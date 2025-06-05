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Квартира от государства — кто имеет право получить в 2025 году

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Дата публикации 5 июня 2025 08:15
Кто имеет право на бесплатное жилье от государства в 2025 году
Мужчина получает ключи. Фото: Freepik

Бесплатное жилье от государства в 2025 году — не миф, а четко урегулированный процесс, который касается наиболее уязвимых категорий граждан. Украинское законодательство определяет, кто и при каких условиях может претендовать на социальное или служебное жилье, а также предусматривает денежную компенсацию в случае его отсутствия.

Согласно Закону Украины "О жилищном фонде социального назначения", социальное жилье — это недвижимость, которую государство предоставляет бесплатно в пользование лицам с низкими доходами или в сложных жизненных обстоятельствах. В 2025 году государство фокусируется на поддержке таких категорий:

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  1. Лица с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями, которые не могут проживать в общем жилье.
  2. Граждане, проживающие в признанных аварийными зданиях.
  3. Дети-сироты после завершения обучения, которые не имеют собственного жилья.
  4. Внутренне перемещенные лица, не имеющие жилья на подконтрольной территории Украины.
  5. Семьи с жилой площадью менее 7 кв. м на человека.
  6. Люди с очень низким среднемесячным доходом (меньше прожиточного минимума).

Кто получит жилье вне очереди

Для некоторых граждан государство предусматривает приоритетное обеспечение жильем. Эти льготные категории не ждут годами в общей очереди:

  • семьи погибших военных;
  • реабилитированные жертвы политических репрессий;
  • участники боевых действий, ветераны войны и лица с инвалидностью вследствие войны;
  • пострадавшие от Чернобыльской катастрофы;
  • дети-сироты и дети с инвалидностью;
  • пострадавшие от стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций;
  • многодетные семьи с пятью и более детьми.

В 2025 году именно этим группам уделяется особое внимание при распределении доступного жилого фонда.

Какое жилье можно получить

Варианты жилья могут отличаться: от отдельной комнаты в коммунальной квартире до полноценной усадьбы или квартиры в многоэтажке. Как правило, речь идет о недвижимости на вторичном рынке.

Минимальный стандарт: 13,65 кв. м жилой площади на одного человека. Однако органы местной власти могут предоставить дополнительные 10 кв. м или даже отдельное жилье, если существует документально подтвержденная потребность.

Кто определяет аварийность жилья

Для того чтобы получить право на жилье из-за аварийности нынешнего жилья, необходимо пройти оценку специальной комиссии. Она создается при местных советах и оценивает жилье по нескольким критериям:

  • серьезное повреждение конструкций из-за огня или наводнения;
  • угроза обвала, высокое шумовое или химическое загрязнение;
  • нецелесообразность или невозможность ремонта здания.

Военнослужащие: право на жилье или компенсацию

В 2025 году государство сохраняет и расширяет программы жилищного обеспечения для военных, напоминают в Министерстве обороны. Закон гарантирует:

  1. Постоянное бесплатное жилье: военные могут стать в очередь на квартиру, которая будет передана им в собственность.
  2. Служебное жилье: временная квартира на период службы в другом городе.
  3. Компенсацию за аренду, если нет возможности обеспечить жильем.

Размер ежемесячной компенсации составляет:

  • Киев — 4 560 грн;
  • областные центры — 3 420 грн;
  • другие населенные пункты — 2 280 грн.

Сумма возрастает в 1,5 раза, если военный имеет трех и более членов семьи. Для оформления компенсации подается рапорт командованию.

Как стать в очередь: ключевые этапы

Чтобы начать процесс получения бесплатного жилья, нужно:

  1. Обратиться в местный орган самоуправления.
  2. Подать документы, которые подтверждают право на льготу или сложные жизненные обстоятельства.
  3. Пройти проверку жилищных условий.
  4. Получить решение жилищной комиссии о постановке на учет.
  5. Ожидать выделения жилья или компенсации согласно очереди.

Что еще стоит знать украинцам

Передача недвижимости в Украине — это сложный вопрос, охватывающий как семейные и имущественные аспекты, так и значительные юридические и финансовые последствия. В 2025 году, когда налоговая нагрузка и нотариальные ставки выросли, выбор между дарением и куплей-продажей приобретает особое значение. Хотя оба варианта являются законными, их стоимость и правовые последствия могут существенно отличаться.

Также мы рассказывали, что приобретение недвижимости — это ответственный шаг, требующий основательных знаний и тщательной подготовки. Сейчас, когда рынок остается изменчивым, необдуманные решения могут привести к значительным финансовым и временным потерям, а также к излишнему стрессу. Успешная сделка зависит от вашей осведомленности и внимательности на каждом этапе процесса.

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Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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