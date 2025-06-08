Закон о жилье хотят переписать — изменения в лизинге, аренде и льготной ипотеке

Женщина держит ключи. Фото: Freepik

В Верховной Раде готовится одна из самых масштабных реформ в сфере жилья за десятилетие. Парламентарии рассматривают правительственный законопроект №12377 "Об основных принципах жилищной политики", который должен стать новым рамочным документом для всей жилищной системы в Украине. Профильный комитет уже рекомендовал его принять в первом чтении, поэтому рассмотрение документа может начаться в ближайшее время.

По словам главы партии "Слуга народа" и одной из идеологов реформы Елены Шуляк, сейчас жилищная сфера Украины балансирует на грани полного коллапса. Потому что действующая нормативная база, как ни странно, до сих пор опирается на Жилищный кодекс, принятый в 1983 году.

Реклама

Читайте также:

За более чем 40 лет ситуация в стране, социальная структура и потребности граждан изменились коренным образом. Война, внутреннее перемещение миллионов человек и разрушенные города окончательно продемонстрировали: старая система больше не работает.

Депутат приводит несколько фактов, иллюстрирующих глубину проблемы:

600 тысяч граждан годами находятся в очереди на получение жилья, не имея реального шанса его получить;

не существует жизнеспособной системы социальной аренды;

маневровый жилой фонд — почти отсутствует;

арендные отношения регулируются устаревшими или общими нормами, не учитывающими интересы ни арендаторов, ни арендодателей;

система ипотеки — фактически недоступна для большинства переселенцев, потерявших дома.

"Эти проблемы умножились на миллионы ВПЛ и разрушение жилья из-за войны. Ситуация стала невероятно сложной", — подчеркнула Шуляк.

Что предлагает новый закон

Этот законопроект — не о косметических изменениях, а о перезапуске всей жилищной политики в государстве. Согласно его положениям, основными направлениями реформы должны стать:

Создание полноценной системы льготной ипотеки. Возможность аренды с выкупом жилья. Введение механизмов лизинга жилой недвижимости. Компенсации части стоимости жилья для определенных категорий граждан.

Эти инструменты призваны сделать жилье доступным не только для молодежи, но и для переселенцев, многодетных семей, лиц с инвалидностью и других социально уязвимых групп.

"Закладывается новый фундамент для миллионов украинцев. Это реформа о доме", — подчеркнула Шуляк.

В фокусе — не квадратные метры, а качество жизни

В отличие от советского подхода, когда на первом месте стоял сам факт предоставления жилой площади, теперь акцент смещается на доступность, гибкость и комфорт. Закон должен заложить основы новой жилищной политики, которая будет включать:

развитие муниципального жилищного фонда;

возможность софинансирования между государством, общинами и гражданами;

повышение стандартов энергоэффективности жилья;

цифровизацию очереди на жилье и автоматизированные процедуры отбора.

Ожидается, что после доработки ко второму чтению, в законопроект будут внесены уточнения, которые учтут технические замечания, в частности по согласованию терминологии, юридических коллизий и потенциального дублирования норм с другими актами.

Как сообщалось, украинский ипотечный рынок восстанавливается быстрее, чем прогнозировали оптимисты, даже несмотря на войну. Движущей силой этого роста является государственная программа "єОселя", которая значительно оживила рынок жилья. В то же время наблюдается рост спроса на коммерческую ипотеку, что свидетельствует об общем восстановлении доверия к рынку недвижимости за пределами государственных программ.

Также мы рассказывали, что бесплатное жилье от государства в 2025 году — это не выдумка, а реальность, урегулированная украинским законодательством. Оно предназначено для наиболее незащищенных слоев населения. Закон четко определяет условия и категории граждан, имеющих право на социальное или служебное жилье, а также предусматривает денежную компенсацию в случае его отсутствия.