, автоматически дает право на жилье. Поэтому многие ошибочно считают, что прописанное лицо может претендовать на часть собственности или его выселение будет сложным или невозможным.