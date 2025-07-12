Ремонт квартири в Україні — яка ціна за 1 кв. м та що сталося з вартістю матеріалів і робіт

Чоловік робить ремонт у новобудові. Фото: Pexels

Попри війну українці продовжують купувати нерухомість і робити ремонти. Однак вартість будівельних матеріалів суттєво збільшилася за останні роки.

Новини.LIVE розбирались, які матеріали найбільше здорожчали, і чи треба вкладатися у ремонт цього року.

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Приватні майстри чи офіційні будівельники

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні не було проблем із замовленням окремих ремонтників чи цілих бригад. Для цього можна було або використовувати сайт, на якому майстри пропонували свої послуги, або безпосередньо звертатися до офіційних будівельників.

"У першому випадку це була лотерея: можна було натрапити на недорогого і якісного майстра, а можна було отримати роботу поганої якості, яку потім доводилось вдвічі дорожче переробляти. У другому ж випадку клієнт підписував офіційний контракт, з чіткими пунктами та планом виконання робіт. І якщо майстер робив свою роботу неякісно, то її перероблювали коштом фірми. Так, це було дорожче, але гарантії були вищими", — розповів Новини.LIVE керівник команди будівельників Володимир Соловко.

Нині ж одна з головних проблем, за його словами — нестача професійних кадрів через мобілізацію.

"Зараз це тотальна проблема не тільки у столиці, але й загалом по всій країні. Тому ми беремо майстрів — чоловіків і жінок — які вже вийшли на пенсію, бо замовлень багато, а тих, хто може її виконати, дуже мало. Кількість замовлень росте, у нас графік ремонтів розписаний на пів року вперед. І в основному бригади беруться за якісь великі проєкти, на кшталт ремонту під ключ. Невеликими ремонтами, наприклад, переклеїти шпалери у кімнаті, зараз мало хто займається", — зазначив Соловко, додавши, що якщо раніше бригади могли їздити по всій Україні, то тепер переважно займаються ремонтами у межах міста.

Скільки нині коштує зробити ремонт у квартирі

Насамперед вартість залежить від того, які саме роботи виконуються. При цьому ціни на ремонт в новобудові чи у квартирі на вторинному ринку нині практично не відрізняються. Майстри наголошують: у загальну вартість входить лише виконання певного виду ремонтних робіт. Всі матеріали клієнт купує окремо.

"Якщо говорити про косметичний ремонт, то загалом зараз середня ціна по ринку коливається від 4-5 тисяч гривень за квадратний метр. Якщо капітальний — то від 11 тисяч і вище. Якщо ж людина хоче дизайнерський ремонт, то ціна буде від 16-17 тисяч за квадратний метр, а то і вище, враховуючи складність виконання дизайнерського задуму. І, знову ж таки, це ціни по ринку від "офіціалів". Враховуючи нинішню ситуацію, краще замовляти їх", — пояснив будівельник Вадим Лигаченко у коментарі Новини.LIVE.

Це обійдеться дорожче, однак буде точна гарантія, що майстер не зникне, не доробивши ремонт, додав експерт.

Чи варто робити ремонт у 2025 році

Будівельник Вадим Лигаченко наголосив, що перед тим, як робити ремонт, клієнту треба урахувати всі ризики, які пов'язані з війною, і чітко розуміти, що кінцева вартість ремонту може зрости у кілька разів від початкової ціни.

"Клієнту варто орієнтуватись при ремонті на те, що косметичний ремонт квартири, з новою технікою і меблями, обійдеться у ту ж суму, за яку квартира була придбана. Якщо ремонт капітальний — то збільште суму у півтора раза мінімум. А якщо дизайнерський, то тут залежить від фантазії клієнта і дизайнера. Ремонт може коштувати й у п'ять разів дорожче від вартості квартири. Ну й не варто забувати про ризики: можна зробити дорогий ремонт, а потім буде "прильот" — і все, квартира зруйнована", — додав будівельник.

Що входить у вартість косметичного ремонту

За його словами, у вартість косметичного ремонту зазвичай входить:

наклеювання шпалер на стіни та стелю або фарбування;

заміна ламінату чи перестилання лінолеуму;

заміна розеток та вимикачів.

"Усе інше, наприклад, зірвати старі шпалери, вирівняти стіну, проштробити стіну для заміни дротів, повішати карниз чи встановити раковину, оговорюється окремо. Термін виконання робіт десь півтора місяця", — додав Лигаченко.

Що входить у вартість капітального ремонту

Зазвичай у вартість такого ремонту входять електромонтажні роботи, плиточні, оздоблювальні, сантехнічні роботи, а також монтаж чи демонтаж окремих конструкцій.

"Якщо клієнт хоче ще встановити, до прикладу, систему кондиціонування чи теплу підлогу, це рахується окремо. По термінах займає не менше 2-3 місяців", — розповів керівник команди будівельників Володимир Соловко.

Що входить у вартість дизайнерського ремонту

Зазвичай у вартість входить виконання дизайнерського проєкту, який може бути доволі складним, а також роботи з мармуром. Строк виконання таких робіт може складати від 3 місяців до року.

Які матеріали здорожчали найбільше

З початку повномасштабного вторгнення, за словами будівельників, абсолютно всі будівельні матеріали, починаючи від бетону, закінчуючи фурнітурою, здорожчали мінімум на 80-120%. Це пов'язано і зі зростанням попиту, а також із закриттям окремих українських виробництв.

"Найбільше, звичайно, подорожчав цемент, зараз він у два-три рази дорожче, ніж коштував до війни. І це зрозуміло, адже по країні є величезні руйнування, йде активна відбудова, тому цемент дуже потрібен всім", — пояснив Володимир Соловко.

На друге місце будівельник поставив металопластикові вікна.

"На четвертому році війни склопакети коштують приблизно у 2,5-3 рази дорожче ніж до 2022 року. Теж тут питань не виникає жодних, ми всі бачимо наслідки прильотів по цивільній інфраструктурі", — розповів Володимир Соловко.

Він додав, що попри те, що склопакети виробляють в Україні, основні комплектуючі — імпортні. До війни, до прикладу, скло імпортувалось з Росії та Білорусі. Зараз же воно завозиться з Чехії, Польщі, Азербайджану, Туреччини та інших країн.

"Загалом, на диво, попри війну, немає дефіциту будівельних матеріалів. І якщо подивитися виробника — основна маса того, що потрібно для ремонту, виробляється в Україні. Починаючи від бетону, закінчуючи оздоблювальними матеріалами, фарбою, шпалерами — все це зроблено в Україні", — сказав Вадим Лигаченко.

Будівельник зазначив, що фурнітура на нашому ринку імпортна — китайська або європейська. Інші ж необхідні для ремонту матеріали хорошої якості продають і від українських виробників.

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