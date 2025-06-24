Які стіни в квартирі можна зносити без дозволу — повний гід

Чоловіки монтують стіну. Фото: Freepik

Перепланування квартири — це шанс створити комфортний і функціональний простір, який відповідає вашим потребам. Однак демонтаж стін — відповідальний крок, адже помилка може коштувати не лише грошей, але й безпеки всього будинку.

Особливо популярною зміна конфігурації стін у квартирі стало в хрущовках і панельних багатоповерхівках, де кожен сантиметр має значення, наголошують в експертному бюро "Нерухомі".

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Перепланування — це перенесення або демонтаж ненесучих перегородок, зміна внутрішнього простору без втручання в опорні конструкції та загальнобудинкові системи. Переобладнання — заміна сантехніки, перенесення кухні в межах її зони, облаштування ванни або душової, монтаж вентиляції тощо. Реконструкція — масштабні зміни, що зачіпають несучі конструкції, зовнішні стіни, дахи, перекриття.

Знання різниці між цими роботами — перший крок до безпечного перепланування, наголошують фахівці.

Які стіни можна зносити без дозволу

Українське законодавство дозволяє виконувати низку робіт без подання документів на погодження. Згідно з постановою КМУ №406 від 2017 року, ви можете без узгоджень:

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демонтувати внутрішні перегородки, які не є несучими;

переносити або монтувати нові ненесучі перегородки;

об'єднувати санвузол і ванну, якщо не порушується вентиляційна система;

поєднувати кухню з кімнатою, але лише за умови відсутності газового обладнання;

змінювати розташування сантехніки в межах ванної чи кухні;

влаштовувати або закладати внутрішні дверні прорізи;

поєднувати житлову кімнату з лоджією або балконом, якщо зберігається підвіконний блок і не змінюється система опалення.

Ці дії не вимагають дозволів, але після завершення робіт всі зміни потрібно внести до технічної документації.

У яких випадках дозвіл необхідний

Якщо ваші плани стосуються серйозного втручання у структуру будівлі або системи, без погодження не обійтися. Зокрема, погодження потрібне, якщо:

Ви плануєте знести або частково демонтувати несучу стіну. Роботи зачіпають інженерні системи загального користування: вентиляцію, опалення, водопостачання. Перепланування передбачає вихід за межі квартири: балкони, технічні приміщення, горища. Планується перенесення "мокрих зон" (кухні, санвузла) до інших частин квартири.

У таких випадках необхідно:

замовити технічні умови;

розробити проєкт реконструкції;

отримати дозвіл від органів ДАБІ.

Після завершення робіт потрібно повторно ввести квартиру в експлуатацію та отримати новий техпаспорт.

Які стіни не можна чіпати взагалі

Є низка категоричних обмежень, які поширюються на всі квартири — незалежно від типу будинку чи кількості поверхів:

Заборонено зносити несучі стіни повністю. Вони тримають на собі навантаження будинку, і навіть частковий демонтаж без підсилення — прямий шлях до аварійної ситуації. Неможливо поєднати кухню з кімнатою, якщо в приміщенні є газова плита або колонка. Мокрі зони не можна переносити так, щоб вони опинилися над чи під житловими кімнатами сусідів. Не дозволяється втручатися в загальнобудинкові системи, наприклад, самовільно відключати квартиру від централізованого опалення. Не можна демонтувати зовнішні стіни або балкони, які мають огороджувальну функцію.

Навіть якщо у вас є ресурс і бажання змінити щось кардинально — забудьте про ці опції: дозвіл на них не дадуть, вказують спеціалісти.

Чим загрожує самовільне перепланування

На перший погляд, здається, що знести одну стіну в квартирі — дрібниця. Але будь-яке втручання без документального супроводу може мати серйозні наслідки:

проблеми з реєстрацією майнових прав. Невідповідність технічного паспорту — підстава для відмови у нотаріальному оформленні угод;

штрафи та зобов’язання відновити попередній стан;

судові спори з сусідами чи ОСББ, особливо якщо перепланування вплинуло на шумоізоляцію, опалення або вентиляцію.

На що звернути увагу перед початком

Перед тим як починати ремонтні роботи, фахівці радять звернутися до технічного інвентаризатора, щоб точно визначити, яка стіна є несучою.

Також можна проконсультуватися з архітектором або інженером. А якщо потрібне втручання в конструкції — потрібно не уникати формальностей, додають у бюро.

Що ще варто знати українцям

Перепланування квартири — чудовий спосіб оновити своє житло, зробивши його сучаснішим, зручнішим та функціональнішим. Проте, без ретельної підготовки та дотримання всіх норм, ви ризикуєте зіткнутися з непередбаченими витратами, юридичними складнощами та іншими незручностями.

Також ми розповідали, що ремонт квартири в Україні став значним фінансовим викликом. За останні чотири роки ціни на будівельні роботи та матеріали зросли щонайменше удвічі в доларовому еквіваленті. Основними причинами цього є дефіцит кваліфікованих робітників, збільшення попиту на ремонтні послуги та загальні економічні труднощі.

